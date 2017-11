Kočkování? Ne, dostal jsem koncem hokejky do břicha, štvalo Szturce

Na 3:3 vyrovnávali hokejisté Dukly ve 49. minutě. Do brejku se utrhli Kubalík se Skořepou. Vítkovický útočník Roman Szturc tou dobou už nějakou chvíli ležel na opačné straně hřiště. K ledu šel po souboji s Jakubem Suchánkem.

„Začalo to naším soubojem už u modré čáry, dali jsme si takový políček, pak to pokračovalo před brankou,“ popisoval obránce Suchánek. „Ani jeden z toho souboje neodešel dlužnej. Ale bylo to spíš takové kočkování, žádné velké drama.“

Szturc byl pochopitelně opačného názoru. „Já jsem se s nikým nepošťuchoval, dostal jsem koncem hokejky do břicha a to je tak všechno, co k tomu můžu říct,“ vysvětloval vítkovický útočník. Ostravané marně reklamovali faul, sudí souboj mimo puk přehlédli a dodatečně si jej vysvětlovat nechtěli.

Vítkovičtí sami dobře věděli, že zápas neztratili pouze kvůli jedné sporné situaci. Byť mohla být klíčová. Měli dost příležitostí, zejména v první třetině, k tomu, aby mohli zápas v klidu kontrolovat. Navíc za stavu 2:1 nevyužili 39 vteřin dlouhou přesilovku proti třem. Jihlava byla efektivnější.

„Je to tak, měli jsme šancí daleko více a měli jsme ten zápas rozhodnout daleko dříve a pak si to pohlídat,“ přitakal Szturc. „Tím, že vyrovnali, tak to v hokeji je. Ale ten zápas jsme měli vyhrát.“ Spokojení nebyli trenéři, do kabiny po duelu dorazil i majitel Aleš Pavlík.

„Udělali jsme osobní chyby,“ přiznal za celý tým Szturc. „Ten gól na 3:3 jsem neviděl, ale dva góly jsme dostali z předbrankového prostoru, kde nezablokujeme puk, nepokryjeme si hráče a to by se nám nemělo stávat.“