Skokan po parádním blafáku proti Spartě: Takhle to mám natrénované!

„Mám, přesně jsem věděl, co udělám. V tréninku tohle často zkouším, mám to naučené a věřím si v tom. Hned jak jsem ten puk dostal do jízdy, v hlavě jsem si promítl, jak to provedu. Vyšlo to přesně, jak jsem si naplánoval.“

Z toho zakončení čišelo ohromné sebevědomí. Skoro jako byste neměli na kontě sérii šesti proher, ale výher.

„Já si věřím pořád. Navíc jak říkám, v tréninku mi to vychází… i když teď už vlastně moc ne, protože to ode mě naši brankáři čekají. Doufám, že tenhle rozhovor nebudou číst gólmani z ostatních klubů, protože stejné zakončení mám v plánu používat i dál.“ (smích)

Jak těžké je pro střelce zachovat si sebedůvěru i po řadě prohraných zápasů, v nichž se navíc úplně v zakončení nevede?

„Víte, on hokej vážně není žádná věda. Když to nejde, je potřeba dělat jednoduché věci. Nedělat si z toho těžkou hlavu. V Chomutově jsme dost zkušení hráči, kteří to musí umět vzít na sebe a mančaftu pomoct. Proti Spartě se nám starším dařilo. Když ještě mladí kluci do toho přidají svoji rychlost a bojovnost, jsem si jistý, že jako tým půjdeme nahoru.“

Čím si vysvětlujete to, že už jste poněkolikáté ztratili dvougólové vedení a málem i celý zápas?

„V minulé sezoně jsme v koncovkách zápasů dominovali my. Otáčeli jsme je, vyhrávali jsme prodloužení. Teď nám to moc nejde. Takový je sport. Jednou si nahoře, jednou dole.“

Hodně se mluví o finančních problémech klubu. Jak těžké je v takové situaci soustředit se na hokej a neřešit věci okolo?

„O penězích se vyjadřovat nechci. V hlavě to ale samozřejmě je. Ale další věc… každý jednotlivec musí začít u sebe. Připravit se na zápas nejlíp jak umí, podle sebe. Poctivě dřít, zapomenout na to, co bylo a makat.“

Dlouhá série proher ale na pohodě taky dvakrát nepřidá.

„To je jasné. Prohrajete jednou, dvakrát. Pořád jste ale v tom, že to půjde. Ale ono nic. Dlouho nic. Trochu tomu pak přestáváte věřit. To je ale špatně. Musíte bojovat. Prohrát se občas může, i porážky k hokeji patří. Musíte ale vědět, že jste tam nechali všechno.“

