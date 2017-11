Oceláři budou hrát i v černém. Žádné zmatky a přihrávky protihráčům

„Ještě jako hráče mě trápilo, že některé kombinace dresů byly podobné a byl často problém se orientovat,“ vysvětluje sportovní ředitel klubu Jan Peterek. „Třeba když jsme hráli proti Slavii. Protihráč se natočil světlou stranou a z periferního pohledu nešlo poznat, jestli je to náš dres, nebo soupeřův. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat.“

Adamský to jen uvítal. „Po sedmi letech, co jsem v klubu, se s tím konečně hnulo,“ pochvaloval si. „V zápasech proti Olomouci, nebo zrovna Pardubicím, to byl opravdu problém. Bylo to nepřehledné a lidi se pak divili, komu to přihráváš! Takže pochvala pro vedení.“

Nápadů na barevnou kombinaci třetí sady dresů prý bylo víc. Oceláři nakonec vybírali ze dvou finálních variant. Černá nebo šedá. „Zajímavá byla třeba i zářivě tyrkysová, v jaké se představil Pittsburgh ve Winter Classic Game, ale černá je elegantní, nadčasová, nejvíc se nosí a vypadá dobře,“ líčil Peterek.

„Pak jsme řešili i barvu a podobu klubového loga. Jestli jej nechat jen čistě bílé, nebo do něj zakomponovat i červenou. Nakonec jsme se rozhodli červenou nechat. I proto, že helmy a rukavice budou mít kluci červené.“

Hráči se novou podobu dresů dozvěděli až při představení. „Pěkný, líbí se mi moc,“ uznale pokýval hlavou Adamský. Pouze gólmani Šimon Hrubec a Peter Hamerlík měli hrubou představu o plánované barvě.

„Ptali jsme se jich, jestli jim černá nebude vadit, jestli se jim třeba nebude ztrácet puk,“ vysvětloval tiskový mluvčí Radim Sajbot. „Dominik Hašek totiž dřív říkal, že mu tmavá barva dresů v Buffalu právě kvůli tomu vadila. Ale naši kluci říkali, že s tím nemají problém, že jim černá nevadí.“