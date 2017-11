Holík se vrátil do Zlína, z gólu se neradoval. Nechtěl jsem, přiznal útočník Boleslavi

Že mu to v Mladé Boleslavi poslední dobou nejde? Hm, tak dnes to Petru Holíkovi fakt sedlo. Ve Zlíně, kde vyrostl a odehrál až do letoška celou kariéru, zazářil čtyřmi body (1+3) a pomohl kouči Vladimíru Kýhosovi k úspěšné premiéře na lavičce Bruslařského klubu. „První dvě střídání jsem měl nohy z betonu,“ líčil centr po výhře 6:1.

V úvodu jste měli co dělat, abyste drželi krok s nabuzeným sokem…

„Všichni do toho šli na začátku zápasu naplno. Bylo vidět, že oba týmy mají hrozně moc sil. Pro nás bylo důležité, že nám zachytal Brandon (Maxwell).“

Proč jste neslavil váš gól?

„Co k tomu mám říct…Prostě jsem se rozhodl, že se nebudu radovat. Samozřejmě jsem za ten gól rád, musím být. Ale neslavil jsem, jen jsem si vytáhl z pusy chránič na zuby.“

Nebylo vám kamarádů až líto?

„Furt je to soupeř. Líto mi ho být nemůže, chci i proti Zlínu vyhrávat. Zároveň jim proti ostatním týmům fandím.“

VIDEO: Podívejte se na Holíkovu trefu:

Zlín - Mladá Boleslav: Gól! Holík přidal čtvrtou přesnou trefu hostů, 1:4

Co jste si říkal na ledě s nedávnými spoluhráči?

„Nic moc. Akorát něco na buly. Očka (Zdeňka Okála) jsem se ze srandy zeptal, co měl na oběd. Odpověděl: Ani se neptej. (úsměv) Určitě to bylo něco zdravého. Před zápasem to ani jinak nejde.“

Na konci utkání vás fanoušci Zlína vyvolávali. Líbilo se vám to?

„Pořád jsem tady doma. Když jsem sem jel, nechtěl jsem na to myslet. Jen jsem se soustředil na zápas. Ale samozřejmě to na mě dopadlo. První dvě střídání jsem měl nohy z betonu, rozkoukával jsem se. Postupem času to odešlo. Jsem moc šťastný, že to takto na konci zápasu dopadlo a lidi mě pozdravili. Jsem jim za to strašně vděčný.“

Byl to pro vás specifický zážitek, co?

„Už jsem proti Zlínu hrál v Boleslavi, ale tam jsem byl na domácím zimáku. Teď to bylo zase něco jiného. Na tomto zimáku jsem vyrostl, znám to tady nejlíp. A na druhé straně jsem ještě nebyl.“

Co změnil za krátkou dobu nový kouč Vladimír Kýhos?

„Za dva dny toho nejde moc změnit. Samozřejmě nám k tomu řekl svoje, nějaké detaily. Systém hry se nedá tak narychlo změnit.“

