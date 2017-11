Experti na defenzivní hokej: Hradec a Chomutov. Za 40 minut jen 14 střel

Hradecký silák se trefil dvakrát, dával gól už na 2:0, ale Piráti se dotáhli na 2:2. V prodloužení pak Köhler proměnil klíčový brejk: „Michal Dragoun vzal puk, obskočil jsem Michala Vondrku a šli 2 na 1. Myslím, že jsme to sehráli docela solidně. Ještě jsem to mohl dávat Petru Zámorskému do prázdné, ale nakonec jsem se rozhodl pro střelu.“ Byla to správná volba.

Když se dozvěděl, že oba týmy vypustily na dohromady po 40 minutách jen 14 střel, zaskočilo ho to: „Fakt to bylo 7:7?“ Ale vysvětlení Bedřich Köhler nabídl: „Jedna Chomutov skvěle bráni. A my pak dali sice dva góly z přesilovky, ale moc nám nešly. Myslím, že to bylo vidět. Měli jsme problémy se k nim dostat, po buly nám puk hned vyhodili a my měli potíže udělat nějaký vzorec. Je to docela paradox, dvakrát jsme se v nich prosadili, ale mám pocit, že početní výhody nám zrovna nevycházely a tam asi ty střely chyběly.“

V 62. minutě ukončil velký boj. Jedna parta jezdí do hustého lesa, ztratí puk, druhá parta jede do hustého lesa, ztratí puk. A tak to bylo pořád nanovo. „Oba týmy si jsou v tomhle podobné, hrají dobře dozadu. My si na tom zakládáme, Hradec taky tak hraje,“ trefně poznamenal chomutovský útočník Jakub Lauko. Šikula, který srovnával na 2:2. „Trochu tam byla euforie, že bychom zápas zlomili na naši stranu. Bohužel ale ten další gól nepřišel. Nakonec za ten bod můžeme být rádi, odsud málokdo něco odveze,“ dodal.

„My dobře bránili střední pásmo, oni taky. Ale postupně se to zvedalo,“ usmál se Lauko. Pravda, poslední dvacetiminutovku vyhrál Hradec na střely už 8:5. Dělo se toho víc.

Piráti byli zklamaní, že dvakrát inkasovali, jinak si ale mnuli ruce, že jejich taktický pán vyšel: „My jsme hráli to, co jsme chtěli. Klukům vlastně nemáme co vytknout, protože hráli bojovně, týmově a měli obrovské nasazení,“ chválil hráče za defenzivní partii asistent Jan Šťastný.

Oba celky tahle obranná mela dost bolela. „Chomutov fakt dobře bránil. Vzadu to měl špičkově zorganizované. Má velké beky, těžko se přes ně dostává. Nemyslím, že by nás překvapili, ale byli dozadu opravdu dobří,“ přikyvoval Köhler.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:37. Dragoun, 34:30. Köhler, 61:17. Köhler Hosté: 39:17. Lauko, 49:04. Flemming Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Köhler (A), Dragoun, Cingel – Jaroslav Bednář (C), Džerinš, Kukumberg – Látal, Koukal (A), Červený – Berger, Miškář, R. Pavlík. Hosté: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, L. Chalupa, Grman – Vondrka (C), Huml (A), Tomica (A) – V. Tomeček, V. Růžička, Koblasa – Skokan, Sklenář, Poletín – J. Havel, Šťovíček, Lauko. Rozhodčí Lacina, Kubičík – Brejcha, Pešek Stadion ČPP Aréna Návštěva 5218 diváků