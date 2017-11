VIDEO: Liberec padl s Plzní 2:5! Kometa prohrála popáté v řadě, Sparta slaví

Nájezdovou loterii rozsekl Růžička

Oceláři nastoupili v černých dresech, které slouží jako třetí alternativa k tradičním klubovým bíločerveným barvám. Hosté postrádali kapitána Rolinka, ale mohli využít Marosze, na jehož prodloužení hostování se Pardubice s Třincem dohodly těsně před zápasem. Původně platila domluva, že ve vzájemných duelech kreativní centr nebude hrát.

Skóre otevřel v páté minutě Růžička. Východočeši získali v oslabení ve vlastním pásmu puk, ale trestuhodně ho ztratili a třinecký kanonýr se po přihrávce Mikulíka trefil přesně do rohu branky.

Domácí kapitán mohl přidat i druhý gól. V obranné třetině zblokoval střelu Wisharta, v přečíslení dva na jednoho si vyměnil puk s Chmielewskim, ale i když měl velkou část branky volnou, trefil jen beton Kacetla. Podobným způsobem se do úniku dostal i hostující Petr Sýkora, ale Hrubec jeho kličku kryl betonem.

Také pátá minuta druhé třetiny přinesla Ocelářům gólovou radost v přesilové hře, když Cienciala našel střelou z pravého kruhu skulinku mezi Kacetlovou výstrojí a bližší tyčkou.

Vzápětí se ocitl před hostujícím brankářem Rákos, ale s blafákem neuspěl. Trenéři Pardubic si během série tří výher pochvalovali výkony Kacetla i přesilové hry, které Dynamo sehrálo dobře i v Třinci. Krátce po skončení trestu Růžičky se z mezikruží prosadil Ján Sýkora.

1080p 720p 360p REKLAMA Třinec - Pardubice: Vítězný nájezd vstřelil Martin Růžička, 3:2 po nájezdech • VIDEO TV TIPSPORT

Oceláři těsný náskok nebránili a na přelomu druhé a třetí třetiny se blýskl hostující gólman při šancích Linharta, Růžičky a Chmielewského. Pardubice si vytvářely závary, ale pozorná třinecká obrana je nepouštěla do gólových šancí. Domácí mohli zvýšit v brejku, ale přihrávku Mikulíka ukryl pod tělem Wishart. Vzápětí ale Doudera vyfasoval za hru vysokou holí čtyřminutový trest a Cardwell střelou od modré vyrovnal.

Polovina prodloužení na rozdíl od hektického závěru základní hrací doby příliš vzruchu nepřinesla. Poté byl ale vyloučen Marosz, Kacetl opět potvrdil skvělou formu posledních dnů.

V nájezdech uspěl ve druhém kole domácí Irgl, který se prosadil střelou mezi betony Kacetla. Hrubce ve třetí sérii zachránila tyč, ale v páté vyrovnal bekhendovým blafákem Marosz. Stejným způsobem rozhodl zápas v sedmém kole Růžička.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "Těší mě výsledek, kluci zápas odpracovali. V některých fázích jsme byli lepším týmem a je škoda, že jsme nepřidali více branek. Hostující brankář chytal parádní utkání a udržel Dynamo ve hře. V závěru třetí třetiny jsme se dostali do problémů s vyloučenými a Pardubice potvrdily, že mají v poslední době přesilové hry velice dobré a že si odváží body z různých kluzišť. Pro nás to jsou zasloužené dva body, i když víme, že jsme mohli mít tři. Ale to je sport, v nájezdech nám to letos několikrát nevyšlo a jsem rád, že v nich dali tu extra branku. Hodně nás podržel i Šimon Hrubec."

Miloš Holaň (Pardubice): "Chci hráčům poděkovat za výkon, jaký předvedli. Uhráli velice cenný bod na horké půdě, odkud se body nevozí jen tak. Utkání se pro nás nevyvíjelo vůbec dobře, prohrávali jsme 0:2 po velice dobře sehraných přesilových hrách Třince, ze kterých jsme se mohli něco přiučit. Za stavu 0:2 jsme trochu změnili systém hry, hráčům to sedlo a výsledkem bylo vyrovnání. Škoda nájezdů. Každý říká, že jsou o štěstí. Možná ano, protože jsme trefili tyč, a kdyby to byl gól, mohli jsme se tvářit jinak."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:44. Martin Růžička, 24:49. Cienciala, . Martin Růžička Hosté: 30:36. J. Sýkora, 55:24. Cardwell Sestavy Domácí: Hrubec (Hamerlík) – M. Doudera (A), D. Musil, Linhart, Jank, L. Kovář, Adámek – Rákos, Marcinko (A), Martin Růžička (C) – Cienciala, Mikulík, Petružálek – Adamský, Polanský, Irgl – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Kofroň. Hosté: Kacetl (Martin Růžička) – Čáslava (C), Trončinský (A), Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland, Ščotka – Panna, Marosz, P. Sýkora (A) – Treille, Tomášek, Perret – Beran, Dušek, J. Sýkora – Vondráček, Poulíček, M. Kaut. Rozhodčí René Hradil, Zbyněk Kubičík – Jiří Ganger, Václav Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 200) Návštěva 4 216 diváků

Výborný obral "svou" Boleslav

Výborný se vrátil na místo, kde od sezony 2012/13 až do letoška působil jako hlavní trenér a na startu nového ročníku po příchodu kouče Patrika Augusty zůstal jako konzultant.

Jeho týmu se vstup do utkání skvěle vydařil. Už v 35. vteřině měl šanci Vrána, který sice ztroskotal na Maxwellovi, ale mladoboleslavský gólman jej fauloval a Sparta přesilovou hru využila. Nejdříve ještě domácí puk poskakující poblíž brankové čáry po Hlinkově sklepnutí odvrátili, ale o chvíli později propálil amerického gólmana Kudrna.

Za 131 sekund vedli Pražané už 2:0, když Kalinovu střelu od modré čáry tečoval před Maxwellem Kumstát. Domácí ale rychle odpověděli, za 39 vteřin snížil Orsava, který trefil přesně pravý horní roh Honzíkovy branky.

V 11. minutě mohl vrátit dvoubrankový náskok Spartě Kudrna. Domácí v závěru úvodního dějství po trestech pro Smejkala, Michálka a Vrány hráli celé dvě minuty v pěti proti třem, ale při tlaku jim chyběla přesnější muška.

720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Sparta: Nedáš, dostaneš! Knot napálil tyč a Kudrna po Maxwellovi chybě přidal další gól hostů, 1:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Na startu druhé části měl dvě možnosti hostující Forman. Nejdříve ve 23. minutě jeho pokus vyrazil Maxwell a o chvíli později sparťanský útočník ve vlastním oslabení při přečíslení dvou na jednoho po Vránově přihrávce přestřelil. Domácí si následně při pokračujícím Pavelkově trestu vytvořili tlak, ale chyběla jim lepší finální přihrávka.

Po polovině utkání odolala Mladá Boleslav při Klepišově trestu a ubránila se i při vyloučení Pacovského, v kterém nepřekonal Maxwella Vrána. Ve 38. minutě byl blízko vyrovnání Knot, který trefil od modré čáry levou tyč. Hned po sparťanském protiútoku chyboval Maxwell, rozehrál puk za brankou na hůl Kudrny, který zvýšil na 3:1.

Snaha domácích o obrat vývoje byla marná. Na přelomu druhé a třetí třetiny nevyužili další početní výhodu při Pechově pobytu na trestné lavici. V 45. minutě skončila mimo Pabiškova teč a při Dvořákově vyloučení neusměrnil za Honzíka Klepišovu přihrávku Urban.

Sparta ve 49. minutě naopak pojistila náskok. Reichenbergovu ideální přihrávku proměnil zblízka Jarůšek.

Ohlasy trenérů:

Boris Žabka (Mladá Boleslav): "Je potřeba soupeři pogratulovat k zasloužené výhře. Měli jsme problém s přechodem středního pásma, Sparta nás předčila hlavně v jednoduchosti. Nám trvalo dlouho, než jsme se k ní dopracovali. Když jsme se konečně nadechovali k nějakému tlaku, tak jsme udělali fauly, což nás zase vrátilo zpátky. Bohužel jsme naše šance neproměnili."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Jsme na tom bodově podobně jako Boleslav, oni byli teď po dvou výhrách asi trošku psychicky na koni a byl to vyrovnaný zápas. My jsme dnes měli větší důraz v předbrankovém prostoru na obou stranách. Jak před Maxwellem, tak i před naším brankářem (Honzíkem). Parádně jsme ubránili dvouminutové oslabení tří proti pěti. Myslím si, že tam se lámal chleba. Pak byl další okamžik, když dala Boleslav tyčku a my jsme následně zvýšili na 3:1. Musím poděkovat všem hráčům, měli jsme tam dvacet bojovníků včetně gólmana. Celá kabina od rána žila takovými vibracemi, že jsme cítili, že sem jedeme pro body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:12. Orsava Hosté: 01:22. Kudrna, 03:33. Kumstát, 37:16. Kudrna, 48:17. Jarůšek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Růžička) – Kotvan, J. Říha, Hanzlík (C), Kurka, Němeček, Eminger, Knot – Pacovský, V. Němec, Klepiš (A) – T. Knotek, P. Holík, Orsava – Lenc (A), Urban, Pabiška – P. Kousal, Najman, Martin Procházka. Hosté: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák – Říčka, P. Vrána (A), Kudrna – Jarůšek, J. Hlinka (C), Reichenberg – Kumstát (A), Pech, Forman – Smejkal, Černoch, Uher – Rousek. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Brejcha, Jelínek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Verva bere dva body

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42:05. V. Hübl, 60:24. J. Černý Hosté: 42:52. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Petrásek (Kantor) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Dietz, K. Pilař, Z. Sklenička – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Nejezchleb, Ihnačák, M. Hanzl – Trávníček (C), Gerhát, Vandas – Matoušek, Válek, Jurčík. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Baranka, Hrbas, Klok, Sloboda (A), Výtisk (A), Trška – D. Květoň, O. Roman, Bartovič – Olesz (C), Lev, Szturc – Kucsera, P. Zdráhal, Kurovský – T. Jáchym, Š. Stránský, Tomi. Rozhodčí Bulanov, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky Návštěva 4745 diváků

Východočeši nadále stíhají Plzeň

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:16. Miškář, 27:51. Džerinš, 42:38. Köhler, 49:59. Köhler, 59:08. Červený Hosté: 23:52. Jiránek, 55:48. Stříteský Sestavy Domácí: J. Pavelka (Bartozel) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský (A) – Köhler, Dragoun, R. Pavlík – Jaroslav Bednář (C), Džerinš, Kukumberg – Látal (A), Koukal, Červený – Cingel, Miškář, J. Veselý. Hosté: Škarek (Volden) – de la Rose, Suchánek, Stříteský, Šidlík, Kajínek, Ulrych, J. Zdráhal – T. Kubalík, Skořepa (A), Jiránek – Čachotský (C), Zeman, Dostálek – Žálčík, F. Seman, Anděl – R. Hubáček, Rys, Rabbit. Rozhodčí Pešina, Bejček – Blümel, Zíka Stadion ČPP Aréna Návštěva 5012 diváků

Krize pokračuje, mistr padl popáté v řadě

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:31. Laš, 25:54. R. Vlach, 64:14. R. Vlach Hosté: 26:46. Dočekal, 28:40. L. Čermák Sestavy Domácí: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), Houdek, L. Galvas, J. Galvas, Jaroměřský – Laš, J. Knotek (A), Eberle – Burian, Herman, Skladaný – Holec, Mráz, Ostřížek – Sundher, R. Vlach, Jergl. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Bartejs, Štencel, L. Vágner – Zaťovič (A), Hruška, M. Erat (A) – Dočekal, R. Zohorna, Haščák – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Plášek, L. Čermák (C), Horký. Rozhodčí Šír, Kika – Lhotský, Svoboda Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5500 diváků

Plzeň válí, hattrickem zazářil Mertl

PODROBNOSTI PŘIPRAVUJEME.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:04. M. Kvapil, 59:08. Bulíř Hosté: 27:25. Čerešňák, 38:31. Mertl, 46:32. Mertl, 48:12. Stach, 57:03. Mertl Sestavy Domácí: Janus (49. Will) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Maier – Jašek, P. Jelínek (A), L. Krenželok – Bakoš, Bulíř, M. Kvapil – J. Stránský, Redenbach, Ordoš – Lakatoš, Bližňák, J. Vlach. Hosté: M. Svoboda (Hylák) – Jones, J. Kindl, L. Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička – Gulaš (C), Mertl, Kratěna – Indrák (A), Kracík, Stach – Straka, Preisinger, D. Kindl – Hollweg (A), Kodýtek, Schleiss. Rozhodčí Hejduk, Souček – Rampír, Klouček Stadion Home Credit Arena Návštěva 5 976 diváků