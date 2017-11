Franto, vítej doma! Fanoušci Sparty ukázali kouči choreo ve stylu Batmana

Hradecký útočník Martin Látal se raduje z gólu do sparťanské brány • ČTK

Nepůjde to z hodiny na hodinu. Trenér František Výborný není žádným spasitelem, ale i když si v Mladé Boleslavi užíval klidné pozice konzultanta a koučování už považoval za minulost, vydal se klubu svého srdce na pomoc. A to dokážou fanoušci Sparty ocenit, což potvrdili i během nedělního utkání s Mountfieldem HK, které bylo pro zkušeného trenéra domácí premiérou.

Kotel domácích fanoušků si nachystal choreo ve stylu Batmana, kde na noční obloze svítilo logo Sparty a stojící František Výborný svůj krok vysvětloval: „Musím jít, doma mě potřebují!“ Utkání nakonec skončilo domácí porážkou 1:2 v prodloužení, o které rozhodl vteřinu před koncem hostující Rudolf Červený. I jeho hodnocení ale ukázalo, jak moc jde František Výborný na lavičce Sparty cítit.

„Sparta hraje pod novým trenérem hodně aktivně, bylo tam hodně osobních soubojů. Odehráli výborný zápas, mohlo to klidně skončit jejím vítězstvím,“ přikyvoval šťastný střelec, na němž byla znát velká úleva. Tu u zkušeného trenéra nečekejte. Během zápasu je ho plná střídačka, oproti utkání s Brnem ale vyměnil tričko za svetr a košili.

Pod jeho vedením od Sparty žádné hraní v rukavičkách ovšem nečekejte. „Fanoušci musí vidět, že tam lezeme šedesát minut po hubě a žereme led. Od toho se to odrazí,“ řekl už po svém návratu zkušený trenér. I on ale ví, že jeho tým musí začít sbírat body, aby se na desátém místě tabulky nezačal strachovat o play off.

„Po reprezentační přestávce už musíme chytnout zápasový rytmus a sbírat body jak na běžícím páse,“ přiznal už před zápasy s Kometou Brno a hradeckým Mountfieldem.

Momentálně desátá Sparta se vrátí do extraligového kolotoče soubojem v Liberci a následně ji čekají tři domácí zápasy v řadě proti Olomouci, Třinci a Zlínu.

