Upřímný Rolinek po výhře 5:0: Nemělo to drajv ani šťávu, byli jsme ospalí…

Dynamo se rozjíždí, bavíte tribuny. Cítíte i vy sám novou energii mezi vámi a fanoušky? Vzájemné sepětí mi přijde intenzivnější.

„Všechno je to o nás. O naší hře. Když lidi přijdou a my prohrajeme první třetinu o dva, tři góly, asi nemají kdovíjakou chuť nás povzbuzovat a skandovat. Loni byly naše zápasy nemastný, neslaný, neměli moc důvod stát za námi. Pokud se vede a hraje se dobrý hokej, je to něco jiného.“

Hra Dynama těží i ze zvýšené sebedůvěry, pociťujete, že jdete výkonnostně postupně nahoru?

„My jsme teď udělali šňůru tří výher, přitom jsme se nikam neposunuli, pořád jsme v kontaktu se soupeři kolem nás. Ano, herně to vypadá mnohem líp, je to dobrý. Dvakrát po sobě jsme vyhráli doma, což nepamatuju. Pro nás je každá výhra úspěch, snažíme se držet v klidných vodách. Už bychom proto rádi dostali taky někoho pod sebe. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.“

720p 360p REKLAMA Pardubice - Litvínov: Petrásek neudržel puk a Sacha Treille poslal domácí do vedení, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Vítězství nad Litvínovem 5:0, ovšem poměr střel 29:40. Zase tak jednoznačné vítězství to nebylo, souhlasíte?

„V první třetině nás hodně přehrávali, za celé utkání děkujeme našemu gólmanovi Ondřeji Kacetlovi. Dnes to byl vyloženě jeho zápas. Naše předvedená hra nebyla taková, ale díky Ondrovi a vstřeleným gólům jsme vyhráli.“

Co vám osobně chybělo?

„V neděli jsme nehráli, měli volno, nebyli jsme rozjetí, nebyli jsme v zápase od první minuty, scházela tomu šťáva, nemělo to drajv, byli jsme ospalí. Soupeř nás přehrával. Extra nám to nešlo, proto jsme se raději zaměřili na obranu, i když to tak možná nevypadalo. Z toho vyplynuly naše protiútoky, přečíslení a nakonec i góly.“

720p 360p REKLAMA Pardubice - Litvínov: Druhý gól domácích přidal Marosz, 2:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Pardubice - Litvínov: Matěj Beran tečoval puk za Petráska, 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Pardubice - Litvínov: Další gól domácích přidal Wishart, 4:0 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Pardubice - Litvínov: David Tomášek dorazil hosty, 5:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:42. Treille, 22:06. Marosz, 28:39. Beran, 32:54. Wishart, 40:46. Tomášek Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Martin Růžička) – Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Perret, Tomášek, Treille – J. Sýkora, Dušek, Beran – M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Hosté: Petrásek (Kantor) – Sörvik, Kubát, Gula, L. Doudera, K. Pilař, Dietz, Z. Sklenička – Jánský, V. Hübl, J. Černý – M. Hanzl, Ihnačák, Nejezchleb – Vandas, Gerhát, Trávníček – Jurčík, Válek, Matoušek. Rozhodčí Kika, Šír – Gebauer, Lederer Stadion Tipsport arena Návštěva 7 177 diváků