VIDEA: Sparta zdolala Třinec 2:1. Výhry slaví Mountfield, Plzeň i Liberec

Oslabený Třinec podlehl Pražanům

Sparta proti Ocelářům, kteří ze zdravotních důvodů postrádali celou řadu hráčů obvyklé základní sestavy, začala velkým náporem. Jenže ho nepromítla do skóre a tlak Pražanů se začal postupně měnit v trápení, jímž končila páteční duel proti Olomouci.

Třinečtí navíc postupně několikrát pozlobili sparťanskou obranu. Po Ciencialově teči už klouzal kotouč po ledě za Honzíkovými zády směrem do branky, ale Vrána situaci zachránil a zametl ho do bezpečí. Právě domácí forvard hasil další požár ve 14. minutě, kdy v šanci podrazil Irgla, ten ale při trestném střílení s blafákem do bekhendu na Honzíka nevyzrál.

Pražané opanovali úvodní třetinu v počtu střel mezi tyče vysoko 18:5, ujala se však nakonec pouze jediná: Pavelka udělal pár kroků od modré čáry do útočného pásma a táhlou ranou zápěstím využil zakrytého výhledu Hrubce, před nímž dokonale clonil Kumstát.

Ani vedení však domácím nepomohlo do herní pohody. Ideálním obrazem, jež dokumentoval současné rozpoložení Sparty, byla přesilovka pět na tři ve 25. minutě, v níž její hráči Hrubce vůbec neohrozili, ještě o poznání hůře si pak vedli při pokračující klasické početní výhodě.

Ve 35. minutě se tváří v tvář třineckému gólmanovi dostal Pech, jeho zakončení ale Hrubec přečetl. A stejně dobře si vedl o chvilku později proti Vránovi, jenž se dostal rovněž do sóla při hře ve čtyřech na obou stranách. Trest se záhy dostavil - na druhé straně kluziště napřáhl obránce Kovář a vyrovnal.

Po Jankově prohřešku na začátku 39. minuty měli sparťané další přesilovku a byl to právě úspěšný střelec, jenže se proměnil ve smolaře, když po Michálkově ráně a Formanově teči přidal na dráze puku ještě teč další, na níž nemohl Hrubec reagovat. Těsně před přestávkou zůstal ležet na ledě otřesený bek Michálek, do hry už se poté nevrátil.

Vyrovnání měl pak ve třetím dějství, jež příliš vzruchu nenabídlo, na holi Michal Kovařčík, ve 47. minutě zacílil z dobré pozice ale pouze do Honzíkova ramena. Třinec nesrovnal krok ani po Irglově příležitosti a závěr už Pražané zvládli, aniž by se dostali pod nápor hostů. Sparta tak před rekordní návštěvou sezony (12 071 diváků) získala po sedmi zápasech všechny tři body.

Ohlasy trenérů:

František Výborný (Sparta): "Pokaždé jsme byli za získané body rádi, protože jsou samozřejmě důležité. Sbírat je po jednom je ale málo. Taková první vlaštovka přišla už minule, když jsme překonali ta tři prodloužení a ve čtvrtém jsme se přes penalty dopracovali ke dvěma bodům a hlavně k vítězství. Dneska jsme hráli se silným týmem, před dobrou návštěvou a myslím si, že oba soupeři předvedli kvalitní výkon. Hráči si za tím šli a cítili, že dneska to zvládnou, což se také podařilo."

Marek Zadina (Třinec): "První třetinu byla Sparta jednoznačně lepší a tlačila nás, ale díky našemu brankáři, který podal výborný výkon, skončila jen 1:0. Měla jsme tam navíc i trestné střílení, škoda jen, že jsme ho nevyužili, protože jsme mohli tlak Sparty otupit, což se nepovedlo. Ve druhé třetině jsme se ale trošku zvedli, byla tam i pasáž, kdy jsme se usadili v útočném pásmu a vyrovnali i na 1:1, ale pak jsme bohužel udělali hloupý faul a dostali gól na 1:2. Ve třetí třetině se Sparta začala trochu bát o výsledek, zavřela střední pásmo, my jsme tam přesto měli pár šancí, z nichž jsme mohli skórovat, ale nepovedlo se nám to."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:38. T. Pavelka, 38:59. Forman Hosté: 36:47. L. Kovář Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Rousek, Saponari, Smejkal. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Linhart (A), Bartko, M. Doudera (C), D. Musil, Jank, Adámek, L. Kovář – Irgl (A), Marcinko, Rákos – Cienciala, Mikulík, Chmielewski – Raška, Polanský, Christov – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň. Rozhodčí Pešina, Pražák – Svoboda, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 071 diváků

Výhru Litvínova vystřelil Nejezchleb

Jihlava se představila v Litvínově po více než 12 letech a v sestavě měla i novou posilu - útočníka Miloslava Čermáka, který přišel na hostování z prvoligového Motoru České Budějovice.

První šanci měl v páté minutě domácí Vandas, který zblízka dorážel po Trávníčkově nahození. Vzápětí zahrozil i Hübl, jenž švihem nepříjemně vypálil, ale Volden zasáhl ramenem. Litvínov byl při chuti, Jánský ale z rohu norského brankáře nepřekvapil. V 12. minutě se na Voldena řítil Černý, ale s blafákem do bekhendu neuspěl.

Ojedinělou jihlavskou šanci měl po Dietzově chybě Žálčík, Petrásek však jeho bekhendový pokus chytil. V 14. minutě se radovali z vedení domácí. Nejezchleb si několikrát vyměnil puk s Ihnacakem a bez problémů trefil odkrytou branku. Čtyři vteřiny před první pauzou zvýšil obránce Kubát, jehož pokus nešťastně tečoval mimo Voldenův dosah Stříteský.

I druhá část měla podobný průběh. Domácí hráli s chutí a vytvářeli si jednu šanci za druhou. V 26. minutě trefil Nejezchleb jen boční síť a do další šance vybídl Jánského, jehož rána zamířila do brankové konstrukce.

Za Duklu zahrozil jen Šidlík, který vypálil od modré čáry, Petrásek ale puk bez problémů vyrazil. V 37. minutě pojistil náskok Vervy slovenský útočník Matoušek, který se ve 20. utkání v české extralize dočkal premiérové branky.

Závěrečná třetina příliš vzruchu nepřinesla. Domácí si hlídali tříbrankový náskok a nepouštěli Jihlavu do vážnějších příležitostí. Dukla mohla snížit až v 54. minutě, ale puk po tečované střele odvrátil z brankoviště bek Sörvik. Skóre už se nezměnilo a Severočeši oplatili Jihlavě porážku 1:4 z jejího ledu.

Ohlasy trenérů:

Darek Stránský (Litvínov): "Průběh první třetiny byl vyrovnaný. Podařilo se nám dát první gól, to nám pomohlo. Sice jsme tam měli nějaká okénka, ale brankář nás podržel. Gól na 2:0 nás ještě více uklidnil. Zbytek zápasu jsme si hlídali a gól na 3:0 to zpečetil. Ve třetí třetině jsme soupeře ničemu nepustili. Jsme velice rádi, že jsme vyhráli."

Petr Vlk (Jihlava): "Jedeme domu bez bodu a mrzí to. Úvod zápasu nebyl špatný, ale z individuálních chyb jsme dostali branku. Branka v přesilové hře byla zlomová. Sice jsme měli brankové příležitosti, ale nenašli jsme recept na to, jak vstřelit branku. Když nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:56. Nejezchleb, 19:56. Kubát, 36:06. Matoušek Hosté: Sestavy Domácí: Petrásek (Kantor) – Sörvik, Kubát (A), Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Z. Sklenička – Jánský, V. Hübl (A), J. Černý – M. Hanzl, Ihnačák, Nejezchleb – Vandas, Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík, Válek, Matoušek. Hosté: Volden (Škarek) – Šidlík, Stříteský, Suchánek, de la Rose, Kajínek, Ulrych, D. Váňa – Jiránek, Zeman, Čachotský (C) – Čermák, F. Seman, T. Kubalík – Anděl, Skořepa (A), Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Rozhodčí Hodek, Sýkora – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 895 diváků

Kanonádu řídily přesilovky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:39. Žižka Hosté: 5:38. Pacovský, 23:28. Urban, 31:22. V. Němec, 43:52. P. Holík, 45:17. Orsava, 47:10. Orsava Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Matějíček, Žižka, Řezníček, Petran – Roberts Bukarts, Honejsek, Šťastný – O. Veselý, Fořt, Okál – Illo, Fryšara, Kubiš – Popelka, P. Sedláček, J. Ondráček. Hosté: Maxwell (J. Růžička) – Kotvan, Hanzlík, J. Říha, Němeček, Eminger, Štich, Bernad – Klepiš, V. Němec, Pacovský – Orsava, P. Holík, Valský – Pabiška, Urban, Lenc – Martin Procházka, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Bulanov, Komárek – Barvíř, Svoboda Stadion ZS Luďka Čajky

Kometu srazil exbrněnský Kvapil

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 28:06. Bulíř, 43:02. J. Stránský, 47:38. Redenbach, 54:34. M. Kvapil Hosté: 34:37. Mallet, 49:29. Nečas, 53:05. L. Čermák Sestavy Domácí: Janus (Will) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Maier – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Bulíř, M. Kvapil – Bartovič, Redenbach, Ordoš – J. Stránský, Vantuch, J. Vlach. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec, Barinka, J. Krejčík, L. Vágner, Štencel, Bartejs – M. Erat (A), Hruška, Zaťovič (A) – Haščák, Nahodil, Dočekal – Vincour, L. Čermák (C), T. Svoboda – H. Zohorna, Nečas, Mallet – R. Zohorna. Rozhodčí Hradil, Kika – Kajínek, Zavřel Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5 959 diváků

Drama rozsekl kanonýr Gulaš

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:34. Moravčík, 48:32. Gulaš, 59:44. Indrák, . Gulaš Hosté: 03:44. Lev, 36:10. O. Roman, 48:50. P. Zdráhal Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Straka, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kodýtek, Kratěna – M. Chalupa, Preisinger, Hollweg (A). Hosté: Dolejš (Bartošák) – Hrbas, Baranka, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška, D. Krenželok – D. Květoň, O. Roman, Š. Stránský – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Tomi. Rozhodčí Šír, Schrader – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7 007 diváků

Köhler zářil, Piráti prožívají další krizi

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Dragoun, 34:30. Köhler, 61:17. Köhler Hosté: 39:17. Lauko, 49:04. Flemming Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Köhler (A), Dragoun, Cingel – Jaroslav Bednář (C), Džerinš, Kukumberg – Látal, Koukal (A), Červený – Berger, Miškář, R. Pavlík. Hosté: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – V. Tomeček, V. Růžička, Koblasa – Skokan, Sklenář, Poletín – J. Havel, Šťovíček, Lauko. Rozhodčí Lacina, Kubičík – Brejcha, Pešek Stadion ČPP Aréna Návštěva 5218 diváků