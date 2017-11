ONLINE: Sparta vyrovnala bitvu s Libercem, Hradec drtí Zlín 5:1

Lukáš Jašek z Liberce najel do gólmana Davida Honzíka • Jaroslav Legner / Sport

Sparťanská legenda Jaroslav Hlinka se v utkání proti Liberci vrátil do sparťanské sestavy • ČTK

ONLINE | Hokejisté Sparty v dnešním utkání 21. kola extraligy v Liberci pod nedávno dosazeným koučem Františkem Výborným usilují o ukončení série pěti porážek, které utrpěli před reprezentační pauzou. Liberec půjde do utkání s novou posilou útočníkem Kvapilem, nejistý je start reprezentanta Šmída. Do sestavy Sparty se po třech týdnech vrací kapitán Jaroslav Hlinka, jenž dostal čas zapracovat na formě. Vítkovice se doma utkají s Jihlavou, v dalších utkáních se vedoucí Plzeň střetne s Chomutovem, Litvínov hostí Mladou Boleslav, mistrovská Kometa Brno přivítá Pardubice a do Hradce Králové přijede Zlín. Všechny zápasy sledujte na iSport.cz ONLINE.