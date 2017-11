Pardubický hrdina Kacetl: Vzadu to bylo na jedna s hvězdičkou

Hokejový útočník Richard Jarůšek se z Hradce Králové stěhuje do Sparty • Koláž iSport.cz

Už je z něj zase pardubická jednička. Týden dopředu Ondřej Kacetl věděl, že půjde v Brně do boje. Výzvu proti mistrovi zvládl s bravurou, vychytal výhru 2:1 v prodloužení. „Vzít na Kometě dva body, to je výtečné. Chytalo se mi velice dobře,“ zářil brankář Dynama.

Kometu jste udrželi na uzdě, co?

„Máte pravdu, větší šance soupeř neměl. Chtěli jsme hrát výborně odzadu, což jsme splnili. Musím říct, že na jedna s hvězdičkou. Vzadu jsme měli pořádek. Kometa má výborné přesilovky, ale kluci oslabení perfektně odbránili.“

Necítili jste se dokonce na tři body?

„Vzít na Kometě dva body, to je výtečné. Musíme si z toho výkonu vzít to nejlepší a hrát takto i příští zápas.“

Bylo znát, že si fanoušci dávají pozor na vulgární pokřiky a atmosféra není tak žhavá jako jindy v DRFG Areně?

„Myslím, že všichni fandili dobře. Byli slyšet. Nešlo poznat, že by to bylo v něčem jiné.“

Věděl jste předem, že nastoupíte?

„Asi týden dopředu. V repre pauze jsem pořádně potrénoval. Chytalo se mi velice dobře. Měl jsem výborný pocit z celého zápasu, z našich kluků. Pomáhali mi, skoro všechny střely jsem viděl. Perfektní. Soustředil jsem se na každou další střelu.“

Co ten Zaťovičův gól?

„Časy (Petr Čáslava) to zblokoval, chtěl jsem si jít pro puk a podržet ho. Kluci už byli na ledě dlouho. Moje chyba, nechal jsem pod sebou prostor. Měl jsem tam jít nejdřív hokejkou. Stihl to pode mnou dát.“

