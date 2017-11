VIDEO: Třinec otočil v závěru s Kometou, Zlín a Hradec berou výhru

Pomalu by se zdálo, že Martin Zaťovič právě vstřelil gól, ale omyl. Brněnský forvard nedostal kotouč do třinecké brány • ČTK

Piráty skolil bleskový úvod

Zápas před nejnižší zlínskou návštěvou v sezoně (2555 diváků) začal bez větších šancí. Poprvé zahrozili Berani, ale Fořt v 10. minutě tváří v tvář brankáři Lukešovi neuspěl. O půl minuty později už ale domácí vedli, střelou z pravého kruhu se prosadil Kubiš.

Hned za 52 vteřin domácí zvýšili na 2:0. Okál zadovkou našel mezi kruhy Robertse Bukartse a Lukeš kapituloval podruhé. Piráti se nemohli chytit. V 16. minutě navíc fauloval v útočném pásmu Dlouhý a Zlín hned první přesilovku v utkání využil. Tečí se prosadil David Šťastný a Lukeše vystřídal Laco.

Ani pauza nepomohla hostům změnit směr, kterým se zápas vyvíjel. Ještě veseleji pro Zlín mohlo být po přečíslení tří proti brankáři Lacovi či po Sedláčkově úniku, štěstí ale stálo při Pirátech. Následovala pohledná kombinace na jeden dotek zakončená Žižkou, ani tentokrát ale Laco neinkasoval. Snížit mohl vzápětí Lauko, ani jeho akce nevyšla. Hosté se dočkali ve 35. minutě, kdy v přesilové hře uspěl Flemming.

Vedení o tři góly si však Berani vzali rychle zpět, poté co Okál zužitkoval nabídku od Bukartse. Tentýž hráč měl do konce třetiny ještě dvě možnosti. Poprvé však další parádní pas minul a podruhé mu chyběla vteřina, aby se jeho dorážka do prázdné brány vešla do časového limitu druhé části.

Ve třetím dějství už hosté neměli síly na zvrat, naopak domácí v poklidu hlídali vedení. Navýšit jej mohl Illo, trefil ale jen břevno. Na druhé straně neuspěl sám před Kašíkem Huml.

Hlasy trenérů po dohrávce 25. kola hokejové extraligy

Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov

Martin Hamrlík (Zlín): "Rozhodl první gól. Měli jsme více ze hry. Škoda, že jsme za stavu 3:0 nedali přečíslení tři na nikoho, to by definitivně rozhodlo. Za stavu 3:1 to bylo kdo s koho. Kdyby gól dal soupeř, bylo by to drama až do konce. Po dlouhé době bereme tři body doma, už to začínal být trochu průser."

Petr Martínek (Chomutov): "Rozhodly individuální chyby v první třetině, které soupeř využil. Na začátku druhé třetiny jel soupeř tři na nikoho. Bylo jasné, že naše branka na 1:3 už asi moc nezmění. Takto se vyhrávat nedá."

Hradec si spravil chuť po derby

Hradec Králové se tak po nedělní prohře ve východočeském derby v Pardubicích (2:3) vrátil na vítěznou vlnu a vyhrál sedmý z posledních osmi duelů.

Mountfield si vytvořil zásadní náskok už v úvodní části. Hned ve třetí minutě se trefil Koukal, ke kterému se puk odrazil tak trochu šťastně po nahození na zadní mantinel. Koukal zareagoval velmi pohotově a překonal z úhlu Maxwella.

Hosté se však brzy vrátili do hry. V osmé minutě se prosadil Knotek, ještě na jaře opora Hradce. Trefil se nad rameno gólmana Rybára velmi přesně. Branku slavil velmi střídmě, jak bývá v podobných případech zvykem.

Přesto pro Východočechy skončila úvodní část úspěšně. V 11. minutě se povedla lotyšská spolupráce - perfektní Džerinšovu přihrávku tečoval mezi Maxwellovy betony Cibulskis. O šest minut později se navíc trefil v přesilovce Červený, jemuž vyloženou pozici připravil nahrávající Koukal.

Ukázalo se, že to byla nakonec vítězná trefa. Mladoboleslavští totiž už jen snížili. Ve druhé třetině znovu překonal Rybára Knotek, jenž ranou z voleje zužitkoval Orsavovu nahrávku. Tentokrát už branku oslavil, dávala jeho mužstvu šanci na bodový zisk.

Nakonec se ale hostům srovnat nepodařilo. Naopak Hradec na začátku třetí třetiny proměnil druhou přesilovku. Skvělou akci předvedl kapitán Bednář. Projel útočným pásmem a zadovkou nahrál Köhlerovi. Ten potvrdil postavení nejlepšího hradeckého střelce v sezoně a definitivně zlomil mladoboleslavský odpor. Ve zbytku utkání byli domácí mírně aktivnější, ale skóre už se nezměnilo.

Brněnské oslavy narušil střelec Růžička

Do sestavy Brňanů se vrátili uzdravení útočníci Vincour s Tomášem Svobodou, kteří oživili ofenzivu. I když měli Brňané optickou územní převahu, v koncovce jim chyběl důraz, který by vedl k překonání brankáře Hamerlíka. Oceláři postavili hru na rychlých útočných akcích ze zabezpečené obrany. V zakončení si počínali stejně jako domácí hokejisté a v první třetině Čiliaka vážněji neohrozili.

Ve druhé třetině domácí zjednodušili hru a dostávali se také častěji do vyložených šancí. Ve 25. minutě si neporadil s dorážkou Svoboda, o dvě minuty později neproměnil sólový nájezd Erat, jehož pokus o blafák Hamerlík vystihl.

Čekání na první branku skončilo po půlhodině hry. Nekompromisní Mallet vlétl po střele do zadáků Třince a odražený kotouč vrátil do sítě Horký. Z náskoku se Kometa dlouho neradovala. O minutu později při signalizovaném trestu pro brněnského hráče překonal Čilika střelou od modré čáry Martin Růžička.

Jednobrankový náskok získali domácí hokejisté rychle zpět. Při vlastním oslabení ujel po levé straně Erat a po jeho zpětné přihrávce skóroval pohotově Zaťovič.

Oceláři ustáli v úvodu třetího dějství chvilkový nápor Komety, při kterém měl největší šanci Mallet, jenž neproměnil sólový útok. Soupeři se naopak podařilo ve 47. minutě srovnat skóre, když Ciencialovu střelu před Čiliakem šťastně tečoval Chmielewski.

Oba celky měly několik šancí rozhodnout. Mallet trefil tyčku, na druhé straně Rákos zakončil únik jen střelou do Čiliaka. O výhře Třince rozhodl v závěru přesnou trefou Martin Růžička, který vedle vítězného gólu překazil Kometě oslavy 64 let od založení klubu.

