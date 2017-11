Třinec se na vrchol tabulky neprobojoval, v Olomouci prohrál 0:4

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:17. Škůrek, 18:50. Sundher, 22:32. Škůrek, 54:09. Herman Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Falter) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Houdek, Ondrušek (A), J. Galvas, L. Galvas, Staněk – Eberle, J. Knotek (A), Laš – Skladaný, Herman, Burian – Ostřížek, Mráz, Strapáč – Holec, Sundher, R. Vlach. Hosté: Hrubec (23. Hamerlík) – Roth (A), M. Doudera (A), Adámek, D. Musil, Jank, Linhart, Bartko – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrňa, Rákos, Svačina – Dravecký (C), Polanský, Raška – Cienciala, Mikulík, Christov. Rozhodčí Pešina, Pražák – Frodl, Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc (kapacita: 5500 míst) Návštěva 4027 diváků

"Jsem rád, že jsem vychytal nulu, protože když se mi to povede, tak většinou vyhrajeme, což je to důležité. Já na čisté konto myslím až možná v posledních minutách," řekl po utkání Konrád, který už nyní vyrovnal své maximum šesti nul z obou minulých sezon.

Oceláři, kterým chyběl bek Krajíček i útočníci Irgl, Adamský, Marcinko, Petružálek a Martin Růžička, prohráli počtvrté z posledních šesti duelů a promarnili šanci posunout se do čela tabulky. Z třetího místa stále ztrácejí na vedoucí Plzeň i na druhou Kometu Brno bod.

"Bylo vidět, že Třinec nepřijel v plné ofenzivní síle. První a třetí třetina byla z naší strany velmi dobrá. Ve druhé se to přelévalo ze strany na stranu, byli jsme slabí na puku, prohrávali jsme souboje. Bylo dobré, že i přesto jsme ji vyhráli 1:0," uvedl asistent trenéra Olomouce Zdeněk Moták.

Olomouc, která nastoupila s uzdraveným útočníkem Holcem, měla velkou možnost otevřít skóre ve čtvrté minutě, přestože hrála při Sundherově trestu v oslabení. Únik s Lašem zakončil individuálně Knotek, ale neuspěl. Šanci měl i Burian. Na druhé straně zahrozil Michal Kovařčík.

Hanáci se dostali do vedení ve 14. minutě, kdy se Škůrek vřítil do rozevřené obrany Třince a překonal gólmana mezi betony. Vzápětí tečoval Sundher nahození Lukáše Galvase do boční sítě.

Oceláři se pak ubránili při Musilově trestu, ale 68 sekund před koncem první třetiny domácí zvýšili. Lukáš Galvas vysunul z vlastního obranného pásma do úniku Sundhera, který blafákem do forhendu zakončil mezi Hrubcovy nohy.

Na přelomu úvodního a druhého dějství odolala Olomouc při Knotkově trestu a ve 23. minutě zvýšila už na tříbrankový rozdíl. Po náporu dotlačil puk za Hrubce z dorážky Škůrek a do branky Ocelářů se poprvé v sezoně postavil uzdravený Hamerlík.

Zkušený slovenský gólman pomohl ubránit oslabení při Rothově pobytu na trestné lavici a následně si poradil i s Mrázovou ranou. V 35. minutě mohli hosté snížit, ale Mikulíkovu ránu zablokoval obětavým pádem Houdek a dorážku Christova chytil Konrád. Dobré možnosti měli i Adámek, Rákos a Svačina, olomoucký gólman ale na konci druhé části svůj tým hodně podržel.

V úvodu závěrečné části pomohla Třinci po úniku Skladaného tyč a Hermanovu dorážku chytil Hamerlík. Třinec zahrozil pohotovou ranou Ondřeje Kovařčíka, kterou kryl Konrád vyrážečkou. V 56. minutě domácí potvrdili vítězství v přesilové hře. Ondruškovu střelu dorazil za Hamerlíkova záda Herman. Konrád udržel čisté konto počtvrté z posledních osmi duelů.

"Vstoupili jsme do utkání špatně, nechali jsme si dát dva laciné góly po chybách, kdy jsme hráče včas nedostoupili v obraně. To se projevilo na vývoji utkání. Byli jsme všude druzí a chyběla nám síla. Díky brankářům to skončilo jen 0:4," zhodnotil zápas asistent trenéra Třince Marek Zadina.

