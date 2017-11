Christov trefil Michálka loktem! Bek byl otřesený, Sparta chce trest

Nedělní utkání 23. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Spartou a Třincem (2:1) přineslo Pražanům první vítězství za tři body od 16. října, ale před třetí třetinou přišli o obránce Zbyňka Michálka. Zkušený zadák vyrazil v závěru druhé třetiny podpořit útok, když se mu mimo dění s pukem postavil do cesty Vít Christov a nic netušícího soupeře trefil loktem do hlavy. Rozhodčí po tvrdém zákroku nevylučovali, ale otřesený obránce odjel s podezřením na otřes mozku do nemocnice. Sparta podá proti zákroku třineckého útočníka podnět disciplinární komisi.

Sparta si před více než 12 tisíci diváky připsala první vítězství za tři body po více než měsíci, ale černou kaňkou je zranění obránce Zbyňka Michálka. Obránce Sparty se sedmnáct vteřin před koncem druhé třetiny ocitl na ledě, když se mu bez povšimnutí postavil do cesty Vít Christov a úderem loktem ho poslal k ledu.

Zkušený obránce upadl krátce do bezvědomí, zůstal ležet na ledě a otřesený odešel do kabiny, ale situaci si nepamatoval. „Doufám, že bude v pořádku. Možná tam je slabší otřes. Říkal, že zítra přijde, ale na led určitě nepůjde. Uvidíme, snad bude v pořádku. Já jsem to moc neviděl, kluci se na to dívali, tak nevím, jestli tam byl loket, nebo něco,“ uvedl po utkání domácí trenér František Výborný.

Pražané dotáhli utkání do vítězného konce, zatímco zkušený obránce musel odjet na vyšetření. „Zbyněk Michálek musel z utkání odstoupit, protože byl hodně otřesený. O vážnosti jeho zranění budeme mít jasno až po vyšetření,“ uvedl už během utkání Tomáš Zetek.

Tiskový mluvčí Pražanů připustil, že klub zváží podání podnětu k disciplinární komisi. Ta by mohla třineckého útočníka, který je svou hrou na hraně pravidel známý, dodatečně potrestat.

VIDEO: Obránce Sparty už po zásahu soupeře ve hře nepokračoval

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:38. T. Pavelka, 38:59. Forman Hosté: 36:47. L. Kovář Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Forman, Pech, Kumstát (A) – Jarůšek, P. Vrána (A), J. Hlinka (C) – Kudrna, Reichenberg, Říčka – Rousek, Saponari, Smejkal. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Linhart (A), Bartko, M. Doudera (C), D. Musil, Jank, Adámek, L. Kovář – Irgl (A), Marcinko, Rákos – Cienciala, Mikulík, Chmielewski – Raška, Polanský, Christov – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň. Rozhodčí Pešina, Pražák – Svoboda, Rampír Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 071 diváků