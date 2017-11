Velký návrat. Výborný obral Boleslav, přesto slyšel ovace: Velikej respekt!

Pět posledních let strávil trenér František Výborný na lavičce Mladé Boleslavi. Klub vytáhl z první ligy až mezi zavedené extraligové značky, loni si s ním zahrál semifinále. Po minulé sezoně ukončil kariéru a usadil se do pozice poradce. Jenže na konci října 64letý kouč vyslechl zoufalého volání Sparty, tedy klubu, kde slavil tři tituly a včera se poprvé představil v Boleslavi jako její kouč. Vůbec se mu však do ještě nedávného působiště nechtělo. „Jsou to mé dvě hokejové rodiny,“ přemítal po výhře Sparty 4:1.

Jaký byl návrat do Mladé Boleslavi?

„Abych pravdu řekl, vůbec se mi sem nechtělo, nejradši bych ten zápas ani nehrál. Je to těžký. Pět let tady máte kluky, k většině máte nějakej vztah a oni jsou najednou proti vám. Ale samozřejmě, i když jsme kamarádi, tak jsem chtěl vyhrát, to oni taky. Těmhle teď svým bych chtěl poděkovat.“

Před rozbruslením se vám dostalo velmi srdečného přivítání na střídačce.

„Jsou to kluci, kteří mi přirostli k srdci, s kterými jsme tady pět let válčili. Udělali jsme kus práce, klub jsme zvedli z první ligy až tam, kde je dneska. Je konkurenceschopný a v těch klidnějších vodách, hráči se sem nyní ženou. A to byl náš cíl s Marianem Jelínkem a dalšíma klukama z realizačního týmu. Základ jsme tady položili a teď už je to zase na jiných.“

Sice se vám sem nechtělo, ale zase všechny hráče Boleslavi detailně znáte. Nebylo to lepší pro přípravu?

„To sice znám, ale… (usměje se) Samozřejmě jsem upozorňoval na nějaké věci, protože hrajou dobře. Mně se sem nechtělo z citlivé stránky. I když to nevypadá, tak jsem citlivej člověk a citové vazby ke klukům skutečně mám. Dodneška je mám jako svojí rodinu, stejně jako na Spartě, když jsem byl. Ve Spartě a v Boleslavi jsem zažil nejkrásnější trenérské roky. Jsou to moje dvě hokejové rodiny, proto se mi sem nechtělo.“ (směje se)

Užil jste si alespoň ovace fanoušků? V závěru zápasu vás vyvolával jak hostující, tak domácí kotel.

„Vážím si toho, protože s lidmi v Boleslavi, stejně jako se sparťanskými, jsem měl a mám úžasnej vztah. Takže ono se to těžko dělí. Teď jsem na lavičce Sparty, tak samozřejmě kopete za svůj klub, ale říkám: velikej respekt Boleslavi.“

Co utkání rozhodlo?

„Určitě nás povzbudily dva góly, které nám na začátku spadly. Potom určitě přežité oslabení tři na pět v závěru první třetiny, které kluci odehráli velmi dobře. A z toho vyplývá i dobrá obrana. Hráli jsme dobře střední pásmo, z čehož jsme pak měli ještě hodně šancí. Byl to ale hrozně těžkej zápas. Věřím, že se od něj odrazíme.“

