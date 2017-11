Lev zpátky v Plzni: Vstřelil gól, nedal dva nájezdy. Chyběl kousíček, mrzelo ho

Máte za sebou první zápas v Plzni. Byl hodně emotivní?

„Těšil jsem se. Vyšlo to skoro až v půlce sezony, měl jsem čas se na to připravit. Měli jsme to dobře rozehrané, ale bohužel, pár vteřin do konce jsme ztratili a prohráli v nájezdech. Škoda. Měli jsme si ty body odvézt.“

Jako první tým v sezoně jste sahali po třech bodech, máte jeden...

„Říkali jsme si to. Měli jsme nějakou šňůru venkovních zápasů, co jsme vyhrávali, chtěli na to navázat. Byli jsme od toho opravdu kousíček. O to víc mě to mrzí.“

Přitom jste udrželi soupeře na uzdě, vedli 2:0, potom 3:2, dlouho se pro vás utkání vyvíjelo dobře. Kde se zlomilo?

„Plzeň má super ofenzivu, těžko se dalo po, těžko se dalo počítat s tím, že by nedala gól. A na konci jsme si to měli udržet.“

Ale třeba by vás pak na konci domácí kotel nevyvolával, co myslíte?

„Vážím si toho, že na mě fanoušci nezapomněli a chci jim poděkovat. Něco jsem v Plzni odehrál, jsem tu odmala. Jsem rád, jak mě přijali.“

VIDEO: Jakub Lev se do Plzně vrátil vstřeleným gólem a slyšel pískot

720p 360p REKLAMA

Když jste ale dal první gól nebo se rozjížděl v rozstřelu, byla jejich reakce jiná...

„Bylo to zvláštní. Nejsem zvyklý, aby na mě lidi pískali. Ale dalo se to čekat, přijel jsem jako soupeř. Jinak mě ovšem fanoušci přijali dobře.“

Měl jste dva pokusy, při tom druhém jste mohl vyrovnat a rozstřel ještě zdramatizovat. Proč to nevyšlo?

„Poprvé jsem chtěl Míru Svobodu překvapit, myslím, že se mi to docela i povedlo, zůstal stát, úplně zkoprněl. Jenom jsem netrefil ten trojúhelníček, který tam zůstal. Podruhé jsem chtěl střílet nahoru nad lapačku. Puk se mi bohužel trošku postavil a Míra se stačil přesunout.“

Kdo půjde na penaltu, určoval trenér? Váhal jste, jestli půjdete?

„Zeptal se, jestli chci jet, já řekl, že určitě. V šesté sérii se taky zeptal. Jel jsem znovu, protože tady to pro mě bylo dost speciální a nájezdy mám rád. Nikdy bych se tomu nebránil.“

Co vůbec říkáte tomu, jak se Plzni daří?

„Přivedla dva top útočníky, Gulaše s Mertlem. K tomu se na nějakou dobu vrátil Dominik Kubalík, nejlepší střelec. Když tyhle tři dáte na led, tak to pak v hodně obranách hoří. Strhli i zbytek týmu. Znám to z dob, kdy v Plzni hráli Tomáš Vlasák s Martinem Strakou. Všichni vidí, že si věří, pomůže to všem.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:34. Moravčík, 48:32. Gulaš, 59:44. Indrák, . Gulaš Hosté: 03:44. Lev, 36:10. O. Roman, 48:50. P. Zdráhal Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Mertl, Gulaš (C) – Straka, Kracík, Indrák (A) – Stach, Kodýtek, Kratěna – M. Chalupa, Preisinger, Hollweg (A). Hosté: Dolejš (Bartošák) – Hrbas, Baranka, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška, D. Krenželok – D. Květoň, O. Roman, Š. Stránský – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Tomi. Rozhodčí Šír, Schrader – Ondráček, Špůr Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7 007 diváků