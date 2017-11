ONLINE: Vítkovice v Brně otáčí, Pardubice vedou nad Libercem 3:1

Brněnský forvard Alexandre Mallet procpal puk za záda Patrika Bartošáka. Vítkovičtí se pak do Kanaďana pustili • ČTK

ONLINE | V duchu oslav státního svátku se i dnes na fanoušky valí pravidelná várka hokeje. Kompletní 22. kolo extraligy odstartovalo již v 15.30 a úvodní výhry slavil Litvínov a Třinec. Kometa se po středeční porážce s Pardubicemi pokouší napravit reputaci doma proti Vítkovicím. Dynamo čelí Liberci. Mladoboleslavští Bruslaři se již bez trenéra Patrika Augusty poperou o body s Hradcem Králové. Plzeňští střelci míří do Jihlavy. Na závěr večera začala Sparta proti Olomouci sérii tří domácích zápasů, ve kterých bude chtít přerušit bilanci šesti porážek v řadě. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz.

Chomutov prohrál počtvrté za sebou

Utkání začalo opatrně z obou stran. Do první velké šance se dostal až v osmé minutě v přesilové hře při Poletínově vyloučení hostující Nejezchleb, ale v dobré pozici přestřelil. Další možnost Litvínova měl v polovině úvodní třetiny Hanzl, který ale zblízka Laca nepřekonal.

Ve 13. minutě se radovali z vedení hosté. Černý přihrál v přečíslení dvou na jednoho Jánskému, který do odkryté části branky snadno otevřel skóre. Odpovědět mohl za čtyři minuty Vladimír Růžička mladší, který se dostal sám před Petráska, ale ani nadvakrát jej nepřekonal.

720p 360p REKLAMA Chomutov - Litvínov: Jánský ve spolupráci s Černým otevřel skóre utkání, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Chomutovští se museli v první polovině prostředního dějství bránit hned při třech oslabeních v řadě po faulech Humla, Poletína a Vondrky. Ve druhém oslabení se dostal do úniku Sklenář, ale přestřelil Petráskovu branku. Pak si dvě početní výhody zahráli i Piráti, ale ani jednu nevyužili.

Na začátku závěrečné třetiny se domácí tlačili za vyrovnáním, ale Verva všechny jejich nájezdy odrážela. Litvínov mohl zvýšit ve 48. minutě, kdy Nejezchleb nastřelil od modré čáry tyčku. Gólu se Nejezchleb dočkal o tři minuty později, kdy zamířil po Ihnacakově přihrávce do odkryté branky.

Vývoj zdramatizoval v 56. minutě Skokan, který úspěšně tečoval Poletínovu přihrávku. V závěru sáhli Piráti k power play a Gerhát 45 vteřin před koncem do prázdné branky pečetil výsledek.

Hlasy trenérů:

Petr Martínek (Chomutov): "Bylo to bojovné utkání s výbornou kulisou. Nás sráží neproměňování šancí, protože jsme nějaké měli. Měli jsme samostatný nájezd, pak Michal Vondrka nedal do prázdné brány a kvůli tomu utkání prohráváme. Musíme to zlepšit, pak budeme vyhrávat."

Radim Rulík (Litvínov): "Z naší strany to byl ubojovaný zápas. Bylo důležité, že i když nám v první třetině dvakrát ujeli tři na dva, nedali to. My jsme potom z jednoho protiútoku dali gól. Bylo také podstatné, že jsme ubránili oslabení. Doma jsme s Chomutovem prohráli, takže jsme měli o motivaci navíc."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:12. Skokan Hosté: 12:04. Jánský, 50:06. Nejezchleb, 59:15. Gerhát Sestavy Domácí: J. Laco (Š. Lukeš) – Mrázek, Valach, Dlapa, Flemming, L. Chalupa, Slovák, Grman – Tomica (A), Skokan, Vondrka (C) – Sklenář, V. Růžička, V. Tomeček – Poletín, Huml (A), J. Havel – Koblasa, Chlouba, Lauko. Hosté: Petrásek (Kantor) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Dietz, K. Pilař, Z. Sklenička – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Nejezchleb, Ihnačák, M. Hanzl – Trávníček (C), Gerhát, Vandas – Matoušek, J. Šimeček, Jurčík. Rozhodčí Šír, Schrader – Lhotský, Svoboda Stadion SD ARÉNA Návštěva 5 250 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:23. Fořt Hosté: 8:49. Linhart, 17:18. Christov, 48:38. M. Kovařčík Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka (A), Petran – Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts – Okál, Fořt, O. Veselý (C) – Kubiš (A), Fryšara, Illo – J. Ondráček, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Linhart, Roth (A), M. Doudera (A), D. Musil, Jank, Adámek, Bartko – Rákos, Marcinko, Irgl – Chmielewski, Mikulík, Cienciala – Christov, Polanský (C), Dravecký – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Konc, Štefík – Kis, Šefčík. Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:17. Mallet Hosté: 21:15. Sloboda, 31:21. Kurovský Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Bartejs, Štencel, L. Vágner – Zaťovič (A), Nečas, M. Erat (A) – Mallet, Hruška, H. Zohorna – T. Svoboda, L. Čermák (C), Vincour – Dočekal, Nahodil, Haščák. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Baranka, D. Krenželok, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, Kolouch, Š. Stránský – Kurovský, T. Jáchym, P. Zdráhal – Tomi. Rozhodčí Hejduk, Pavlovič – Ganger, Hanzlík Stadion DRFG Arena

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Marosz, 19:11. P. Sýkora, 20:29. Rolinek Hosté: 22:41. P. Jelínek Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Čáslava (A), Trončinský, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Treille, Tomášek, Perret – Beran, Dušek, J. Sýkora – Vondráček, Poulíček, M. Kaut. Hosté: Will (Janus) – Ševc (C), Havlín, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Kolmann, Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek (A), Jašek – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Ordoš, Redenbach, Lakatoš – J. Vlach, J. Stránský, Bartovič. Rozhodčí Bulanov, Pražák – Pešek, Klouček Stadion Tipsport arena Návštěva 8032 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:11. Pacovský Hosté: Sestavy Domácí: Maxwell (J. Růžička) – Hanzlík (C), Kotvan, Němeček, J. Říha, Štich, Eminger, Bernad – Pacovský, V. Němec, Klepiš (A) – Valský, P. Holík, Orsava – Lenc (A), Urban, Pabiška – P. Kousal, Najman, Martin Procházka. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Vydarený, Pláněk, Gregorc, Cibulskis, Graňák, F. Pavlík, Zámorský – Cingel, Dragoun (A), Köhler – Vopelka, Džerinš (C), Jaroslav Bednář – Červený (A), Koukal, Látal – R. Pavlík, Kukumberg, Miškář. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Hlavatý, Tošenovjan Stadion ŠKOENERGO Aréna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 17:07. Indrák Sestavy Domácí: Škarek (Volden) – Suchánek, de la Rose, Ulrych, Stříteský, Kajínek, Bryhnisveen, Půža – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Zeman, F. Seman, Čachotský (C) – Anděl, M. Hlinka, Žálčík – D. Váňa, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Pour, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kratěna, Straka – M. Chalupa, Preisinger, Hollweg (A). Rozhodčí Pešina, Souček – Polonyi, Rampír Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:52. P. Vrána Hosté: Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Uher, Saponari, Smejkal. Hosté: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Houdek, L. Galvas, J. Galvas – Eberle (A), J. Knotek, Laš – Skladaný, Herman, Burian – Ostřížek, Mráz, Staněk – Jergl, R. Vlach, Macuh. Rozhodčí Hodek, Kika – Barvíř, Blümel Stadion O2 arena, Praha