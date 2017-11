Kýhos začal kanonádou a věří: S Boleslaví se dá hrát agresivnější hokej

Tohle entrée nemělo chybu. Po půlročním relaxu s rodinou je Vladimír Kýhos zpátky na hokejové scéně. V Mladé Boleslavi vedl bývalý kouč Komety či Třince v sobotu první trénink a včera už exportoval do nového působiště tři extraligové body ze zlínského ledu. Z týmu cítí obří ofenzivní sílu a hodlá na ní postavit herní styl.

Jak jste prožil půlrok bez hokeje?

„Nebylo to pro mě dlouhé. Od hokeje jsem si opravdu dost odpočinul. Úplně jsem ho vypustil z hlavy. Mám malé děti, hodně jsem se jim věnoval. A rodině jako takové. Celé léto jsem byl na chatě. Když jsem pak přišel na hokej, koukal jsem na něj víceméně bez emocí. Jen jsem si ho užíval.“

Tak proč jste dobrovolně zpátky v tom kolotoči?

„Už jsem měl do toho zase chuť. Tohle byla první nabídka, která přišla. Boleslav znám a vím, jak je klub zabezpečený. Roli hrálo i to, že to není daleko z Litvínova. Domluvili jsme se celkem rychle. Rodina ví, že hokej je můj život a bez něj být nedokážu. Neoplakali to.“

Co si myslíte o týmu, který jste o víkendu převzal?

„Co se týká útočné fáze, tak je hodně silnej. A to si vezměte, že nám ještě chybí tři čtyři kvalitní hráči. Až budou k dispozici, vznikne velká konkurence. Je tam velká síla a tomu se budeme snažit uzpůsobit hru. S takovým mužstvem se dá hrát útočnější agresivnější hokej. Ale není to otázka týdne, čtrnácti dnů. Co mám zkušenosti, změnit systém hry nejde za krátkou dobu. V taktice jsme toho zatím moc nezměnili. To byste akorát klukům zblbnul hlavu. Pro hráče není jednoduché, když se změní trenér. Jen jsme pracovali na detailech hry.“

Po svém nástupu jste nechal úplně stejnou sestavu, jaká nastoupila proti Mountfieldu. Důvod?

„V pátek jsem na hokeji byl a hra se mi líbila. Tým hrál výborně, neměl prohrát. Pak jsem se podíval na utkání ještě jednou na videu a ukázal hráčům věci, které se mi nelíbily, a měli bychom je odstranit. Až na nějaké výjimky to fungovalo, kluci to vzali za své. Času moc není, budeme na tom dělat za pochodu.“

Ve Zlíně vám to vyšlo téměř na sto procent. Co říkáte na výhru 6:1?

„Přežili jsme začátek, kdy jsme byli čtyřikrát vyloučení. Nerodilo se to lehce, ve Zlíně se moc nevyhrává. Musíme hodně poděkovat brankáři Maxwellovi, který fakt chytá výtečně. Je potřeba pochválit i obranu. A když za stavu 6:1 lehne do rány nejzkušenější hráč a reprezentant Jakub Klepiš, mužstvu to taky pomůže. Tohle dělá hodně. Měli jsme i štěstí. Z osmi střel jsme dali pět gólů. I takové zápasy jsou, k hokeji patří.“

Čtyřmi body pomohl centr Petr Holík. Zvedne ho to?

„Poslední zápasy nehrál v moc dobré formě. Body pomůžou každému hráči. Pro Petra to bylo ve Zlíně specifické, protože hrál doma. Mělo by mu to do další fáze sezony pomoct.“

Jste rád, že přišel z Komety na měsíční výpomoc útočník Vojtěch Němec?

„Jasně. Vojtu jsem chtěl do Komety, už když byl v Havlíčkově Brodě. Měl jsem možnost s ním pracovat v Brně. Je dobrý hráč. Osobně bych měl zájem, aby v Boleslavi zůstal déle. A myslím, že i Vojta. Ale to už není otázka na nás.“

