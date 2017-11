Hollweg hitoval, Preisinger díky tomu prolomil smůlu: Klepaly se mi ruce

Dal jste parádní gól, navíc po dlouhé době, byl váš první v tomto ročníku. Cítíte úlevu?

„No když 22 zápasů nedám gól, to už se pak honí hlavou různé myšlenky, člověk přemítá, co se děje. Jsem rád, že jsem ho konečně dal. A pomohl jsem tím i trošku mužstvu.“

Kombinace to byla krásná, na jeden dotek. Čekal jste, že puk skončí u vás?

„Nečekal jsem to právě vůbec.A když jsem tak dlouho nedal gól a dostal to k odkryté části branky, normálně se mi klepaly ruce.“

Taky vás zápas hodně bolel, že? Ve třetí třetině vám museli z ledu pomáhat po zásahu pukem...

„Ale koleno mám v pohodě, jen to trošku bolí. Ale taková je momentálně moje úloha, kterou v týmu mám. Takže se ji snažím plnit.“

Jste s ní spokojený?

„Každý máme nějakou, tak to je. Ostatním klukům se střelecky daří, nic bych neměnil. Ať jim to jde tak dobře dál, já se budu snažit pomáhat jiný způsobem.“

V čem bylo utkání s Kometou nejtěžší?

„Asi na začátku, dobře to chytit. Věděli jsme o nich, že prohráli pár zápasů, že budou hladoví po vítězství. A taky to tak bylo. Překvapili nás, na začátku jsme mohli klidně prohrávat 0:3.“

Ale připravení jste byli, jen jste nastoupili se velkým respektem...

„Asi až moc, všichni to měli možná zbytečně v hlavách, byli jsme trochu nervózní. A to se projevilo. Ze začátku jsme ztráceli puky, oni měli víc ze hry. Ale dobře to dopadlo.“

Bylo Brno těžší než Vítkovice, které dlouho sahaly po třech bodech?

„Hrálo podobně, útočně. Celkově to byl asi zatím pro diváky nejkrásnější zápas. Za ty peníze, co zaplatí za lístek, tak už nevím, co lepšího by mohli dostat. Možná už jen nějakou Ryanovu bitku.“