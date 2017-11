VIDEO: Pardubice ovládly derby 3:2! Chomutov i Kometa slaví, Plzeň padla

Oceláře načal a dorazil Klepiš

O první velké vzrušení se postaral špatnou rozehrávkou mladoboleslavský gólman Maxwell, který následně svůj kiks napravil i s velkou porcí štěstí - puk po střele domácího kanonýra Růžičky vytěsnil hokejkou, kterou ze zoufalosti natáhl před sebe při návratu do branky. Vzápětí udeřilo na druhé straně. Klepiše tísnili tři protihráči, přesto z mezikruží vymetl pravý horní roh Hrubcovy branky.

Klepiš, který přišel do Mladé Boleslavi před dvěma lety právě z Třince, byl proti svému bývalému klubu při chuti. V dalším střídání se neunáhlil a gólovou pozici vylepšil na Lence, který střílel do prázdné branky. Reprezentační útočník poté nepřesnou přihrávkou vyslal do sólového úniku domácího Adamského, kterého zastavil Kotvan jen za cenu faulu. Trestné střílení ale rozhodčí nenařídili.

Oceláři poté promarnili 42 sekund dlouhou přesilovku pěti proti třem, v níž Maxwell díky obětavosti obránců neřešil žádnou složitou situaci. Ve své třetí přesilové hře v zápase už ale Třinec snížil, když Růžičkovu střelu dorazil Marcinko.

Dvoubrankové vedení vrátil hostům další extřinecký hráč Orsava, který z ostrého úhlu překvapil Hrubce a vyhnal ho na střídačku. Středočeši v utkání propásli několik přečíslení včetně tří na jednoho, a v polovině zápasu je stihl trest. Průnik agilního Chmielewského zakončil na hranici brankoviště Jank. Vyrovnat mohl Mikulík, který v trestném střílení vymíchal Maxwella, ale puk ve finální fázi nezvedl nad beton.

Na přelomu druhé a třetí třetiny hrála Mladá Boleslav 75 sekund pět proti třem, ale stejně jako domácí hosté převahu nevyžili. Kouč Kýhos nasadil do hry nej tři útoky, ale i v následných dvou oslabeních hosté ukázali, že sil mají dost.

Oceláři se tlačili dopředu, ale do šancí se dostával hlavně jeden muž - Klepiš. Nejdříve se dvakrát ocitl sám před Hamerlíkem a neuspěl, další šanci ale využil. Ze sólového úniku přidal bekhendovým blafákem uklidňující gól a sahal i po hattricku. Při závěrečné hře bez brankáře domácích mu ale střelu zblokoval obránce Adámek.

Ohlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím si, že jsme Boleslav v prvních deseti minutách mačkali, akorát jsme nedali branky a z protiútoku jsme dostali laciný gól. To nás ztlumilo. Ve druhé části, když to bylo o branku, jsme dostali z úhlu další smolný gól. Opět nás trochu zmrazil, ale pak jsme vstřelili kontaktní gól a měli spoustu příležitostí, i trestné střílení. Hra odpovídala, co jsme chtěli, nasazení kluků bylo abnormální. Škoda jen, že se nám nepovedlo vyrovnat, protože by to pak vypadalo jinak. Boleslav odehrála třetí třetinu zkušeně, jejich gólman šance, kterých ale nebylo moc, pochytal. V efektivnosti nás soupeř předčil."

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Poté, co jsme ztratili body se Spartou, jsme potřebovali zápas jako dneska. Jsem rád, že se tým po minulém utkání semknul. Po něm jsme hráčům vyčítali, jak do něho vstoupili, a paradoxně nám to pomohlo. Tým byl koncentrovaný. Máme zraněné a nemocné kluky, proto jsme nastoupili jen ve třech pětkách a myslím si, že nám také pomohlo. Dopředu jsme se proto tolik nehrnuli, čekali jsme na chyby soupeře a tím, že jsme byli pořád o jeden dva góly nahoře, tak to bylo pro nás jednodušší. Soupeř se tlačil, my jsme čekali na jejich chyby a dokázali je potrestat."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:47. Marcinko, 30:04. Jank Hosté: 06:26. Klepiš, 08:57. V. Němec, 21:24. Orsava, 54:01. Klepiš Sestavy Domácí: Hrubec (22. Hamerlík) – M. Doudera (A), D. Musil, Linhart, Jank, L. Kovář, Adámek – Rákos, Marcinko (A), Martin Růžička (C) – Cienciala, Mikulík, Petružálek – Adamský, Polanský, Irgl – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Hosté: Maxwell (J. Růžička) – Kotvan, J. Říha, Hanzlík (C), Knot, Eminger, Němeček, Bernad – Pacovský, V. Němec, Klepiš (A) – Martin Procházka, P. Holík, Orsava – Pabiška, T. Knotek, Lenc (A) – P. Kousal, Najman. Rozhodčí Roman Mrkva, Petr Úlehla – Vít Lederer, Jiří Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 200)

Čtyři porážky a dost!

První příležitost na změnu skóre si ve čtvrté minutě vypracoval domácí Dostálek, který se po příchodu z prvoligových Českých Budějovic představil poprvé na Horáckém zimním stadionu. Levé křídlo druhé formace se prodralo až před gólmana Konráda, který ale jeho pokus betonem vykopnul.

O dvě minuty později mohl posunout Duklu do vedení Jiránek po přihrávce Skořepy, ale z mezikruží trefil jen olomouckého brankáře. Největší šanci první třetiny promarnil v 15. minutě kapitán Dukly Čachotský, který obkroužil olomouckou branku, ale Konrád byl s levým betonem u tyčky včas.

Olomoučtí o sobě dali pořádně vědět až na samém konci přesilové hry, kdy mezírku v rozkleku Voldena našel Mráz a poslal hosty do vedení. Inkasovaná branka Jihlavu zmrazila a hosté na začátku druhé části mohli hned dvakrát zvýšit svůj náskok, ale norský gólman Jihlavu podržel.

Ve 30. minutě se domácím podařilo vyrovnat. Zeman přihrávkou zpoza branky našel Žálčíka, toho ještě Konrád vychytal, ale na dorážku Dostálka už nestačil. Hostující hráč z Motoru tak zaznamenal první gól v extralize a zároveň ukončil čekání na branku v duelu s Hanáky. Olomouc první zápas doma vyhrála 3:0 a Konrádova neprůstřelnost tak trvala téměř 90 minut.

Jihlava vyrovnáním ožila. Na konci 36. minuty Kubalík trefil tyč, vývoj zápasu však otočil až krátce před koncem druhé třetině Čachotský po přihrávce Skořepy, když udělal kličku brankáři a bez problémů skóroval. Za 20 sekund ale mohlo být vyrovnáno, střelu Škůrka zastavila tyč.

V 46. minutě poslal puk napříč brankovištěm Jihlavy Herman, ale nikdo z Hanáků ho do sítě nasměrovat nedokázal. Dukla se soustředila na obranu a na útok postupem času prakticky rezignovala. A hosté toho využili, v 52. minutě Ondrušek dorazil do sítě vyraženou střelu Houdka a vyrovnal. V závěru měla Dukla možnost rozhodnout z přesilové hry, ale využít ji nedokázala.

Utkání se tak muselo prodlužovat, Olomouc si zahrála nastavení počtvrté v řadě a potřetí v něm neuspěla. V 63. minutě rozhodl o výhře Jihlavy Anděl.

Ohlasy trenérů:

František Zeman (Jihlava): "Můžeme být, jak se tak říká, spokojenější na oko. Chtěli jsme získat tři body a i jsme se na to tak chystali. V úvodní dvacetiminutovce jsme byli lepším týmem, ale bohužel jsme ji 0:1 prohráli. Do druhé třetiny jsme znovu vstoupili aktivně, znovu jsme ji odehráli výborně, ale z nepochopitelných důvodů jsme třetí třetinu odehráli pasivně. Hráči už si asi mysleli, že to Olomouc složí a nebude bojovat. Přitom pokyn zněl hrát třetí třetinu tak, jak jsme dokončili třetinu druhou. Hráči Olomouce do toho dali ve třetí třetině maximum a a naši si zahrávali s tím, aby soupeř vyrovnal, což se mu nakonec povedlo. V prodloužení měli hosté, velkou šanci, ale naštěstí nedal. Z protiútoku jsme dali gól a získali dva body. V dnešním zápase jsme ale podle nás bod ztratili."

Zdeněk Venera (Olomouc): "Remíza po šedesáti minutách byla podle mého spravedlivá. Dostali jsme se v zápase do vedení ve chvíli, kdy delší dobu byli aktivnější domácí. My jsme pro změnu měli celou třetí třetinu. V prodloužení nás mohou mrzet dvě velké šance, které jsme před rozhodujícím gólem neproměnili. Je škoda, že se to nepodařilo proměnit nám. Body sbíráme, dnes to bylo sedmé utkání v řadě, které jsme neprohráli v normální hrací době. Kdyby to takto vydrželo, tak bychom byli spokojení i s postavením v tabulce. Ale víme, že sezona bude ještě dlouhá."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:49. Dostálek, 38:18. Čachotský, 62:48. Anděl Hosté: 16:49. Mráz, 51:33. Ondrušek Sestavy Domácí: Volden (Škarek) – Suchánek, de la Rose, Šidlík, Stříteský, Ulrych, Kajínek, J. Zdráhal – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Dostálek, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, F. Seman, Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek, Houdek, L. Galvas, J. Galvas, Jaroměřský – Laš, J. Knotek (A), Eberle – Burian, Herman, Skladaný – Holec, Mráz, Ostřížek – Sundher, R. Vlach, Jergl (A). Rozhodčí Lacina, Sýkora – Frodl, Komárek Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 3598 diváků

Vítkovice po třech porážkách zabraly

Ostravským divákům se hned v pikantní premiéře proti svým bývalým spoluhráčům představila nová vítkovická posila Bartovič, ale Severočechům hrozilo v první fázi zápasu výrazně větší nebezpečí od první vítkovické řady.

Světlé momenty měl zejména zturc: už v první minutě ve slibné pozici zblízka minul cíl, pak se v osmé minutě parádní stahovačkou zbavil obránce, ale blafák na brankáře Willa nedotáhl. Szturcova řada přesto aktivní výkon gólově zhmotnila. Szturc přiťuknul v 17. minutě puk Květoňovi, který ho zblízka zametl pod Willovými betony do branky.

Perně vydřené vedení ale domácím nevydrželo ani minutu. Ještě před přestávkou ho vymazal Ordoš, který nezištnou přihrávku Kolmanna před odkrytou branku uklidil s přehledem do sítě.

Do druhé části lépe vstoupili hosté. V oslabení se do přečíslení dostali Vlach s Krenželokem, proti jehož ráně bez přípravy se ale bleskově přemístil Bartošák. Další početní výhoda už ale Ostravané sehráli daleko zdařileji a neobsazený Baranka je znovu poslal do vedení.

Liberec střídal horší pasáže s lepšími. Po druhé brance Vítkovic zase přidal a po náporu z 35. minuty měli domácí štěstí, že Stránský minul branku. Zato Jánošík měl v 38. minutě už přesnou mušku a po rychlé i pohledné kombinaci Severočechů příklepem bez přípravy nedal Bartošákovi sebemenší šanci.

Domácí si do třetice vzali vedení zpátky v úvodu třetí části, a to dost kuriózním způsobem. Olesz ze sólového nájezdu trefil Willovu lapačku, ale dojíždějící liberecký bek Derner upadl a hostujícího gólmana i s pukem natlačil do vlastní branky.

Domácím se v nervózním závěru nepovedlo pojistit výsledek v dlouhé přesilovce pět na tři, a tak od času 57:44 museli náskok odbojovat v liberecké power play. Hostům se v ní ale navzdory velkému tlaku srovnat nepovedlo.

Ohlasy trenérů:

Pavel Trnka (Vítkovice): "Byl to už takový náš typický zápas s Libercem, ve kterých se pereme o detaily, o jeden gól. Dostali jsme se v závěru pod velký tlak. Odvedli jsme ale výborný týmový výkon podepřený skvělým Bartošákem."

Filip Pešán (Liberec): "Pro nás to byl velmi důležitý zápas. První půlka zápasu byla velmi vyrovnaná, od půlky zápasu, troufnu si říct, jsme začali dominovat. Bohužel jsme nedokázali zápas vyhrát."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:05. Stach Hosté: 50:54. Šťastný, 61:31. J. Ondráček Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – Jones, J. Kindl, L. Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička – Gulaš (C), Mertl, Kratěna (A) – Indrák, Kracík, Stach – Straka, Preisinger, D. Kindl (A) – Hollweg, Kodýtek, Schleiss. Hosté: Kašík (Štůrala) – Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka (A), Petran – Kubiš (A), Fořt, O. Veselý (C) – Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts – J. Ondráček, P. Sedláček, Klhůfek – Fryšara, Popelka, Illo. Rozhodčí Pavlovič, Pešina – Brejcha, Jelínek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 7 111 diváků

Indiáni padli po osmi výhrách

Hosté vstoupili do utkání opatrně a Indiáni se dlouho přes jejich pečlivou defenzivu nemohli prosadit. Až při přesilové hře v šesté minutě zlínského gólmana Kašíka pořádně prověřila Gulašova rána bez přípravy.

Aktivní plzeňský útočník se poté neprosadil ani po krásné individuální akci. Naopak v závěru první třetiny při hře čtyři na čtyři ujela po zaváhání domácí obrany dvojice Popelka s Illem, ale brankář Svoboda dokázal střelu slovenského forvarda vyrazit.

Od začátku prostřední části Indiáni zjednodušili hru a díky lepšímu pohybu si vynutili nápor. Hosty držel Kašík, který reflexivně zasáhl proti teči Hollwega a ve 28. minutě ho po střele Gulaše zachránila horní tyč. Vzápětí při přečíslení dvou na jednoho zakončil Kracík příliš slabě a z protiútoku zahrozil svým pokusem z pravého kruhu Šťastný.

Plzeňský tlak vrcholil po polovině utkání, kdy během početní výhody skvěle zastavil bombu Gulaše Kašík, ale ve 36. minutě krátce po skončení přesilovky pět na tři už nemohl dosáhnout na střelu nekrytého Stacha po nezištné příhře Mertla.

Rychle vyrovnat mohl na modré čáře zapomenutý Bukarts, jenž však tváří v tvář Svobodovi vystřelil vedle. Na druhé straně Mertl při přečíslení dvou na jednoho přihrál Kratěnovi, jenž ale zamířil jen doprostřed branky.

Závěrečná dvacetiminutovka kopírovala předchozí průběh. Domácí se tlačili dopředu a Berani čekali na brejky. V 51. minutě navíc zbytečně fauloval Jakub Kindl, což po ideální asistenci Honejska potrestal z mezikruží trefou na 1:1 Šťastný.

Následně Sklenička v dobré pozici ztroskotal na Kašíkovi a jeho protějšek Svoboda zlikvidoval šanci Bukartse. Lotyšský útočník sice za chvíli nedisciplinovaností nabídl spolu s Žižkou domácím dvojnásobnou přesilovku, ale Kašík se překonával a Mertl zblízka minul odkrytou branku.

Utkání tak dospělo do prodloužení, v němž bonusový bod zajistil Beranům v 62. minutě po rychlé kombinaci celé zlínské trojice Ondráček.

Ohlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Naše první třetina nebyla dobrá. Neměli jsme pohyb a neudrželi jsme se na puku. Výkon byl mdlý, nebylo to ono. Něco jsme si o pauze řekli a druhá třetina byla lepší. Dostali jsme Zlín pod tlak, ze kterého pramenily jejich fauly a my jsme dali v přesilovce gól. Třetí třetina od nás nebyla špatná, pohyb byl solidní. Bohužel jsme po chybě inkasovali v oslabení. Pět minut před koncem jsme měli přesilovku pět na tři, tam jsme měli odskočit. Nepovedlo se a to rozhodlo. V prodloužení jsme udělali chybu a soupeř to potrestal. Máme z utkání smíšené pocity. Pokud chceme dál hrát ten náš agresivní hokej, tak musíme hrát celých šedesát minut a nesmíme mít výpadky."

Robert Svoboda (Zlín): "Jsme rádi za dva body. Plzeň hraje výborně. Nám se podařil vstup do utkání, kdy jsme měli dokonce únik dva na nikoho, ale neproměnili jsme ho. Ve druhé třetině domácí výrazně přidali a dostali nás pod tlak. Z toho vyplynuly naše fauly a soupeř jednu přesilovku proměnil. Ve třetí třetině jsme z minima vytěžili maxim a vyrovnali jsme v přesilovce. V prodloužení jsme navíc dali šťastný gól. Je to pro nás další povzbuzení a hlavní podíl je opět na Kašíkovi, který chytal velmi dobře."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:26. Horký, 22:19. L. Čermák, 29:31. Gulaši, 36:11. Hruška, 39:53. Zaťovič, 42:42. R. Zohorna Hosté: 32:51. Trávníček, 53:41. Válek Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Štencel, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), Hruška, M. Erat (A) – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Dočekal, L. Čermák (C), Horký – Plášek, R. Zohorna, Haščák. Hosté: Kantor (41. Soukup) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Dietz, K. Pilař, Z. Sklenička – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Trávníček (C), Gerhát, Vandas – Matoušek, Válek, Jurčík – Helt, J. Šimeček, Stříbrný. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Flegl, Polonyi. Stadion DRFG Arena, Brno Návštěva 7228 diváků

Kometa zabrala koncertem

Kometa vstoupila do utkání s cílem ukončit výsledkovou krizi, když naposledy vyhráli před třemi týdny v Jihlavě. Už po pěti minutách otevřel skóre Horký. I když měli domácí hokejisté převahu, častěji stříleli, v koncovce se proti brankáři Kantorovi celou první třetinu neprosadili.

Litvínov spoléhal pouze na brejky, které ale nedotáhl do koncovky. Vyrovnat mohl ve 13. minutě Vandas, jehož sólo brankář Čiliak chytl.

Od druhé třetiny Kometa tlak vystupňovala, Severočeši se nedokázali na dlouhé minuty dostat z vlastního obranného pásma. Ve 23. minutě přidal druhý gól Čermák, vzápětí Zaťovič orazítkoval tyčku a ve 30. minutě zvýšil náskok Gulaši.

Litvínov se jen na chvíli vzepjal k odporu, jehož výsledkem byl první gól. Trávníčkovo nahození kotouče z boku se od Čiliaka odrazilo do sítě. V závěru druhé třetiny už zcela ovládla hru Kometa, jejíž další dva góly přidali v přesilovce Hruška a sedm vteřin před druhou přestávkou se zapsal mezi střelce i Zaťovič.

V brance Litvínova Kantora vystřídal po druhé třetině Soukup, kterého po necelých třech minutách překonal Radim Zohorna. Pod dojmem vysokého náskoku Kometa v závěru polevila a umožnila soupeři po gólu Válka korigovat výsledek. Kometa potěšila domácí fanoušky konečně tříbodovou výhrou, naposledy zdolala 13. října Olomouc 5:0.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:43. D. Květoň, 26:48. Baranka, 43:52. Olesz Hosté: 17:35. Ordoš, 37:50. Jánošík Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Sloboda (A), Klok, Trška, Výtisk (A) – Szturc, O. Roman, D. Květoň – Bartovič, Lev, Olesz (C) – P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera – Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský – Tomi. Hosté: Will (Janus) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Pyrochta – Ordoš, P. Jelínek (A), M. Kvapil – Bakoš, Bulíř, L. Krenželok – J. Stránský, Redenbach, J. Vlach – Lakatoš, Bližňák, Jašek. Rozhodčí Šír, Kika – Tošenovjan, Hanzlík Stadion Ostravar aréna Návštěva 6 341 diváků

Východočeské derby rozeskl Sýkora

Derby mělo jako tradičně skvělou diváckou kulisou, kterou ještě vyšperkovala přítomnost Petra Koukala, bývalého kapitána Pardubic, jemuž fanoušci Dynama nemohou odpustit letní příchod k rivalovi.

Zápasu nechyběly emoce a nasazení, ale oba týmy hrály hlavně pozorně dozadu. Dynamo bylo střelecky aktivnější a jejich první šanci neproměnil Treille. Hosté se svému bývalému brankáři Kacetlovi připomněli dělovkou Pláňka. Už devátá minuta přinesla první vážnější rozmíšku mezi Poulíčkem a Zámorským, ale na gól se čekalo až do 19. minuty, kdy se při pardubické přesilovce trefil z mezikruží Marosz.

Ve druhé třetině se role obrátily a aktivnější byl Mountfield. Dynamo z minima šancí vytěžilo maximum a po Rolinkově dorážce ve 25. minutě vedlo o dvě branky. Tentokrát už hosté dokázali odpovědět. Graňákova střela v přesilovce sice zazvonila na tyč, ale v oslabení se po pěkné nahrávce Červeného trefil Dragoun.

Vstřelená branka hosty nabudila a Kacetl musel likvidovat rány Zámorského a Džerinše. V urputném boji plném osobních soubojů ryze gólové šance nepřicházely ani z jedné strany. Dynamo se po delší době dostalo ke slovu v závěru druhé části, když Petr Sýkora z velkého úhlu netrefil odkrytou branku.

Hradečtí se vyrovnání dočkali ve 45. minutě, kdy se po Pláňkově střele podruhé v zápase trefil tečující Dragoun. Skóre mohl vzápětí otočit Radovan Pavlík, ale Kacetl skvělým zákrokem Pardubice zachránil.

Domácí v dalším průběhu nezužitkovali dvě přesilovky, a tak jediným momentem, který vyvolal rozruch, bylo krvavé zranění Tomáška. Rozhodčí tvrdý náraz na mantinel neposoudili jako nedovolený a emoce na ledě ještě vzrostly.

V bouřlivé atmosféře se dokázali lépe zkoncentrovat pardubičtí hráči a v 58. minutě znovu převážil stav na jejich stranu Petr Sýkora, který po přihrávce Marosze zakončoval do prázdné branky. Hradec měl závěr kvůli vyloučení závěr ztížený a vyrovnat nedokázal ani při hře bez brankáře, když Gregorcova střela skončila na tyči.

Ohlasy trenérů:

Miloš Holaň (Pardubice): "V první řadě chci poděkovat všem fanouškům, co přišli, ve spojení s výsledkem to byla třešinka na dortu. Od rána jsme hráče připravovali, protože je to výjimečný zápas. Derby mezi kluby i městy, a hráči k tomu tak musí přistupovat. Ze začátku to byla taktická bitva o střední pásmo, ale jinak jsme hráli velmi dobře, podařilo se nám rozhodnout v přesilových hrách. Sehráli jsme je velmi dobře, i když kaňkou je inkasovaný gól právě v početní výhodě. Vedení s tak silným soupeřem jsme si možná trochu nevážili a nechali Hradec srovnat. Hráči jsou dobití a to je asi ta cesta k vítězství, tedy týmový výkon podpořený výborným Kacetlem vzadu a konečně vítězství v derby."

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Skvělá atmosféra v hledišti dala zápasu punc výjimečností a myslím, že si ho všichni užili. Hráčům jsme za výkon poděkovali, od druhé třetiny jsme z hlediska nasazení a obětavosti podali velmi dobrý výkon. Domácí jsme přestříleli a měli spoustu šancí, bohužel jsme je neproměnili. O výsledku rozhodly skvěle sehrané přesilovky Pardubic, které jsme nedokázali ubránit, ačkoliv jsme se na ně připravovali."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:38. Marosz, 24:41. Rolinek, 57:06. P. Sýkora Hosté: 27:23. Dragoun, 44:01. Dragoun Sestavy Domácí: Kacetl (Martin Růžička) – Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Perret, Tomášek, Treille – J. Sýkora, Dušek, Beran – M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Látal, Koukal, Červený – Köhler, Dragoun, R. Pavlík – Cingel, Džerinš, Kukumberg – Berger, Tuominen, Miškář. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Barvíř, Blümel Stadion Tipsport arena Návštěva 10 194 (vyprodáno) diváků

Chomutov zabral, rozhodl Růžička

Piráti pocítili nutnost získat body, takže vstoupili do utkání aktivně, což vyústilo v početní výhodu a následné vedení. Černochův faul potrestal z levé strany Vondrka povedenou střelou pod horní tyč.

Další průběh byl protkán přesilovkami na obou stranách, z čehož mohl nakonec těžit Vondrka, ale sám proti Honzíkovi ve vlastním oslabení kličkou do bekhendu neuspěl.

Sparta si na začátku druhé třetiny vytvořila díky nabídnuté početní výhodě tlak, který ale nezužitkovala. Krátce po nevyužití přesilovky i na druhé straně udeřil Skokan, jenž se objevil sám za obranou a bekhendem zvýšil na 2:0.

Hned poté mohl skórovat kapitán domácích, ale ve vyložené šanci nechal vyniknout Honzíka. Před koncem druhé části tak mohl snížit na rozdíl jediného gólu Pech, když využil přesilovou hru.

Těsně po šanci Sklenáře ve 43. minutě se museli Piráti opět bránit, ale ani tentokrát Pražané nabídnutou přesilovku nevyužili. Ve 49. minutě ale už hosté vyrovnali, když se v pádu prosadil Říčka.

Následně byl ale vyloučen Švrček a Piráti se v početní výhodě dostali opět do vedení, Honzíka překonal Tomica. Sparta ale opět srovnala, svou pohotovost potvrdil Jarůšek.

Zápas se tak musel prodlužovat. V nastaveném čase byli aktivnější hosté, druhý bod ale získali domácí. Po několika zákrocích brankáře Lukeše se do brejku dostal Růžička a svůj nájezd proměnil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:59. Vondrka, 35:09. Skokan, 52:22. Tomica, 63:13. V. Růžička Hosté: 38:46. Pech, 48:23. Říčka, 54:23. Jarůšek Sestavy Domácí: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, Grman, L. Chalupa – Vondrka, Huml, Tomica – Lauko, V. Růžička, Koblasa – Skokan, Sklenář, Poletín – V. Tomeček, Šťovíček, J. Havel. Hosté: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg – Kumstát, Pech, Forman – Smejkal, Černoch, Uher – Rousek. Rozhodčí Bejček, Bulanov – Lhotský, Svoboda Stadion SD ARÉNA