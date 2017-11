Střelec Jarůšek: Do Boleslavi jsem se těšil. A tajně doufal ve výhru

Vrátil se do míst, kde to v extralize zná nejlépe. A sparťanských útočník si to v Mladé Boleslavi užil. Výhru svého týmu v poměru 4:1 řídil třemi body za gól a dvě asistence. „Důležité body,“ liboval si šestadvacetiletý hokejista.

Příjemný návrat?

„Těšil jsem se sem. To nebudu zastírat. Dopadlo to přesně tak, jak jsem si přál a tajně doufal. Takže naším vítězstvím.“

Cítí se hráč v důvěrně známém prostředí sebevědomější?

„Nevím, jestli si věříte víc. Ale určitě se vám tam hraje lépe než jinde. Znáte ten stadion, znáte led, všechno… Užil jsem si to.“

I protože, že jste se nemuseli strachovat o výsledek do posledních minut jako v minulých duelech?

„Bylo to příjemné. Rozhodně lepší, než když se strachujete o výsledek za stavu 2:1. Tentokrát to bylo opravdu výborné a my to mohli dohrát v klidu. Fajn pocit.“

Kde se to všechno lámalo?

„Ustáli jsme dlouhé oslabení ve třech na konci první třetiny, dali jsme dva rychlé góly hned na začátku. To se nám v minulých utkáních také nedařilo.“

Na 3:1 jste zvyšovali po chybě v rozehrávce, kterou předvedl brankář Brandon Maxwell. Snažili jste se ho atakovat cíleně?

„Důležité je říct, že on má práci s holí vynikající. Věděli jsme o tom. Ale říkali jsme si, že jednu tu chybu udělá a také udělal. Dobře pro nás.“

V neděli vás čeká další důležitá bitva, tentokrát v Chomutově. Co od toho čekáte?

„V sobotu ojedeme brusle, vyjedeme únavu. V neděli začne nový den, nový zápas. Musíme podat podobný výkon a bodovat, nejsme v situaci, kdy bychom mohli někde něco ztrácet. Takže chceme zase vyhrát.“

VIDEO: Jarůšek se do Mladé Boleslavi vrátil gólem!

Richard Jarůšek se do Mladé Boleslavi vrátil poprvé jako sparťan a skóroval







