Na Spartě sahal po hattricku. To je moc drahé, smál se hrdina Zlína

Zdeňku, dva góly na Spartě se cení a o to víc, když znamenají vítězství. Jak se obě akce seběhly?

„Já jsem, myslím, zavřel oči. Já nevím. (usmívá se) Buky mi to tam parádně prostrčil, pak už je to o tom, jestli to trefím. Ta teč už je víceméně náhoda, jestli trefím gólmana, nebo to tam skočí.“

Ve třetí třetině jste se ještě hnal při slibné akce za pukem. Pomýšlel jste na hattrick?

„Jéžišmarjá, nemyslel, to je moc drahé! (směje se) Ne, snažil jsem se, ale říkal jsem i klukům, že jsem hlavně rád, že jsme vyhráli a na takové blbost nekoukám.“

720p 360p REKLAMA Sparta - Zlín: Berani vedou v O2 areně, trefil se Okál, 0:1 • VIDEO TV TIPSPORT

V předchozích zápasech jste nehráli špatně, ale dali jste pokaždé jen po gólu. Ulevilo se vám, že jste konečně proměnili dobrý výkon ve vítězství?

„Jsme strašně rádi, protože jsme ztratili domácí utkání a konečně nám všechno sedlo, odrážely se nám puky a spadlo nám to tam.“

Co se oproti předešlým zápasům změnilo?

„Myslím si, že ani velká změna tam nebyla. Prostě jsme šli do brány jako s Bolkou, akorát teď nám tam spadly ty góly.“

Spartu vaše vstřelené góly rozhodily. Bylo na ní cítit, že není v pohodě?

„Takové zápasy jsou, že se bojuje a většinou je to o prvním gólu a naštěstí jsme ho dali my.“

720p 360p REKLAMA Sparta - Zlín: Další gól hostů vstřelil znovu Zdeněk Okál, 0:2 • VIDEO TV TIPSPORT

I vy jste ale měli kritickou chvíli v závěru první třetiny, kdy jste neproměnili přesilovku pět na tři. Bylo klíčové, že jste Spartu poté nenechali udeřit?

„Říká se, že kdo nedá přesilovku pět na tři, nezaslouží si vyhrát. Nakonec jsme teda se štěstím dali první gól a nenechali jsme si to sebrat.“

Ve třetí třetině Sparta snížila na 1:2, co se vám poté honilo hlavou?

„Nenechat se vyloučit, dát do toho všechno a zablokovat to. Pohlídali jsme si to a dělali, co nám trenéři řekli.“

Na závěr nelze nepřipomenout výborný výkon Libora Kašíka. Co na něho říkáte?

„Chytá výborně, na to není co říct. Je to náš nejlepší hráč a doufám, že to takhle půjde dál.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:10. Z. Michálek Hosté: 28:33. Okál, 29:52. Okál, 53:10. Honejsek Sestavy Domácí: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák, Nedomlel – Kumstát, Pech, Forman – Reichenberg, J. Hlinka, Jarůšek – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Smejkal, Saponari, Rousek. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Valenta, Matějíček, Žižka, Řezníček, Petran – Roberts Bukarts, Honejsek, Okál – O. Veselý, Fořt, Šťastný – Illo, P. Sedláček, Kubiš – J. Ondráček, Popelka, Klhůfek. Rozhodčí Úlehla, Hodek – Kis, Pešek Stadion O2 arena, Praha