Zámorský po debutu za Hradec: Na Spartě mi to chtěli opepřit

Za Spartu jste naposledy naskočil 19. října, skoro měsíc jste nehrál ostrý zápas. Jak se vám do extraligového kolotoče vracelo?

„Trénink a zápas je něco jiného. První třetinu jsem byl takový nerozkoukaný. Druhá a třetí třetina už byly v pohodě.“

Do Hradce jste přišel ve středu výměnou za útočníka Richarda Jarůška. Jak se vůbec váš přesun na východ Čech rodil?

„Na Spartě mi bylo řečeno, že si mám hledat nové angažmá, že podepsali nové hráče. Nějakou dobu jsem trénoval a čekal jsem na nabídku, co mě osloví a bude pro mě dobrou výzvou. Tohle mi přišlo super, tak jsem tady. Vedení mělo zájem, za což jsem vděčný. Je pěkné být součástí týmu, který hraje super a má výborné hráče.“

Jak jste se během měsíce, kdy jste neodehrál žádný zápas, udržoval?

„Dostal jsem individuální program, měl jsem nějaké tři čtyři tréninky denně. Trénoval jsem s týmem, pak jsem měl individuální posilovnu, kola a takhle. Trochu mi to Sparta chtěla opepřit.“

Určitě je příjemnější teď nastupovat v týmu, který hraje na čele tabulky než v tápající Spartě. Je to tak?

„Nevím, jak to bude po pátečních zápasech, ale když jsem přestupoval, tak jsem šel z jedenáctého týmu do třetího. Takže co víc si přát?“

S jakými ambicemi do klubu přicházíte?

„Už jsem párkrát zažil přesun v polovině sezony, není to úplně ideální. Ambice je pomoct klukům nebo, když jsem to v pátek viděl, tak spíš jim to nekazit.“ (úsměv)

Našel jste v hradecké kabině nějaké známé tváře?

„S Béďou Köhlerem jsem odehrál něco ve Zlíně. Ale i spoustu ostatních kluků znám, někde jsme se potkali. S Filipem Pavlíkem jsem hrál asi pět let v mládežnických reprezentacích. Znám se i s Rudou Červeným. Kluci mě vzali super.“

V Mladé Boleslavi jste dlouho prohrávali, nakonec z toho byly dva body. Berete je?

„Jo. Myslím si, že super dva body. Boleslav nehrála vůbec špatně, takže dobrý.“

Trochu jste zaspali úvod, Boleslav už ve 3. minutě vedla. Gól padl při vašem prvním střídání, to asi nebyl úplně příjemný vstup do nového angažmá.

„To ne. Zbytečně jsem se díval na puk, měl jsem si převzít dalšího hráče, zpoza zad jsem ho neviděl a on (Dominik Pacovský) to tam doklepl.“

Měla inkasovaná branka vliv na váš výkon v zápase?

„Vůbec, jsem na to zvyklý. Většinou mám takové začátky, vliv to nemělo. Už jsem trošku zkušenější, abych si tohle pohlídal. Pak už se to docela dalo.“

Překvapila vás Boleslav, že hrála tak útočně? V utkání zaznamenala 35 střel.

„V útoku mají kvalitu, takže to překvapení moc nebylo. Hráče mají parádní, hráli dobrý hokej. Za dva body jsme velmi rádi.“

Naskočil jste na pozici sedmého beka, odehrál jste jen necelých deset minut. S tím do budoucna asi nebudete úplně spokojený, mám pravdu?

„Samozřejmě. Hrál jsem trochu míň, než jsem zvyklý. S tím jsem ale počítal, teprve ve čtvrtek jsem měl první trénink a mítink s trenérama, kde mi plus minus řekli, jak to bude vypadat. Budu se snažit makat, jak v tréninku, tak v zápase, aby toho času bylo víc.“

V neděli vás čeká Chomutov. Co od zápasu čekat?

„Určitě houževnatého, bruslivého soupeře. Budou agresivně napadat a tlačit se do brány. V sobotu se musíme na ně připravit, aby nás nezaskočil nějaký jejich forčekink nebo něco takového.“

