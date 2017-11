VIDEO: Sparta padla v bitvě s Libercem, Pardubice vyzrály na Kometu

Západočeši uhájili prvenství

Domácí vstoupili do utkání aktivněji, ale dlouho naráželi na dobře organizovanou obranu Pirátů. Až v šesté minutě se po tlaku čtvrté řady v útočném pásmu dostal k dorážce Kvasničkovy střely Schleiss, Lukeš však stačil na poslední chvíli zakročit proti kotouči mířícímu do odkryté branky levým betonem. Chomutovský gólman následně tým podržel během oslabení a v přesilovce Pirátů měl štěstí, že napadající Preisinger pálil nad.

Ve 14. minutě nabídl Indrák zbytečným faulem hostům početní výhodu, Mrázek nenápadným nahozením od modré čáry překvapil gólmana Svobodu a ukončil po 195 minutách a 30 vteřinách jeho neprůstřelnost. Rychle odpovědět mohl Kubalík, s tradiční ranou bez přípravy z pravého kruhu ale neuspěl. Krátce po pauze unikl chomutovským obráncům Petr Straka, jenž však tváří v tvář Lukešovi zakončil slabě.

V 25. minutě se díky nedisciplinovanosti hostů dočkali Indiáni vyrovnání, když v přesilovce zesílené ponechanou výhodou Gulaš ideálně trefil z mezikruží Kratěnovu přihrávku. Hosté poté přečkali další plzeňskou přesilovku a naopak z brejku nekrytý Huml vypálil z pravého kruhu těsně vedle.

Po polovině utkání se k náporu nadechli znovu domácí, Mertl však pokazil přečíslení tří na dva a Kubalík po chytré Kracíkově přihrávce zpoza branky trefil zblízka jen klečícího Lukeše. V 36. minutě udeřilo na druhé straně, když po povedeném střídání třetí chomutovské formace Huml pohodlně dorazil do sítě Flemmingovu vyraženou střelu a upravil na 1:2.

Závěrečnou třetinu zahájili hosté pasivně a v 45. minutě po rychlém přechodu modré čáry zužitkoval Kvasničkovu přihrávku neatakovaný Mertl k vyrovnání na 2:2. Poté rozjetí Indiáni promarnili dvě přesilové hry v krátkém sledu a to povzbudilo Piráty. Skokan ale v dobré pozici minul branku.

Posledních pět minut normální hrací doby patřilo opět vedoucímu mužstvu extraligy, Lukeš však odolal šancím Indráka, Kubalíka i uzdraveného Kratěny. Hosty zlomil až trest za příliš mnoho hráčů na ledě. Po jeho uplynutí pouhých 11 vteřin před sirénou totiž Kubalíkovu bekhendovou přihrávku od mantinelu nešťastně tečoval mimo Lukešův dosah spoluhráč Růžička a hosté prohráli devátý zápas na plzeňském ledě za sebou.

Góly Domácí: 24:18. Gulaš, 44:46. Mertl, 59:49. Indrák Hosté: 13:57. Mrázek, 35:04. Huml Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Stach, Mertl, Gulaš (C) – D. Kubalík (A), Kracík, Indrák (A) – Straka, Kodýtek, Kratěna – Schleiss, Preisinger, Hollweg. Hosté: Š. Lukeš (J. Laco) – Mrázek, Valach, Dlapa, Flemming, L. Chalupa, Slovák, Grman – Tomica (A), Skokan, Vondrka (C) – Sklenář, V. Růžička, V. Tomeček – Poletín, Huml (A), J. Havel – Koblasa, Chlouba, Lauko. Rozhodčí Bulanov, Kika – Barvíř, Blümel Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 5665 diváků

V závěru udeřil Čachotský

Vítkovice začaly aktivněji a už v prvním střídání měl gól na hokejce Květoň, ale z velké šance se prosadit nedokázal. Domácím tak zajistil vedení Kolouch, byť v deváté minutě skóroval víceméně náhodně po nahozeném puku na bránu, který Volden neviděl přes klubko hráčů před sebou.

Jihlava sice venku doposud nedosáhla na tři body, ale stejně jako pro většinu ostatních týmů nebyla pro domácího favorita snadným soustem a organizovaným způsobem hry v defenzivě soupeře do žádné výrazné převahy ani šancí nepouštěla. Krátce před koncem první třetiny dokonce odpověděla Kajínkem, jenž se v 18. minutě trefil v přesilovce ranou od modré čáry.

Vítkovice měly sice mírně navrch, ale jejich šance se rodily v bolestech. Vedení nazpět jim vydřel ve 32. minutě Kurovský, který přelstil Voldena bleskurychlým zasunutím puku zpoza brány. Domácí mohli nalomit Jihlavu v půlminutové přesilovce pět na tři, kterou však nevyužili. A nováček se zásluhou pohotové dorážky Žálčíka znovu v 39. minutě zvedl z kolenou.

Gólová naháněná pokračovala podle zaběhnutého scénáře i v úvodu třetí části. Favorit nedokázal hosty setřást, ani když se Baranka ve 42. minutě drze proháčkoval před Voldena a vybídl k třetí trefě Lva, pro kterého šlo o desátý gól sezony.

Ale zase to bylo málo. Jihlava ve 49. minutě díky rychlé kombinaci Kubalíka se Skořepou pronikla do týla vítkovické obrany a opět srovnala - 3:3. Přestože se zdálo, že o vítězi vyrovnaného duelu rozhodne prodloužení, opak byl pravdou. Dost nečekaně v čase 59:04 udeřila Jihlava, když Čachotský zblízka tečoval za Bartošáka ránu Stříteského.

Góly Domácí: 08:18. Kolouch, 32:32. Kurovský, 41:48. Lev Hosté: 17:02. Kajínek, 38:01. Žálčík, 48:09. Skořepa, 59:04. Čachotský Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Baranka, Sloboda (A), Klok, Trška, Výtisk (A), Puzič – Tybor, O. Roman, D. Květoň – P. Zdráhal, Lev, Olesz (C) – Š. Stránský, Kolouch, Szturc – Tomi, T. Jáchym, Kurovský. Hosté: Volden (Škarek) – de la Rose, Suchánek, Stříteský, Ulrych, Bryhnisveen, Kajínek, Váňa – T. Kubalík (A), Skořepa, Jiránek (C) – Čachotský, F. Seman, Zeman – Žálčík, M. Hlinka, Anděl (A) – Diviš, R. Hubáček, Rys. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Hlavatý, Tošenovjan Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 633 diváků

Přestřelku ovládli Severočeši

První šanci měl ve druhé minutě Nejezchleb, trefil pouze boční síť. Další příležitost nevyužil Vandas, který tečoval Dietzovu střelu od modré. Na druhé straně mohl po Kubátově hrubce otevřít skóre Pacovský, Sörvik ale výtečně zastoupil brankáře a puk vyrazil svými chrániči.

Poté hráli domácí přesilovou hru, ovšem sehráli ji tak zoufale, že se ani nedostali do útočného pásma a šance si připisovali pouze hosté. V 15. minutě při dvojnásobné početní výhodě se domácí opět ne a ne prosadit, až si vzal puk na modré čáře Pilař, který se na bídu před sebou nedokázal dále koukat, zavřel oči a propálil vše, co mu stálo v cestě.

Úvod prostřední části ovšem patřil Bruslařskému klubu. V 24. minutě Říha napřáhl a střelou bez přípravy prostřelil Petráska. O další tři minuty později se na domácího brankáře řítilo trio útočníků, Valský s Klepišem situaci vyřešili výtečně a Valský nedal Petráskovi šanci.

Domácí byli chvilku jako opaření, Vandas jim ovšem vlil do žil opět energii, když si vzal u mantinelu kotouč, nabruslil si do střelecké pozice a přesnou střelou do horního rohu branky vyrovnal. Litvínovští poté hráli bezmála minutu a půl dvojnásobnou přesilovou hru, ta se jim ale opět příliš nevedla. Až v 36. minutě Nejezchleb nahodil puk do brankoviště, kde si ho našel Černý a pohotově dorazil za Maxwellova záda.

Vyrovnání na sebe ale ve třetí části nenechalo dlouho čekat. V 45. minutě chyboval Dietz a Urban z dorážky srovnal stav utkání na 3:3. Hosté mohli jít dokonce vzápětí do vedení: Valský se řítil sám na Petráska, domácí brankář ale předvedl výtečný zákrok. A v další šanci trefil Pacovský pouze brankovou konstrukci.

A tak se radovali domácí. Nejezchleb tečoval v 51. minutě puk mimo Maxwellův dosah a Litvínov šel vedení. Pojistku na 5:3 přidal Kubát, který se trefil krásným blafákem do bekhendu. Hosté v závěru odvolali brankáře, ale nic platné jim to nebylo. Gólem do prázdné branky je potrestal Hübl. Litvínov si tak po divokém průběhu připsal důležité body.

Dynamo si vyšláplo na mistra

"Bylo to trpělivé utkání z obou stran. My jsme se nedokázali dostat pořádně do tempa. Asi to bylo i kvalitní obranou a bráněním Pardubic ve středním pásmu. Pokud jsme byli v útočném pásmu, tak nám chyběla častější střelba. Soupeř zblokoval hodně našich střel," uvedl asistent trenéra Komety Petr Haken.

Úvodní třetina nabídla hokej se spoustou nepřesností na obou stranách. Kometa si i bez zraněného obránce Ondřeje Němce si udržovala územní převahu, ze které se ale do slibnějších střeleckých příležitostí často nedostávala. Hosté spoléhali na pozornou defenzivu prokládanou rychlými protiútoky, brankáře Čiliaka však vážněji neohrozili.

"Nezačali jsme dobře. Byli jsme celý zápas v útlumu. Nebylo to dobré utkání. Chtěli jsme vyhrát, šťastní nejsme," přiznal brněnský obránce Jakub Krejčík, který se vrátil z reprezentačních startů se zraněním a utkání odehrál s celoobličejovým krytem.

Brňané v úvodu druhé třetiny zvýšili obrátky a dostali soupeře na chvíli pod tlak. Doplatili ale na chybnou rozehrávku, kterou v 28. minutě vystihl Marosz, jenž po úniku překonal Čiliaka.

"Nechtěli jsme pustit Kometu do vedení. Věděli jsme, že by získala obrovské sebevědomí. Respektovali jsme sílu týmu, který proti nám hrál. Šli jsme trpělivě zápasem," uvedl asistent trenéra Pardubic Pavel Marek.

Po inkasovaném gólu upadla Kometa do desetiminutového útlumu, v němž se nevzmohla na kloudnější protiútok. Hosté na chvíli převzali režii zápasu a vypracovali si střelecké šance, chyběla jim ale přesnost v koncovce.

Kometa se snažila dostat z krize bojovností a důrazem v osobních soubojích. Dřina vynesla Brňanům před koncem druhé třetiny kýžený vyrovnávací gól. Po akci Erata s Hruškou se podařilo Zaťovičovi v 39. minutě protlačit kotouč za brankáře Kacetla.

Ve třetí třetině Kometa nevyužila tři přesilovky. V početní výhodě hráli domácí hodně křečovitě, chyběla jim přesnost a větší tlak do branky. Pardubičtí hokejisté hrozili rychlými protiútoky, neporadili si ale s brankářem Čiliakem. "Měli jsme problémy s rozehrávkou. Těžko jsme se prosazovali. Pardubice hrály dobře organizovaně," poznamenal útočník Komety Martin Zaťovič.

Minutu před koncem základní hrací doby byl vyloučen domácí Tomáš Svoboda. Početní výhodu hosté využili v nastavení, kdy po přihrávce Trončinského v 61. minutě vstřelil vítězný gól Sýkora.

"Do přesilovky jsme nasadili to nejlepší, co jsme měli. Chtěli jsme získat druhý bod, což se nám podařilo. Děkuji celému týmu za zodpovědný výkon. Zvláště brankář Kacetl nás podržel ve spoustě těžkých situací," dodal trenér Marek.

Góly Domácí: 38:06. Zaťovič Hosté: 27:41. Marosz, 60:52. P. Sýkora Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, Štencel, Gulaši, J. Krejčík, Malec, Bartejs, L. Vágner – Zaťovič, Hruška, M. Erat – Vincour, L. Čermák, Haščák – Dočekal, V. Němec, T. Svoboda – Mallet, Nečas, H. Zohorna. Hosté: Kacetl (Klouček) – Čáslava, Trončinský, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka – Rolinek, Marosz, P. Sýkora – Treille, Tomášek, Perret – Beran, Dušek, J. Sýkora – Vondráček, Poulíček, M. Kaut. Rozhodčí Hodek, Lacina – Lhotský, Svoboda Stadion DRFG Arena, Brno Návštěva 7405 diváků

Berany smetl Lotyš Cibulskis

Hradec šel do utkání bez útočníka Richarda Jarůška, který během odpoledne přestoupil do Sparty. Zároveň ale Mountfield ještě nemohl nasadit posilu, kterou za Jarůška získal. Přesun obránce Petra Zámorského se definitivně dohodl až pár desítek minut před utkáním.

První třetina byla vyrovnaná, favorizovaný Hradec se však častěji dostával do jasných šancí. V páté minutě ujel rychlík Látal sám na bránu, ale zasáhl gólman Kašík, jemuž se v Hradci tradičně daří. Válel tady už v době, kdy se na východě Čech hrála první liga a on se zaučoval v dresu Třebíče.

Ani on však nedokázal zasáhnout v sedmé minutě, kdy Mountfield využil hned první přesilovku. Kukumberg pálil z levé strany, jeho první pokus byl zablokován, ale z dorážky se už prosadil. Další příležitosti v úvodní části už domácí nevyužili.

Nakonec jim to nevadilo, protože ve druhé části prakticky rozhodli o vítězství. Nejprve ve 24. minutě ukázal kapitán Bednář, že i v jednačtyřiceti letech stále kraluje. Projel prakticky celé hřiště, poté poslal puk před bránu Vopelkovi, který skóroval.

Také druhý královéhradecký gól v prostřední části byl výstavní. V přesilovce zadák Cibulskis dlouho držel puk, vyjel si s ním až do středu útočného pásma a poslal ho do horního rohu.

Mountfield byl ve druhé třetině jasně lepší a v té třetí se soustředil spíše na defenzivu. Přesto dokázali domácí vedení ještě pojistit. Ve 43. minutě se trefil střelou z mezikruží reprezentant do 20 let Radovan Pavlík, pro něhož to byl první zásah v sezoně.

To ale nebylo všechno. V 50. minutě sice rychlík Látal po svém dalším úniku a faulu hostů neproměnil trestné střílení, ale o tři minuty později už se prosadil. Gól mu připravil výbornou přihrávkou Koukal.

Zlín připravil Rybára o čisté konto až 89 sekund před koncem, když se prosadil Honejsek, který doklepl puk ležící za překonaným hradeckým gólmanem po střele Šťastného.

Góly Domácí: 06:47. Kukumberg, 23:09. Vopelka, 27:13. Cibulskis, 42:20. R. Pavlík, 52:45. Látal Hosté: 58:31. Honejsek Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Rosandić – Köhler (A), Dragoun, Cingel – Jaroslav Bednář (C), Džerinš, Vopelka – Látal, Koukal (A), Červený – Miškář, Kukumberg, R. Pavlík. Hosté: Kašík (Štůrala) – Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka (A), Petran – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš (A) – Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts – Okál, Fořt, O. Veselý (C) – Popelka, Fryšara, Klhůfek. Rozhodčí Šír, Pražák – Brejcha, Gebauer Stadion ČPP Aréna Návštěva 4519 diváků

Pražané nerozhodli třetí prodloužení v řadě

Domácím vyšel skvěle vstup do utkání, již po 15 sekundách využil ospalosti hostů Jelínek a otevřel skóre. Ještě v první minutě měl navíc velkou šanci za Liberec poprvé hrající Kvapil, ve 2. minutě mohl další gól přidat Krenželok.

Sparta se do hry dostala až při Bulířově vyloučení, brankář Janus byl ale připraven. Poradil si i s Formanovým pokusem při vyrovnaném počtu hráčů na ledě. V polovině první třetiny se do další šance dostal Kvapil, gólmana hostů Honzíka však nepřekonal.

I díky tomu mohli Pražané srovnat krok. Při Krenželokově trestu se na brankovišti prosadil Pech. Následně duel na dlouhou dobu opanovali Janus s Honzíkem. Liberecký brankář si poradil s Kudrnovou příležitostí i Kumstátovým samostatným nájezdem, jeho sparťanský protějšek zlikvidoval Jaškovo zakončení.

Ve 32. minutě byl vyloučen Bartovič a hosté přesilovku využili. Do vedení je poslala Říčkova přesná střela. Liberec ale dokázal srovnat a pomohlo mu k tomu zaváhání Honzíka, jemuž prošlo za záda Bulířovo bekhendové nahození.

Až poté si zahráli první přesilovku Tygři, Honzík ale předešlou chybu napravil. Navíc mohl Spartu posunout zpět do vedení Hlinka, který se do sestavy vrátil po čtyřzápasové přestávce, v níž měl tréninkem získat zpět herní pohodu. Kapitán Pražanů však v samostatném nájezdu Januse nepřekonal.

Mnohem lépe si v podobné situaci vedl v 46. minutě Říčka, jenž se prosadil i přes faul. Z vedení se však Sparta radovala jen krátce. V 48. minutě Bulíř pohotově dorazil Dernerovu střelu, navíc o osm sekund později kapituloval Honzík opět. Z akce bezprostředně po buly jej prostřelil Bartovič a připsal si premiérovou trefu v sezoně.

Sparta se však dokázala z tvrdého direktu oklepat a na brankovišti důrazný Forman v 51. minutě vyrovnal. A přestože se oba celky snažily rozhodnout, došlo nakonec i na prodloužení, které Pražané hráli potřetí za sebou. A opět v něm inkasovali. Přestože byli v úvodu aktivnější, Jánošík po 57 sekundách prostřelil Honzíka.

Góly Domácí: 00:15. P. Jelínek, 35:06. Bulíř, 47:08. Bulíř, 47:16. Bartovič, 60:57. Jánošík Hosté: 11:13. Pech, 32:30. Říčka, 45:51. Říčka, 50:26. Forman Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Kolmann, Jánošík (A), Pyrochta, Derner – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Lakatoš, Redenbach, Ordoš – Bartovič, J. Stránský, J. Vlach. Hosté: Honzík (Aittokallio) – Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát – Kudrna, P. Vrána, J. Hlinka – Saponari, Reichenberg, Říčka – Rousek, Černoch, Smejkal. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Flegl, Polonyi Stadion Home Credit Arena Návštěva 5944 diváků