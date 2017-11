Kometa počtvrté v řadě prohrála. Je to špatný, kroutil hlavou Nečas

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Kometa Brno: Martin Erat poslal hosty do vedení, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Výkon týmu nebyl špatný, i tak jste ale počtvrté v řadě prohráli. Jak moc to mrzí?

„Samozřejmě hodně, chybělo málo, abychom si něco odvezli. V kabině jsme si řekli, že musíme hrát i dál stejně jako s Plzní. Předvedli jsme dobrý výkon, bojovali jsme, padali do střel. Zase máme ale nula bodů, takže je to špatný. V sezoně ale vždycky nějaká taková menší krize přijde. Příště už to musíme strhnout na svoji stranu.“

Dvakrát jste ztratili vedení. To by se asi tak zkušenému mužstvu stávat nemělo, že?

„Máte pravdu. Rozhodly ale naše fauly a pak tři inkasované góly v oslabení. Ale je to naše hloupost. Měli jsme dát o dva góly víc a měli bychom tři body my.“

Předvedená hra ale tak špatná nebyla. Jaké největší pozitivum si odvážíte?

„Čtyři nastřílené góly. To už se nám hodně dlouho nepovedlo. Od toho se můžeme odrazit. Konečně chodíme před branku a rveme se tam.“

V zápase to dost jiskřilo, k vidění bylo několik sporných momentů včetně neuznaného gólu za stavu 5:3. Viděl jste tu situaci?

„Byl jsem pak na ledě, takže jsem ten záznam pořádně neviděl. Kluci na střídačce ale říkali, že v brankovišti náš hráč vůbec nebyl, takže nevím, proč to nebylo uznané. Nechápu to.“

Co vy osobně, jak se na ledě cítíte? Přijde mi, že vám oproti loňsku podstatně narostlo herní sebevědomí.

„Asi jo. První rok jsem tady na kluky koukal ještě přes košík. Byl jsem úplně nejmladší. I když počkat… já jsem vlastně nejmladší pořád. (smích) Ale víte, co chci říct. Ten první rok už mám za sebou. Hodně jsem si z toho vzal. Teď vím, že na ligu mám a můžu začít hrát víc takovou svoji hru.“

Pomohla vám v tom i zkušenost z Ameriky a NHL?

„Určitě. Na tom menším hřišti jsem se tam cítil výborně. Bylo to všechno hrozně rychlé a hokej se mi tam moc líbil. Tam jsem si navykl na rychlejší hokej. Tady je to o něco pomalejší.“

Takže hokej tady je pro vás snazší?

„Těžko říct, takhle úplně bych to ale neřekl. V Americe uděláte jednu kličku a hned jste v šanci. Tady toho musíte podstatně víc nabruslit. Oboje má svoje výhody i nevýhody.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:54. Indrák, 13:32. Preisinger, 23:30. Indrák, 27:40. Indrák, 29:47. Straka Hosté: 06:28. M. Erat, 16:51. R. Zohorna, 19:51. Mallet, 39:56. R. Zohorna Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Kratěna, Mertl, Gulaš (C) – Stach, Kracík, Indrák (A) – Straka, Preisinger, M. Chalupa – Schleiss, Kodýtek, Hollweg (A). Hosté: Vejmelka (Čiliak) – Barinka, O. Němec, L. Vágner, J. Krejčík, Bartejs, Štencel – Zaťovič (A), L. Čermák (C), M. Erat (A) – Dočekal, Nahodil, Haščák – T. Svoboda, Hruška, Vincour – Mallet, Nečas, H. Zohorna – R. Zohorna. Rozhodčí Bulanov, Petružálek – Barvíř, Blümel Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6 969 diváků