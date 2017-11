Ulevilo se mi, přiznal Kubalík. Z Ambri bude Plzni fandit dál

Martin Straka zatím neřeší, co by bylo, kdyby Plzeň o Kubalíka přišla • Michal Beránek (Sport)

V posledních dnech měl docela naspěch. Dominik Kubalík po návratu z Turnaje Karjala rozhodl ve středu večer extraligový zápas Plzně s Chomutovem. Po něm dostal zprávu, že se podařilo dotáhnout ohlašovaný přesun do Ambri-Piotty. S klubem podepsal smlouvu už v létě, ale kvůli naplněné kvótě pro cizince zůstal v roli čekatele a mohl hostovat na západ Čech. Teď zamířil do Švýcarska. Odletěl před obědem, těsně předtím ještě 22letý aktuální lídr hitparády extraligových střelců poskytl rozhovor iSport.cz.

Ještě před středečním zápasem jste rozhlásil, že nebudete brát telefony. O vašem odchodu do Švýcarska se začalo mluvit na konci víkendu, tušil jste před utkáním už něco, nebo jste pořád nevěděl nic?

„V té době ještě nic jasné nebylo, pořád se kolem toho něco řešilo. Chtěl jsem se hlavně soustředit na ten zápas, vypustil jiné věci z hlavy s tím, že se rozhodne po utkání.“

Zadrhlo se to na dotažení dohody Ambri s Američanem Taffem o předčasném ukončení smlouvy, díky kterému se uvolnilo místo pro vás?

„Ani vlastně nevím, jak to dopadlo, jestli tam zůstává dál nebo ne. Prostě jsem dostal pokyn, ať letím. Řešilo se to posledních pár dní, ale definitivní rozhodnutí, že si mě Ambri stáhne z Plzně, přišlo až v úterý večer po zápase.“

Jste klidnější?

„Je fakt, že v poslední době toho kolem mě bylo docela dost. Jsem rád, že už to mám za sebou a můžu se zaměřit na to, co přijde, na hokej. Konečně se mi ulevilo.“

Na druhou stranu jdete do poměrně neznámého prostředí, dalšího klubu, navíc uprostřed rozehrané sezony...

„Důležité je, že tam nebudu sám, v Ambri působí Lukáš Lhoták. Jinak ale myslím, že bych snad mohl zapadnout rychle. Během rozjeté sezony se člověk zapracuje snáz, hned naskočí do zápasu a nemá čas přemýšlet o ostatním, jde to ráz na ráz. Věřím, že to nebude problém.“

Co o švýcarském klubu víte?

„Ptal jsem se Tomáše Vlasáka (sportovní manažer Plzně), který v Ambri dřív hrál. Ten to taky pochválil, takže doufám, že to bude dobrý. Ale já jsem spíš takový, že dám až na to, co poznám sám. Uvidíme. Na angažmá ve Švýcarsku se těším. Ambri momentálně ztrácí dva body na play off, doufám, že jim pomůžu k postupu.“

Pro vás to zajisté znamená posun, nicméně, cítíte taky nostalgii, že odcházíte z Plzně, navíc od rozdělané práce?

„Tohle je nová výzva a hodně se na ni těším. V Plzni jsem prožil další skvělé období, na které budu rád vzpomínat. Svůj odchod neberu ani tak z osobního hlediska, jako spíš z toho pohledu, že se nám dařilo, byli jsme první. Člověk myslí na to, že ta sezona mohla být úspěšná. Klukům přeju samozřejmě to nejlepší, budu je sledovat dál, co to půjde, a fandit jim.“

Navíc kdyby vyhráli, medaili by vám na konci sezony asi dali. Něco jste tam odehrál a takhle to aspoň v extralize vždycky chodilo...

(usměje se) „No, doufám, že jo.“