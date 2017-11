Liberec zaplatí za Willovy výroky k sudím, Pardubice za vulgární fanoušky

Willovi se nepozdával rozhodujícího gól Rostislava Olesze na konečných 3:2 pro Vítkovice ze 44. minuty. Svými výroky po zápase podle ředitele extraligy Josefa Řezníčka zpochybnil rozhodnutí sudích, na jehož základě byla branka uznána. Kluby jsou pod hrozbou desetitisícové pokuty povinny zajistit, aby nikdo z hráčů, trenérů a funkcionářů výkon rozhodčích v den utkání v médiích nehodnotil.

Olesz se v klíčové situaci řítil sám na branku, ale jeho švih chytil Will do rukavice. Pak do něho najel po kolizi na brankovišti spoluhráč Lukáš Derner a dovezl Willa i s pukem do branky. Hosté cítili křivdu.

"Měl jsem puk v moci, pak se tam přede mnou dva hráči srazili a je logické, že když mě někdo hodí s pukem dozadu, že s ním po nějaké době skončím v bráně. Nechci to soudit. Vím, že to rozhodčí mají těžké a musí se rozhodnout, ale pokud jsem měl puk v moci a nějaké tři čtyři sekundy po střele a pak tam ten puk spadne, nevím, co na to říct," uvedl Will.

VIDEO: Brankáři Liberce se nepozdával kuriózní gól Vítkovic

720p 360p REKLAMA

Řezníček k tomu uvedl, že prodleva mezi zákrokem a přechodem kotouče přes brankovou čáru byla výrazně kratší. V dané situaci nebylo ani podle pravidel možné použít video, jak se Will domníval. Podle předsedy komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje Vladimíra Šindlera byla branka uznána v souladu s pravidly, neboť Derner nebyl do vlastního brankáře natlačen z iniciativy útočícího protihráče.

Trončinský dostal od předsedy disciplinární komise Karla Holého trest za udeření Köhlera. Obránce Pardubic se provinil v čase 57:06, kdy jeho tým vstřelil v přesilovce vítězný gól na konečných 3:2. Vyrazil slavit za spoluhráči trefu Petra Sýkory, ale znenadání změnil směr a rukavicí udeřil zezadu do hlavy a krku Köhlera, jenž ho předtím atakoval u hrazení. Sudí sice Trončinského v utkání nepotrestali, Holý však jeho jednání označil za nesportovní chování.