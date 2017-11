Lakatoši zaber, vzkázali NY Rangers do Liberce. Talent už zase hrál

Dominiku Lakatošovi se v letošní sezoně příliš nedaří, kritika přišla i ze zámoří od New York Rangers, kteří ho letos v červnu draftovali • Michal Beránek (Sport)

Až zásah organizace NY Rangers si vynutilo výkonnostní ustrnutí talentovaného útočníka Dominka Lakatoše. Liberecký mladík, jehož práva v NHL vlastní slovutný klub z Manhattanu, se v úterý v Jihlavě (2:0) po jednozápasové pauze vrátil do sestavy extraligového vicemistra. Na ledě nováčka nastoupil ve čtvrté řadě se Stránským a Vlachem. Nevyčníval, ale kouč Filip Pešán věřil, že už dostal přes prsty dostatečně.

Sám Pešán ho o víkendu poslal na zápas do prvoligových Benátek. A ozvali se dokonce i zástupci New York Rangers. „Takový klub neponechává nic náhodě, své hráče bedlivě sleduje. Dominika viděli hrát a nebyli s ním spokojení. Tohle není cesta, kterou by se měl ubírat,“ poznamenal Pešán po utkání v Jihlavě.

S výkony dvacetiletého centra v předchozích zápasech nebyl spokojený, jeho přístup k povinnostem však nekritizoval. Ví se přitom, že Lakatoš není od přírody dříč, občas si uleví. „Od začátku sezony pracuje dobře, ale podcenil některé zápasy a situace na ledě,“ uvedl Pešán.

Jeden start v první lize by prý prozatím mohl Lakatošovi stačit. „Jsem rád, že ho máme zpátky. Moc ho potřebujeme,“ vzkázal kouč po první venkovní výhře za tři body.

720p 360p REKLAMA Jihlava - Liberec: Ordoš se probojoval až před bránu, tam zvýšil na 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Jihlava - Liberec: Vlach přihrál rozjetému Jelínkovi, ten vstřelil na 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 06:11. P. Jelínek, 28:27. Ordoš Sestavy Domácí: Škarek (Volden) – Suchánek, de la Rose, Kajínek, Stříteský, Ulrych, Šidlík, D. Váňa – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Čermák, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, F. Seman, Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: Janus (Will) – Ševc (C), Havlín, Šmíd (A), Jánošík, Derner, Kolmann, Pyrochta – L. Krenželok, P. Jelínek (A), Jašek – M. Kvapil, Bulíř, Bakoš – Ordoš, Redenbach, Bartovič – J. Vlach, Lakatoš, J. Stránský. Rozhodčí Hribik, Svoboda – Ondráček, Špůr Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 3691 diváků