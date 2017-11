Prásk! Bouchly dveře, kabina zmlkla. Jsme lehce k poražení, vyčítal Pešán

Lukáš Jašek z Liberce najel do gólmana Davida Honzíka • Jaroslav Legner / Sport

Liberecké nadšení při vstupu do zápasu v Pardubicích a dění v kabině po jeho konci, to byl nevídaný kontrast. Bílí Tygři na Dynamo vletěli, jenže po balíčku omylů, napěchovaném palebnou nemohoucností a zbytečnými fauly se hosté dokodrcali k výprasku 1:5. Předchozí série tří výher a šesti obodovaných utkání ze sedmi (navrch postupová senzace v CHL) pocákaly znatelný liberecký vzestup. Po utkání měl kouč Filip Pešán ke svému týmu dlouhý proslov v tiché kabině. Než přišel, dvakrát vší silou práskl dveřmi trenérského kamrlíku.

Můžete vylíčit, o čem především vaše promluva byla?

„Týkala se toho, že jsme strašně lehce k poražení, pokud se chováme tak, jako proti Pardubicím. Naprosto nesmyslná vyloučení… Už minule se Spartou jsme dostali dva góly v oslabení, v pátek rovněž. To jsou věci, které v zápasech padesát na padesát rozhodují. Nám to vzalo se Spartou bod a tady tři. A nejsou to zdaleka první body, které jsme takhle nesmyslně ztratili.“

Pochopili hráči vaše slova, anebo si budete muset počkat až na nedělní duel s Kometou?

„Během toho hovoru jsem jim právě řekl, že to nechci zjistit až příště. My jsme tady v první třetině měli několik šancí, neproměnili jsme dlouhou přesilovku pět na tři, ani následující pět na čtyři. V kombinaci našich velmi špatných statistik v oslabení a naší nedisciplinovanosti jsme zápas nezvládli. Dostali jsme několik gólů v oslabení, opět jsme nebyli schopni nejvyloženější šance proměnit. Domácí s nadšením a efektivitou v přesilovkách zápas zaslouženě vyhráli.“

V bilanci venkovních utkání jste poslední. Jak moc vás trápí výsledky a výkony na cizích stadionech?

„Zápas v Pardubicích podobně jako v Olomouci patřil k našim nejhorším. Zbytek, nějakých osmnáct zápasů jsme odehráli slušně, včetně těch venku. S Dynamem opět dvě tři tutové šance, které neskončily gólem. Průběh zápasů se opakuje. Trápí mě to a pracujeme na tom.“

Přesto všechno, cítíte herní vzestup, dokumentovaný solidní sadou předchozích utkání?

„Pokud vynecháme dnešní zápas, vzestup cítím. V Pardubicích jsme ale strašně lacino nechali body a já chtěl týmu důrazně říci, že každý zápas je ten nejdůležitější na světě. Mrzí mě, že zrovna dneska jsme tady ty body nechali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:27. Marosz, 19:11. P. Sýkora, 20:29. Rolinek, 53:20. Treille, 58:23. Beran Hosté: 22:41. P. Jelínek Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Čáslava (A), Trončinský, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka – Rolinek (C), Marosz, P. Sýkora (A) – Treille, Tomášek, Perret – Beran, Dušek, J. Sýkora – Vondráček, Poulíček, M. Kaut. Hosté: Will (Janus) – Ševc (C), Havlín, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Kolmann, Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek (A), Jašek – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Ordoš, Redenbach, Lakatoš – J. Vlach, J. Stránský, Bartovič. Rozhodčí Bulanov, Pražák – Pešek, Klouček Stadion Tipsport arena Návštěva 8032 diváků