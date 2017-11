Extraligu opouští nejlepší střelec. Kubalíka si stáhlo švýcarské Ambri

Kubalík se s mateřským klubem, kde působil i před květnovým odchodem do Ufy, rozloučil ve středečním utkání 21. kola proti Chomutovu. Trefou 11 vteřin před koncem zařídil Indiánům výhru 3:2 a Západočeši vedou tabulku už o dva body před Kometou Brno.

"Na angažmá ve Švýcarsku se těším a doufám, že Ambri pomůžu postoupit do play off, na které momentálně ztrácí dva body. V Plzni jsem prožil další skvělé období, na které budu vzpomínat a ve zbytku sezony samozřejmě budu sledovat kluky, co to půjde, a fandit jim," řekl Kubalík.

S 16 brankami z 20 zápasů vede tabulku kanonýrů o gól před dosavadním klubovým spoluhráčem Tomášem Mertlem, ale korunu pro krále střelců z minulých svou sezon neobhájí. S extraligou se loučí také jako druhý nejproduktivnější hráč soutěže, na Mertla ztrácí dva body.