Koukale, ty jsi hov***! Pardubičtí při derby sepsuli exkapitána: Beru to

Koukale, ty jsi hov***! Pardubičtí sepsuli bývalého kapitána: Beru to

V dubnu se Petr Koukal vrátil z KHL do extraligy. Smlouvu podepsal na východě Čech. Do téhle chvíle v pořádku. Jenže to nebylo v Pardubicích, ale v táboře rivala číslo jedna, v Hradci Králové. A fanoušci Dynama bývalému kapitánovi slibovali, že až přijede do jejich arény, pořádně mu to osladí. Stalo se. V nedělním derby, které Pardubice ovládly 3:2, pro ně byla jejich bývalá hvězda od začátku tématem číslo jedna.

Už při rozbruslení se ozvalo hromové: „Koukale, ty jsi hova...“ Hradecký kotel kontroval, tím, že mistra světa z roku 2010 vyvolával a oslavoval ho. Ale tady byla v přesile jiná parta, ta červená. Pro ni je Petr Koukal zrádce, přes to nejede vlak.

„Když lidi křičí, tak křičí. Je to jejich volba a nevím, co bych měl dělat. Asi na ně nebudu ukazovat, aby byli ticho. S tím nic nenaděláte. Musíte se koncentrovat na sebe, navíc už mám něco za sebou, aby mě tohle nerozhodilo,“ přijal zlobu pardubického publika hradecký útočník celkem v klidu.

Čekal, že tohle přijde: „Věděl jsem, že na mě budou něco pokřikovat, ale za psychologem jsem kvůli tomu nechodil.“

Před zápasem na led přiletělo několik gumových pánských přirození. Nebylo těžké uhádnout, pro koho tenhle vzkaz měl být. Při první komerční přestávce navíc domácí fans spustili nad kotlem velký plakát, který nesl vzkaz: „Žoldák nemá srdce.“

Koukal se prý rozhodit nijak nenechal: „Samozřejmě, že jsem ty pokřiky slyšel. Můj hokej to ale neovlivnilo. Padne puk na led a koncentruji se na zápas. Každý si může křičet, co chce. Atmosféra na derby byla výborná a ono je dobře, že si každý může svůj názor projevit. Jsem za to rád. Absolutně nesouhlasím s pokutami za fandění, které se teď zavedly.“

Nevadilo mu, že dost pokřiků mířilo přímo na něj. „Když lidi něco cítí, tak si mají zakřičet. Nebo mají chodit do parku? To asi ne,“ vypálil bez dlouhého přemýšlení. Přesto, že věděl, že ho pardubické publikum nepřijme s otevřenou náručí, stejně sehnal lístky na derby pro manželku a maminku.

Mrzela ho jediná situace, když pomáhal na nosítka zraněnému Davidu Tomáškovi, pardubický kotel se do něj zase pustil. V tu chvíli máchnul směrem k fanouškům rukou.

„Tam jsem to nepochopil. Ale to je na uvážení každého, kdo si co zařve. Já Davidovi navíc nic nezpůsobil, jenom jsem mu pak trochu pomohl na nosítka. Každý, ať si o tom udělá obrázek sám,“ dodal.

Po zápase pak pardubický spíkr nakonec sháněl číslo na Petra Koukala, aby se mu za tenhle okamžik omluvil, že tohle už bylo za čárou.

Když siréna odhoukala vítězství Pardubic, Koukal při podávání rukou prohodil pár slov se sousedem z vesnice Petrem Sýkorou, jehož gól derby rozhodl. „Řekl jsem mu, že to byl hezký zápas. Co bych mu víc povídal, vždyť ho určitě zase uvidím doma,“ pousmál se trpce Petr Koukal.

Odjížděl z Pardubic a přesto, že vyhrály, on byl zklamaný. Tohle zažil poprvé.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:38. Marosz, 24:41. Rolinek, 57:06. P. Sýkora Hosté: 27:23. Dragoun, 44:01. Dragoun Sestavy Domácí: Kacetl (Martin Růžička) – Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Perret, Tomášek, Treille – J. Sýkora, Dušek, Beran – M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Látal, Koukal, Červený – Köhler, Dragoun, R. Pavlík – Cingel, Džerinš, Kukumberg – Berger, Tuominen, Miškář. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Barvíř, Blümel Stadion Tipsport arena Návštěva 10 194 (vyprodáno) diváků