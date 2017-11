Další posila pro Spartu? Bratra v Liberci sledoval i Milan Michálek

Návrat Jaroslava Hlinky do sestavy Sparty nepřinesl vítězství • Jaroslav Legner / Sport

Ve středečním utkání 21. kola na ledě Liberce nestačily Spartě na vítězství čtyři vstřelené góly, povedený obrat a nepomohla ani netradiční podpora z hlediště. Porážku 4:5 po prodloužení sledoval v hostujícím kotli také útočník Milan Michálek, bratr sparťanského obránce Zbyňka Michálka. V davu fanoušků pražského klubu zapadl, ale pozornosti neunikl. Nejeden z fanoušků pak určitě přemýšlel o tom, jaké by to bylo, kdyby Spartu zkušený útočník posílil.

Spojení Milana Michálka a Sparty by rozhodně nepatřilo mezi sportovní sci-fi. Už jen proto, že by se mohl znovu potkat s bratrem Zbyňkem, který se poprvé v kariéře vrátil do Tipsport extraligy a vybral si pražský klub. Už při jeho příchodu tak mnoho fanoušků volalo po tom, aby Pražané oslovili i jeho bratra.

Rodák z Jindřichova Hradce už sice přes rok nehrál zápas, když nastoupil naposledy v říjnu loňského roku za Toronto Marlies v AHL, přesto by ve Spartě mohl předávat cenné zkušenosti. Navíc by zvýšil údernost ofenzivy. Fanoušci si ovšem na bývalého útočníka San Jose, Ottawy a Toronta budou muset zřejmě nechat zajít chuť.

Ne, že by 32letý útočník o návratu do Česka neuvažoval, ale nedovolí mu ho zranění. Problémy s kolenem jsou hlavním důvodem, proč Milan Michálek stále nikde nehraje a Spartu minimálně v nejbližší době neposílí.

„Pomoc v závěru sezony nám za určitých okolností přislíbil. Když ale zahájil intenzivnější trénink, tak se mu vrátily problémy s kolenem,“ uvedl v rozhovoru pro Českobudějovický deník generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.

V případě účastníka dvou olympiád a Světového poháru není vyloučen ani definitivní konec kariéry. Sparta si tak minimálně v nejbližších týdnech a měsících musí vystačit s tím, co má. Vylepšit její ofenzivu by měl příchod Richarda Jarůška z Mountfieldu HK, kam za něj putoval obránce Petr Zámorský (více čtěte ZDE).

Tomu angažmá ve Spartě nevyšlo, když nesbíral body a v defenzivě se nevyvaroval chyb. „Chyby se udělají, ale my musíme začít hlavně proměňovat šance,“ připustil po porážce v Liberci autor dvou gólů Robert Říčka. Na severu Čech ukončil svou příznivou sérii. Když totiž ve čtyřech zápasech skóroval, Sparta pokaždé zvítězila.

Tentokrát jí to ale nevyšlo. Pod Ještědem si připsala třetí bodový zisk v řadě, ale zároveň šestou porážku za sebou. Pražané navíc nemohou sladit střelecké výkony s výkonem brankářů.

Když už David Honzík a Sami Aittokallio branku zavřou a pustí maximálně jeden dva góly, Sparta jich dá ještě méně. Když už se jí podaří skórovat častěji jako v Liberci, srazí ji zbytečně inkasované branky.

I z toho důvodu nemusí být pohyby Richarda Jarůška a Petra Zámorského posledními. Podle informací iSport.cz ovšem nejsou témat nejbližší doby, a když už k nim dojde, budou se týkat spíše ofenzivy. Spartu teď čekají tři zápasy, které mohou být důležitější, než se před několika týdny zdálo.

Svěřenci Františka Výborného hostí Olomouc, Třinec a Zlín. Už před polovinou základní části mohou být tyto zápasy velmi důležité, protože když jedenáctý tým tabulky zaváhá, může mu nejlepší desítka odskočit a další protahování série porážek může být velkou nepříjemností.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:15. P. Jelínek, 35:06. Bulíř, 47:08. Bulíř, 47:16. Bartovič, 60:57. Jánošík Hosté: 11:13. Pech, 32:30. Říčka, 45:51. Říčka, 50:26. Forman Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Kolmann, Jánošík (A), Pyrochta, Derner – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Lakatoš, Redenbach, Ordoš – Bartovič, J. Stránský, J. Vlach. Hosté: Honzík (Aittokallio) – Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát – Kudrna, P. Vrána, J. Hlinka – Saponari, Reichenberg, Říčka – Rousek, Černoch, Smejkal. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Flegl, Polonyi Stadion Home Credit Arena Návštěva 5944 diváků