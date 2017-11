To se jen tak nevidí! Sparta ubránila minutu a půl ve třech proti šesti

František Výborný se vrátil do Mladé Boleslavi. Ne však jako tamní kouč, ale jako soupeř ze Sparty • Barbora Reichová / Sport

Sparta šla do vedení po střele Andreje Kudrny, kterou tečoval Petr Kumstát • Barbora Reichová / Sport

Richard Jarůšek se do Mladé Boleslavi vrátil poprvé jako sparťan a skóroval • Barbora Reichová / Sport

Čas 16:49: Jiří Smejkal, menší trest, hákování.

Čas 17:11: Zbyněk Michálek, menší trest, nedovolené bránění.

A za stavu 2:1 pro Spartu začal kritický moment celého zápasu. Boleslav načínala dlouhou, 98 vteřin trvající přesilovou hru pěti proti třem. Když krátce po vhazování fauloval i Petr Vrána, naskočil místo brankáře Maxwella do pole Dominik Pacovský a domácí drtili soupeře dokonce v šesti!

Místo, aby na branku Sparty létala jedna střela za druhou, se ale domácí hráči snažili akci vykombinovat do prázdné branky. Jenže všechny nápady od hračičků Petra Holíka, či Jakub Klepiše, končily neúspěšně. „Když nevyužijeme takovou šanci, nemůžeme brát tři body,“ hodnotil Jakub Orsava, který byl rovněž na ledě.

Chvílemi to vypadalo, že je hráčů v černých dresech na ledě až moc. „To bych ani neřekl. Měli jsme výhodu, že tam byl jeden další hráč na dorážky a odražené puky. Sehráli jsme to špatně a nedali góla,“ dodal Orsava. Kdyby Boleslav rychle vstřelila vyrovnávací gól, měla by ještě k dispozici další dvojnásobnou výhodu.

VIDEO: Sparta krizový moment zvládla a utkání v Mladé Boleslavi ovládla

720p 360p REKLAMA

Podle obránce Švrčka, který byl na ledě po celou dobu dlouhého oslabení, bývají při hře těžší momenty než právě bránění takto specifické situace. „Dva hráči se postaví před bránu a gólman prd vidí. Se silama je to ale dobrý, protože jsme víceméně jen stáli a snažili se hrát pozičně. Nelítali jsme tam, takže z fyzického hlediska to bylo ok,“ objasnil.

Jak zní otřepané hokejové klišé: když neproměníš přesilovku pět na tři, nemůžeš vyhrát. A Mladá Boleslav prohrála 1:4. „Přetočilo se to tím na naši stranu,“ doplnil Švrček. „Určitě to mělo velký vliv,“ dodal útočník Richard Jarůšek, který utkání proti bývalému klubu dohrál s třemi kanadskými body (1+2).

Pochvalu si bránící hráči Sparty zasloužili i od trenéra Františka Výborného. „Boleslav v poslední době hrála přesilové hry velmi dobře. Kluci to odehráli výborně,“ zhodnotil netypickou herní situaci.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:12. Orsava Hosté: 01:22. Kudrna, 03:33. Kumstát, 37:16. Kudrna, 48:17. Jarůšek Sestavy Domácí: Maxwell (J. Růžička) – Kotvan, J. Říha, Hanzlík (C), Kurka, Němeček, Eminger, Knot – Pacovský, V. Němec, Klepiš (A) – T. Knotek, P. Holík, Orsava – Lenc (A), Urban, Pabiška – P. Kousal, Najman, Martin Procházka. Hosté: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák – Říčka, P. Vrána (A), Kudrna – Jarůšek, J. Hlinka (C), Reichenberg – Kumstát (A), Pech, Forman – Smejkal, Černoch, Uher – Rousek. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Brejcha, Jelínek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav