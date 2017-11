Liberec skolil Spartu bleskovými góly. Měli jsme chuť, přiznal střelec Bulíř

Lukáš Jašek z Liberce najel do gólmana Davida Honzíka • Jaroslav Legner / Sport

Liberci se na domácím ledě daří. Parta okolo trenéra Filipa Pešána vyhrála osmé z devíti utkání před vlastními fanoušky a tabulkou stoupá pomalu vzhůru. Pomohlo jí k tomu bezesporu i úspěšné tažení hokejovou Ligou mistrů, kterou si Severočeši zpestřili reprezentační přestávku. Vyřadili silnou Frölundu a ofenzivní podívanou si připravili i na bitvu se Spartou.

Jak jste zápas s Pražany viděl?

„Bylo to namáhavé. Hrálo se po reprezentační přestávce, kdy jsme měli hodně volna a jen jsme trénovali. Byli jsme rádi, že jsme chytli začátek a tempo utkání. Bohužel jsme se poté nechali vyloučit a trochu náš výkon opadl. Bylo to jako na houpačce, dorovnávalo se skóre, otáčelo se. Naštěstí se nám povedlo v prodloužení rozhodnout a srdcem ubojovat dva body.“

Všiml jste si, že se Spartou dokážete pokáždé sehrát ofenzivní podívanou?

„Ano. Je to tak. Vždy, když se Spartou hrajeme, je k vidění ofenzivní hokej. Nikdo nechce bránit. Myslím si, že se to odrazilo i na průběhu. Podařilo se nám skóre otočit z 2:3 na 4:3. Diváci byli po obratu skvělí a my měli chuť dávat góly. Bohužel jsme inkasovali branku na 4:4 a bylo vyrovnáno.“

Vstřelili jste gól po patnácti vteřinách hry, poté dva v rozmezí osmi vteřin. Jak došlo k těmto bleskovým trefám?

„První gól pramenil z toho, že jsme měli velkou chuť. Těšili jsme se na zápas a říkali jsme si, že na soupeře musíme vlétnout. Kluci z první lajny to udělali výborně, dostali puk před bránu a dokázali akci zakončit. Po mém vyrovnávacím gólu nám hodně pomohli lidé. Nahecovala se celá hala. Milan Bartovič ujel a vystřelil. Určitě nám to do budoucna pomůže k zisku sebevědomí.“

Góly Domácí: 00:15. P. Jelínek, 35:06. Bulíř, 47:08. Bulíř, 47:16. Bartovič, 60:57. Jánošík Hosté: 11:13. Pech, 32:30. Říčka, 45:51. Říčka, 50:26. Forman Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Kolmann, Jánošík (A), Pyrochta, Derner – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Lakatoš, Redenbach, Ordoš – Bartovič, J. Stránský, J. Vlach. Hosté: Honzík (Aittokallio) – Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát – Kudrna, P. Vrána, J. Hlinka – Saponari, Reichenberg, Říčka – Rousek, Černoch, Smejkal. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Flegl, Polonyi Stadion Home Credit Arena Návštěva 5944 diváků