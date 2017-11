Sparta konečně vyhrála. Chvíle na zvednutí je ideální vždy, smál se Vrána

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Olomouc: První gól Petra Vrány v sezoně, domací vedou, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jste s výhrou v prodloužení spokojeni, nebo vás mrzí, že jste nerozhodli už v základní hrací době?

„Jsme rádi, že to konečně vyšlo, na druhou stranu to asi mohlo být i za tři body. Možná kvůli tomu, že jsme prohráli tolik zápasů v řadě, to na nás ve třetí třetině trochu padlo. Přestali jsme trochu hrát a Olomouc toho využila."

Nezapomněli jste po takové době už slavit?

„To se nezapomíná (usmívá se). Pro tyhle pocity hokej hrajeme. Doufám, že to teď bude častěji."

Na gól jste v aktuální sezoně čekal 21 zápasů. Měl jste tuhle sérii v hlavě?

„Člověk se na to snaží nemyslet, ale samozřejmě na ten gól trochu čeká. Na druhou stranu, v naší situaci je úplně jedno, kdo branky dává. Důležité je, abychom dokázali urvat vítězství. Individuální statistiky pak přijdou, když tým hraje dobře."

Jak se celá situace seběhla?

„Skvěle mi nahrál Jarda Hlinka, olomoučtí na mě trochu zapomněli a nechali mi prostor. Jsem rád, že to tam padlo, teď na to zkusím nějak navázat."

Prodloužení nabídlo spíše nervózní hokej. Měli jste v hlavách předchozí neúspěchy v této fázi zápasu? Čekali jste na nájezdy?

„Neřekl bych, že bychom čekali na nájezdy. Z obou stran to bylo už trochu unavené. Minulý zápas s Libercem jsme měli v prodloužení gólovku a následně hned inkasovali, dneska tam moc šancí nebylo."

V neděli hrajete doma s Třincem, čeká se velká divácká kulisa. Je tedy ideální chvíle na to se zvednout?

„Ta je ideální vždycky (usmívá se). To, že jsme dneska vyhráli, ale neznamená, se že to nějak automaticky zvedne. Musíme pokračovat dál, dělat věci, co jsme si řekli a hrát dobře. Od toho se pak můžeme odrazit."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:52. P. Vrána, 25:02. Reichenberg, . Jarůšek Hosté: 28:22. Skladaný, 52:18. Houdek Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Uher, Saponari, Smejkal. Hosté: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Houdek, L. Galvas, J. Galvas – Eberle (A), J. Knotek, Laš – Skladaný, Herman, Burian – Ostřížek, Mráz, Staněk – Jergl, R. Vlach, Macuh. Rozhodčí Hodek, Kika – Barvíř, Blümel Stadion O2 arena, Praha Návštěva 9 334 diváků

