Střelec Vopelka chválil Bednáře: Byla to jeho práce, ode mě se to jen odrazilo

Sparťanská legenda Jaroslav Hlinka se v utkání proti Liberci vrátil do sparťanské sestavy • ČTK

Lukáš Jašek z Liberce najel do gólmana Davida Honzíka • Jaroslav Legner / Sport

Návrat Jaroslava Hlinky do sestavy Sparty nepřinesl vítězství • Jaroslav Legner / Sport

Chytil Mountfield útočnou slinu?

„Byla reprezentační pauza, předtím jsme čtyři kola hráli venku, takže v Hradci jsme nehráli přes 20 dní. Ohromně jsme tady chtěli vyhrát, myslím, že na ledě to bylo vidět. Během pauzy jsme makali, moc nás těší, jak to dopadlo.“

Jak se vlastně hraje v lajně s Jaroslavem Bednářem, musíte poslouchat?

„Musím, to je jasné. Snažím se od něj nasávat hlavně ty jeho obrovské zkušenosti.“

Bylo těžké trefit po té jeho nahrávce odkrytou klec?

„Měl jsem hokejku před brankou, položil jsem ji na led, on mě jenom našel.“

Ale taky jste mohl napálit nějakou brusli a pak byste to schytal, ne?

„On mi vyloženě trefil hokejku, byla to hlavně práce Jardy, jen se to ode mě odrazilo.“ (usměje se)

Asi budete muset ale dávat gólů víc, aby se z reproduktorů po vašem zásahu neozývalo: „Roman...“

„No jo, ale to je jen taková sranda, stane se. Já se tomu jen smál.“ (usmívá se)

Jak se vlastně poslouchá, že Hradec dál posiluje? Přichází bek Petr Zámorský, mluví se o dalším útočníkovi...

„Máme velmi silný tým a jestli sem někdo další ještě přijde, jedině dobře. Příští zápas nás čeká Mladá Boleslav, je hodně nepříjemná, má dost šikovných hráčů a ta nás musí teď zajímat v první řadě. Potřebujeme k tomu přistoupit tak, jak jsme zvládli zápas se Zlínem.“

