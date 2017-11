VIDEA: Sparta zdolala doma Třinec 2:1. Kýhos začal v Boleslavi kanonádou

Oslabený Třinec podlehl Pražanům

Sparta proti Ocelářům, kteří ze zdravotních důvodů postrádali celou řadu hráčů obvyklé základní sestavy, začala velkým náporem. Jenže ho nepromítla do skóre a tlak Pražanů se začal postupně měnit v trápení, jímž končila páteční duel proti Olomouci.

Třinečtí navíc postupně několikrát pozlobili sparťanskou obranu. Po Ciencialově teči už klouzal kotouč po ledě za Honzíkovými zády směrem do branky, ale Vrána situaci zachránil a zametl ho do bezpečí. Právě domácí forvard hasil další požár ve 14. minutě, kdy v šanci podrazil Irgla, ten ale při trestném střílení s blafákem do bekhendu na Honzíka nevyzrál.

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Puk proklouzl mezi betony Hrubce a domácí vedli 2:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Pražané opanovali úvodní třetinu v počtu střel mezi tyče vysoko 18:5, ujala se však nakonec pouze jediná: Pavelka udělal pár kroků od modré čáry do útočného pásma a táhlou ranou zápěstím využil zakrytého výhledu Hrubce, před nímž dokonale clonil Kumstát.

Ani vedení však domácím nepomohlo do herní pohody. Ideálním obrazem, jež dokumentoval současné rozpoložení Sparty, byla přesilovka pět na tři ve 25. minutě, v níž její hráči Hrubce vůbec neohrozili, ještě o poznání hůře si pak vedli při pokračující klasické početní výhodě.

Ve 35. minutě se tváří v tvář třineckému gólmanovi dostal Pech, jeho zakončení ale Hrubec přečetl. A stejně dobře si vedl o chvilku později proti Vránovi, jenž se dostal rovněž do sóla při hře ve čtyřech na obou stranách. Trest se záhy dostavil - na druhé straně kluziště napřáhl obránce Kovář a vyrovnal.

720p 360p REKLAMA Sparta - Třinec: Michálek po tomto zákroku otřesený zamířil do kabiny, rozhodčí nevylučovali • VIDEO TV TIPSPORT

Po Jankově prohřešku na začátku 39. minuty měli sparťané další přesilovku a byl to právě úspěšný střelec, jenže se proměnil ve smolaře, když po Michálkově ráně a Formanově teči přidal na dráze puku ještě teč další, na níž nemohl Hrubec reagovat. Těsně před přestávkou zůstal ležet na ledě otřesený bek Michálek, do hry už se poté nevrátil.

Vyrovnání měl pak ve třetím dějství, jež příliš vzruchu nenabídlo, na holi Michal Kovařčík, ve 47. minutě zacílil z dobré pozice ale pouze do Honzíkova ramena. Třinec nesrovnal krok ani po Irglově příležitosti a závěr už Pražané zvládli, aniž by se dostali pod nápor hostů. Sparta tak před rekordní návštěvou sezony (12 071 diváků) získala po sedmi zápasech všechny tři body.

Ohlasy trenérů:

František Výborný (Sparta): "Pokaždé jsme byli za získané body rádi, protože jsou samozřejmě důležité. Sbírat je po jednom je ale málo. Taková první vlaštovka přišla už minule, když jsme překonali ta tři prodloužení a ve čtvrtém jsme se přes penalty dopracovali ke dvěma bodům a hlavně k vítězství. Dneska jsme hráli se silným týmem, před dobrou návštěvou a myslím si, že oba soupeři předvedli kvalitní výkon. Hráči si za tím šli a cítili, že dneska to zvládnou, což se také podařilo."

Marek Zadina (Třinec): "První třetinu byla Sparta jednoznačně lepší a tlačila nás, ale díky našemu brankáři, který podal výborný výkon, skončila jen 1:0. Měla jsme tam navíc i trestné střílení, škoda jen, že jsme ho nevyužili, protože jsme mohli tlak Sparty otupit, což se nepovedlo. Ve druhé třetině jsme se ale trošku zvedli, byla tam i pasáž, kdy jsme se usadili v útočném pásmu a vyrovnali i na 1:1, ale pak jsme bohužel udělali hloupý faul a dostali gól na 1:2. Ve třetí třetině se Sparta začala trochu bát o výsledek, zavřela střední pásmo, my jsme tam přesto měli pár šancí, z nichž jsme mohli skórovat, ale nepovedlo se nám to."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:38. T. Pavelka, 38:59. Forman Hosté: 36:47. L. Kovář Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Rousek, Saponari, Smejkal. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Linhart (A), Bartko, M. Doudera (C), D. Musil, Jank, Adámek, L. Kovář – Irgl (A), Marcinko, Rákos – Cienciala, Mikulík, Chmielewski – Raška, Polanský, Christov – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň. Rozhodčí Pešina, Pražák – Svoboda, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 071 diváků

Výhru Litvínova vystřelil Nejezchleb

Jihlava se představila v Litvínově po více než 12 letech a v sestavě měla i novou posilu - útočníka Miloslava Čermáka, který přišel na hostování z prvoligového Motoru České Budějovice.

První šanci měl v páté minutě domácí Vandas, který zblízka dorážel po Trávníčkově nahození. Vzápětí zahrozil i Hübl, jenž švihem nepříjemně vypálil, ale Volden zasáhl ramenem. Litvínov byl při chuti, Jánský ale z rohu norského brankáře nepřekvapil. V 12. minutě se na Voldena řítil Černý, ale s blafákem do bekhendu neuspěl.

Ojedinělou jihlavskou šanci měl po Dietzově chybě Žálčík, Petrásek však jeho bekhendový pokus chytil. V 14. minutě se radovali z vedení domácí. Nejezchleb si několikrát vyměnil puk s Ihnacakem a bez problémů trefil odkrytou branku. Čtyři vteřiny před první pauzou zvýšil obránce Kubát, jehož pokus nešťastně tečoval mimo Voldenův dosah Stříteský.

720p 360p REKLAMA Litvínov - Jihlava: Nejezchleb trefil odkrytou bránu a otevřel skóre utkání, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

I druhá část měla podobný průběh. Domácí hráli s chutí a vytvářeli si jednu šanci za druhou. V 26. minutě trefil Nejezchleb jen boční síť a do další šance vybídl Jánského, jehož rána zamířila do brankové konstrukce.

Za Duklu zahrozil jen Šidlík, který vypálil od modré čáry, Petrásek ale puk bez problémů vyrazil. V 37. minutě pojistil náskok Vervy slovenský útočník Matoušek, který se ve 20. utkání v české extralize dočkal premiérové branky.

Závěrečná třetina příliš vzruchu nepřinesla. Domácí si hlídali tříbrankový náskok a nepouštěli Jihlavu do vážnějších příležitostí. Dukla mohla snížit až v 54. minutě, ale puk po tečované střele odvrátil z brankoviště bek Sörvik. Skóre už se nezměnilo a Severočeši oplatili Jihlavě porážku 1:4 z jejího ledu.

Ohlasy trenérů:

Darek Stránský (Litvínov): "Průběh první třetiny byl vyrovnaný. Podařilo se nám dát první gól, to nám pomohlo. Sice jsme tam měli nějaká okénka, ale brankář nás podržel. Gól na 2:0 nás ještě více uklidnil. Zbytek zápasu jsme si hlídali a gól na 3:0 to zpečetil. Ve třetí třetině jsme soupeře ničemu nepustili. Jsme velice rádi, že jsme vyhráli."

Petr Vlk (Jihlava): "Jedeme domu bez bodu a mrzí to. Úvod zápasu nebyl špatný, ale z individuálních chyb jsme dostali branku. Branka v přesilové hře byla zlomová. Sice jsme měli brankové příležitosti, ale nenašli jsme recept na to, jak vstřelit branku. Když nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:56. Nejezchleb, 19:56. Kubát, 36:06. Matoušek Hosté: Sestavy Domácí: Petrásek (Kantor) – Sörvik, Kubát (A), Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Z. Sklenička – Jánský, V. Hübl (A), J. Černý – M. Hanzl, Ihnačák, Nejezchleb – Vandas, Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík, Válek, Matoušek. Hosté: Volden (Škarek) – Šidlík, Stříteský, Suchánek, de la Rose, Kajínek, Ulrych, D. Váňa – Jiránek, Zeman, Čachotský (C) – Čermák, F. Seman, T. Kubalík – Anděl, Skořepa (A), Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Rozhodčí Hodek, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 895 diváků

Kanonádu řídily přesilovky

Kýhos, který nahradil v pátek odvolaného Patrika Augustu, koučoval tým poprvé s asistenty Viktorem Ujčíkem a Borisem Žabkou. Ti vedli Mladou Boleslav ještě v minulém kole při domácí porážce s Hradcem Králové (1:2 po samostatných nájezdech) sami.

Mladoboleslavští na ledě Zlína nezačali dobře. Úvodní tlak Beranů mohli gólem korunovat Honejsek či Řezníček, ovšem nestalo se tak. V začínající šesté minutě se však po osobním souboji rozbilo plexisklo, což na patnáct minut zastavilo hru a zchladilo tak aktivní domácí hráče.

A toho hosté využili dokonale. Už půl minutu po opravě šli do vedení, když Němcovu přihrávku tečoval nad Kašíkovo rameno Pacovský. Šance hostí přitom byla ojedinělá a Berani ovládali hru. V první třetině přestříleli svého soupeře 21:8, hráli tři přesilovky, z toho jednou krátce i pět na tři, vyrovnat ale z několika šancí nedokázali. Sám před Maxwellem selhal i Šťastný.

720p 360p REKLAMA Zlín - Mladá Boleslav: Kašík nemohl nic vidět, Němec přidal třetí gól hostů • VIDEO TV TIPSPORT

I v prostředním dějství Zlínští často stříleli, soupeře v něm předčili 18:6, skóre se ale posouvalo na opačné straně. Nejprve Bukarts trefil tyčku a ve 24. minutě se naskytla hostům první přesilová hra v utkání, kterou hned po osmi vteřinách využili. Exzlínští Holík s Kotvanem připravili pozici Urbanovi, který zvýšil na 2:0.

Ve 32. minutě se podařilo hostům využit početní výhodu ještě o sekundu rychleji. Kotvan vystřelil od modré čáry a Němec před Kašíkem úspěšně tečoval puk. Zlín ze svého tlaku vytěžil snížení ještě do přestávky, i když s notnou dávkou štěstí. Bukartsovu střelu tečoval za Maxwellova záda Žižka.

Na začátku třetí třetiny hráli Mladoboleslavští potřetí v utkání přesilovku a znovu ji využili. Osamocený Holík po Němcově přihrávce nejdříve tečoval puk do tyče a z dorážky už zamířil do prázdné branky. O 85 vteřin později vyhnal Kašíka na střídačku Orsava a za dalších 113 vteřin překonal i náhradníka Štůralu. Zlín tak na domácím ledě nevyhrál za tři body už sedm zápasů.

Ohlasy trenérů:

Robert Svoboda (Zlín): "Pro nás je to krutý výsledek, ale hráče musím pochválit. Přistoupili k tomu se vším všudy, byl to boj se skvělým gólmanem. Škoda, že jsme v první třetině neproměnili nějakou přesilovku, ale musíme bojovat dál a věřit, že budeme mít víc štěstí. Že fanoušci chtěli moji hlavu? Já mám jen jednu, ta je zadaná, takže tím neposloužím. Nějaký tlak na sebe ale necítím."

Vladimír Kýhos (Mladá Boleslav): "Dnes to samozřejmě mohu hodnotit jen kladně, ale určitě se výhra nerodila lehce. Musíme poděkovat hlavně gólmanovi. A také štěstí, protiže jsme z osmi střel dali pět branek. Ale to je hokej. Já musím mužstvo pochválit za velkou obětavost. Určitě není pro hráče jednoduché, když se mění trenér. Kluci fakt bojovali, například Klepiš padl do rány za stavu 6:1."

720p 360p REKLAMA Zlín - Mladá Boleslav: Ve Zlíně se nehraje! Procházka nárazem rozmlátil plexisklo • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:39. Žižka Hosté: 5:38. Pacovský, 23:28. Urban, 31:22. V. Němec, 43:52. P. Holík, 45:17. Orsava, 47:10. Orsava Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Matějíček, Žižka, Řezníček, Petran – Roberts Bukarts, Honejsek, Šťastný – O. Veselý, Fořt, Okál – Illo, Fryšara, Kubiš – Popelka, P. Sedláček, J. Ondráček. Hosté: Maxwell (J. Růžička) – Kotvan, Hanzlík, J. Říha, Němeček, Eminger, Štich, Bernad – Klepiš, V. Němec, Pacovský – Orsava, P. Holík, Valský – Pabiška, Urban, Lenc – Martin Procházka, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Bulanov, Komárek – Barvíř, Svoboda Stadion ZS Luďka Čajky

Kometu srazil exbrněnský Kvapil

Bílí Tygři v pátek utrpěli v Pardubicích porážku 1:5, po které následovala bouřlivá reakce trenéra Filipa Pešána. Do zápasu s Kometou nastoupili domácí s velkou chutí a ukázali, že doma hrají daleko lépe.

Do prvního náznaku šance se dral Bakoš, ale neuspěl. Na druhé straně si první ostrý zákrok utkání připsal liberecký Janus. V 6. minutě nabídl Liberci přesilovku útočným faulem Svoboda. Bílí Tygři byli nejblíže ke gólu po střele Ševce, kterou tečoval Jelínek, puk ale orazítkoval tyč Čiliakovy branky.

Poté se brankář Komety předvedl při střele Ordoše. V 11. minutě se dostal po chybě hostí k puku Stránský, ale na poslední chvíli mu v dobré pozici překazil zakončení Zaťovič. Hosté odpověděli pěknou střelou Zaťoviče, Janus měl betony správně postavené. V 17. minutě fauloval Bulíř a hosté hráli přesilovku. Velikou šanci Zaťovičovi zlikvidoval Janus.

Na přelomu první a druhé třetiny se domácí neprosadili při Zaťovičově trestu. Pak se ke slovu dostali hosté. Nejprve Hruška po chybě Januse netrefil prázdnou branku, o chvíli později zakončoval Nečas, ale Janus byl svůj tým podržel. Potom vychytal i aktivního Zaťoviče.

Domácí odpověděli až ve 27. minutě dělovkou Kolmanna, ale Čiliak si poradil. Nápor Komety pak přibrzdilo už druhé vyloučení Komety v zápase za příliš mnoho hráčů na ledě. A tuto přesilovku už domácí využili. Kvapil ideálně našel křížnou přihrávkou Bulíře a ten se nemýlil.

720p 360p REKLAMA Liberec - Kometa Brno: Kvapil nahodil puk na Čiliaka a ten si ho srazil do branky, 4:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Nápor Liberce pokračoval. V šanci se ocitl Redenbach a potom nebezpečně střílel Jánošík. Udeřilo ale na druhé straně. Janus chyboval ve 35. minutě v rozehrávce od mantinelu a doslova daroval vyrovnávací gól Malletovi. Domácí kontrovali přečíslením, které zakončil Kolmann vysoko.

Na přelomu druhého a závěrečného dějství Kometa opět odolala v oslabení po Čermákově faulu. Domácí ale byli v tlaku a nápor čtvrté lajny Liberce korunoval ve 44. minutě brankou Stránský. Vyrovnat mohl Krejčík, ale zamířil přesně.

Ve 48. minutě se radoval opět Liberec, když Čiliaka překvapil Redenbach. Z dvoubrankového vedení se ale domácí těšili jen dvě minuty. Na brankovišti se prosadil Nečas a snížil na 2:3. A následný tlak Komety vyústil v 54. minutě ve vyrovnávací branku z Čermákovy hole.

Hned za 89 vteřin ale odpověděl Kvapil, který trefil téměř z nulového úhlu Čiliakovu branku. Připsal si ve třetím utkání za Liberec první trefu. Závěrečnou power play Komety domácí ubránili a za ovací diváků slavili čtvrtou výhru z posledních pěti utkání.

Ohlasy trenérů:

Filip Pešán (Liberec): "Byl to vyrovnaný a bojovný zápas z obou stran. Jsem strašně rád, že jsme vstřelili branky. Tlačíme se do brány a velmi výrazně dnes pomohl Marek Kvapil. Stále nás provází tak trochu legrační inkasování branek, kterému se stále nemůžeme vyhnout. Já doufám, že až tyto srandovní góly přestanou padat do naší sítě, budeme zápasy zvládat lépe než v poslední době. Myslím, že dnes jsme si za bojovnost tři body zasloužili."

Petr Haken (Brno): "V první třetině nás Liberec dostal hodně pod tlak. Vliv na to měl i fakt, že jsme hráli hodně v oslabení. Dnes to byla zbytečná vyloučení i technické chyby. Potom, co jsme srovnali, byla u hra hodně vyrovnaná. Góly padaly na obou stranách hodně po dorážkách, takové zvláštní. Když jsme vyrovnali na 3:3, tak padla v závěru šťastná branka na druhé straně. Nám se taková nepovedla. Je to škoda, protože jsme si zasloužili alespoň nějaký bod."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:06. Bulíř, 43:02. J. Stránský, 47:38. Redenbach, 54:34. M. Kvapil Hosté: 34:37. Mallet, 49:29. Nečas, 53:05. L. Čermák Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Maier – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Bulíř, M. Kvapil – Bartovič, Redenbach, Ordoš – J. Stránský, Vantuch, J. Vlach. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec, Barinka, J. Krejčík, L. Vágner, Štencel, Bartejs – M. Erat (A), Hruška, Zaťovič (A) – Haščák, Nahodil, Dočekal – Vincour, L. Čermák (C), T. Svoboda – H. Zohorna, Nečas, Mallet – R. Zohorna. Rozhodčí Hradil, Kika – Kajínek, Zavřel Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5 959 diváků

Drama rozsekl kanonýr Gulaš

Domácí měli v úvodu více ze hry, ale dobře se pohybující hosté pozorně bránili a ve čtvrté minutě v přesilovce z první šance udeřili. Vyloučení Hollwega potrestal díky teči Barankovy střely od modré čáry na brankovišti stojící Lev. Explzeňský útočník zahrozil vzápětí také pokusem po rychlém brejku, Indiánům nepomohly k vyrovnaní ani dvě početní výhody.

Mezi kruhy nekrytý Petr Straka totiž svojí ránu zápěstím namířil do břevna a proti Kratěnově střele bez přípravy stačil zasáhnout Dolejš. Vítkovický gólman dokázal vleže zastavit i Schleissovu teč bruslí mířící za čáru a na druhé straně krátce před první pauzou trefil od modré čáry Baranka jen pravou tyč.

Na začátku prostřední části Indiáni tlačili během početní výhody, ale v gólové šanci netrefil Stach z dorážky odkrytou branku. Vítkovičtí spoléhali na brejky, po akci dvou na jednoho dorážel Stránského střelu Květoň zblízka jen do hole ležícího gólmana Svobody. Hosty brzdila nedisciplinovanost, Gulaš ovšem v polovině utkání při přesilovce nepřelstil Dolejše ani po samostatném úniku.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Vítkovice: Vítězná trefa Milana Gulaše, 4:3 po nájezdech • VIDEO TV TIPSPORT

Domácí zjednodušili hru a začali soupeře přehrávat, ale z mezikruží v zakončení selhal Petr Straka a Chalupa dorážkou přehodil kromě klečícího Dolejše i branku. Plzeňští nezvládli ve 37. minutě už šestou přesilovku a naopak inkasovali, když z velkého úhlu překvapil Roman bekhendem Svobodu. To jeho protějšek Dolejš svůj tým dlouho držel. V oslabení před druhou pauzou zastavil ránu Petra Straky z mezikruží. Ve 42. minutě ovšem propustil za svá záda nahození Moravčíka od červené čáry.

Poté hostující Kolouch neproměnil samostatný nájezd a po změnách v domácích útocích připravil ve 49. minutě Kratěna ideální přihrávkou snadnou trefu na 2:2 Gulašovi. O pouhých 18 vteřin později ale Kolouch zatáhl kotouč do plzeňské třetiny a jeho křížný pas zužitkoval trefou do odkryté branky na 2:3 Zdráhal. Vítkovičtí těsný náskok už téměř ubránili, ale při power play Indiánů dokázal z dorážky srovnat na 3:3 Indrák.

Prodloužení nerozhodlo a bonusový bod zajistil Plzni v šesté sérii rozstřelu jediný úspěšný exekutor Gulaš.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Věděli jsme, že soupeř v pátek uspěl na Kometě a očekávali jsme jejich taktiku. V soubojích jsme se jim snažili vyrovnat. Přestože Vítkovice dobře bránily, tak jsme si nějaké šance vytvářeli. Problém byl v tom, že jsme nedokázali udělat větší tlak na brankáře. Měli jsme sice optický tlak, ale hráli jsme pořád po obvodu hřiště. Průběžný stav 0:2 po dvou třetinách ukazuje na to, že to dnes pro nás nebylo nic jednoduchého. Když jsme po vyrovnání na 2:2 rychle inkasovali třetí gól, tak jsme stále věřili, že když budeme do poslední vteřiny hrát, že ten gól dáme. Prodloužení bylo opatrné a jsme rádi, že jsme to v nájezdech zvládli. Mohli jsme mít nulu a teď máme dva body, s čímž jsme spokojeni."

Jakub Petr (Vítkovice): "Vstoupili jsme do zápasu s defenzivní taktikou, založenou na osobních soubojích a rychlém přístupu. Plán jsme dlouho plnili zodpovědně. Srazila nás oslabení, kterých jsme měli víc, než jsme chtěli. Někteří hráči byli přetěžovaní a i to vedlo ve třetí třetině ke smolným dvěma brankám. Byla v tom návaznost na první dvě třetiny. Celkově jsme byli pár sekund od vítězství. To zamrzí, na druhou stranu musím přiznat, ze soupeř ukázal, proč je na čele extraligy. V naší momentální sestavě je to pro naše mladé hráče velká škola. Hráči zaslouží poděkování za předvedený výkon."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:34. Moravčík, 48:32. Gulaš, 59:44. Indrák, . Gulaš Hosté: 03:44. Lev, 36:10. O. Roman, 48:50. P. Zdráhal Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Straka, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kodýtek, Kratěna – M. Chalupa, Preisinger, Hollweg (A). Hosté: Dolejš (Bartošák) – Hrbas, Baranka, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška, D. Krenželok – D. Květoň, O. Roman, Š. Stránský – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Tomi. Rozhodčí Šír, Schrader – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7 007 diváků

Köhler zářil, Piráti prožívají další krizi

První třetina nebyla příliš rušná, obrany jasně vládly. Oba gólmani - domácí Rybár i hostující Lukeš - proto neměli příliš mnoho práce a oba si v úvodním dějství připsali jen po třech zásazích. Největší možnost měl v 10. minutě domácí mladík Radovan Pavlík, jenže jeho pokus zblízka zablokoval jeden z obránců.

Druhá část už byla mnohem rušnější. Hradečtí se dostali do dvougólového vedení zásluhou úspěšných přesilovek. Nejprve ve 26. minutě se po vhazování, které vyhrál centr Džerinš, dostal k puku Dragoun a bekhendovou střelou překonal Lukeše. Ten dostal v brance Pirátů přednost před slovenským reprezentantem Lacem.

Druhá hradecká branka byla klasická. Ve 35. minutě šéf přesilovky Bednář podržel puk a poté přesnou přihrávkou trefil hokejku nejlepšího hradeckého střelce Köhlera. Urostlý útočník dal čtvrtý přesilovkový gól v sezoně. V tu chvíli se zdálo, že Hradec půjde poměrně jistě za výhrou, jenže ve 40. minutě se hosté vrátili do hry. Lauko využil nedobrého bránění protivníka Cingela, lehce ho obehrál a snížil.

1080p 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Chomutov: Bod navíc pro domácí, Dragoun poslal puk Köhlerovi a ten vstřelil vítězný gól, 3:2 po prodloužení • VIDEO TV TIPSPORT

Ve třetí třetině se snažili hosté srovnat. Rybár sice nejprve ve 46. minutě zastavil v samostatném úniku Vladimíra Růžičku mladšího, ale hostům nakonec pomohla přesilovka. Vyrovnat dokázal v 50. minutě Flemming. Rybár nezasáhl, protože před ním Chomutovští dobře clonili.

Po vyrovnání se hrál urputný hokej, ani jeden tým neměl úplně vyložené příležitosti, a proto dospěl duel do prodloužení. Hradec v něm rozhodl při úniku tří proti jednomu, když po Dragounově přihrávce skóroval Köhler.

Ohlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že zápas měl parametry play off, pro hráče to bylo fyzicky hodně náročné. V utkání bylo hodně soubojů. Od začátku jsme se proti obraně Chomutova těžko prosazovali, ale pak se nám podařilo jít do vedení díky přesilovým hrám. Škoda inkasovaného gólů na 2:1 v závěru druhé třetiny. V prodloužení jsme výborně sehráli situaci tři na jednoho. Hráčům patří poděkování za výkon."

Jan Štastný (Chomutov): "Musím říct, že jsme od začátku viděli hodně tvrdé a urputné utkání. Byl to boj o každý centimetr ledu. Přijeli jsme s cílem získat nějaký ten bod. Za jeden jsme rádi, ale nakonec jsme jich mohli víc. Jenže jsme v prodloužení nezvládli standardní situaci, domácí jeli po vhazování tři na jednoho a proměnili to. Asi vyhráli zaslouženě. Klukům nemáme co vytknout, hráli týmově s obrovským nasazením. Myslím, že nám tenhle výkon může pomoci i do zápasu s Třincem."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Dragoun, 34:30. Köhler, 61:17. Köhler Hosté: 39:17. Lauko, 49:04. Flemming Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Köhler (A), Dragoun, Cingel – Jaroslav Bednář (C), Džerinš, Kukumberg – Látal, Koukal (A), Červený – Berger, Miškář, R. Pavlík. Hosté: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – V. Tomeček, V. Růžička, Koblasa – Skokan, Sklenář, Poletín – J. Havel, Šťovíček, Lauko. Rozhodčí Lacina, Kubičík – Brejcha, Pešek Stadion ČPP Aréna Návštěva 5218 diváků