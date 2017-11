Jak naplnili potenciál? Září Plzeň, vybočila Olomouc, Spartě to dře nejvíc

Který tým naplnil svůj potenciál? • FOTO: koláž iSport.cz Výdech. Pohov. Odpočinek. První várka extraligové zábavy je za námi, rozjetou show stopla reprezentační pauza. Uf. Takže je čas hodnotit. Deník Sport vyčíslil, jak kluby naplňují svůj potenciál. A také našel tváře, které charakterizují slávu či zmar svých celků. Olomouc vybočila ze všech kolonek, Sparta má zase co dělat, aby se do nich vůbec dostala.

Pardon, ale tady stupnice hodnocení nestačí. Jinde ty borce nechtěli, odložili. Tak se sešli v hotelu v Olomouci. A je to slušná jízda. Soupeře umí udeptat, ukousat. Třeba tím, že mu dají gól ve vlastním oslabení. Už to zvládli šestkrát. Jasně, občas se uletí, jako když si načepovali desítku v Plzni. Ale zase to byl od Hanáků taky jednou pohledný zápas, že. ZDENĚK VENERA: Komu čest, tomu čest. Jeho tým by mnozí netrénovali ani za zlaté prase. On s ním vyhrává. Zase.

