Dřív Knotka trenér ostře vyhodil: Jeď si na hory! Teď jsou znovu spolu v týmu

Startovalo play off, bylo jaro 2016, Hradci vládl z lavičky Vladimír Kýhos a pro útočníka Tomáše Knotka měl jasný vzkaz: „Klidně si vezmi lyže a jeď na hory.“ V týmu pro něj neviděl místo, poměrně drsně ho odpálil. Tenhle hráč byl pro něj k ničemu. Neuplynuly ani dva roky a oba se potkali znovu. Kýhos se stal novým trenérem Mladé Boleslavi, které od léta patří i Knotek. Museli začít zase spolupracovat, hodit problémy do koše, povznést se nad ně.

„Hraje se mi momentálně dobře,“ utrousil mladoboleslavský útočník. Ve středečním zápase v Hradci to bylo vidět, na hřišti svého bývalého týmu se vytáhl, vstřelil dva góly, ze svého tábora byl jasně nejnebezpečnějším útočníkem. Aspoň to pro něj mohla být malá záplata na porážku 2:4.

Asi se mu hlavou musely honit hodně divoké myšlenky, když se dozvěděl, že novým trenérem po Patriku Augustovi se v Boleslavi stane Vladimír Kýhos, muž, který ho v Hradci vystřihl z kabiny. Zase přijdou potíže? Ne, nevypadá to.

V Mountfieldu zůstal dál jedině proto, že nakonec nečekaně skončil trenér, Kýhos si plácl překvapivě s Třincem. Týmu pak zoufale chyběli střední útočníci a Knotek se vrátil zpátky. Pod Václavem Sýkorou se pak postupně prokousával ze čtvrté pětky nahoru do první přesilovkové formace. Šikovný útočník odehrál skvělé play off, kdy v 11 zápasech posbíral 9 bodů. Hradec opustil až teď v létě a v úplně jiné pozici, než se ho snažil vypoklonkovat Kýhos. Najednou odcházel jako někdo, kdo si věří, kdo o sobě ví, že umí rozhodovat zápasy a kdo si může vybírat z nabídek.

Kývl na Mladou Boleslav, kde se pak potkal se svým starým známým. K eskapádě, kterou s Kýhosem prožil, se už moc vracet nechtěl: „Co se stalo necelé dva roky zpátky, je minulost,“ utrousil jen. Jasně, přeci hraje, je zpátky po zranění, chodí na přesilovky a lyžemi mu nikdo nevyhrožuje. Tak v čem se babrat. Ale pak přeci jen naznačil, že vzduch se mezi ním a novým trenérem pročistil hned na začátku, co se jedenašedesátiletý trenér zjevil v šatně. „Nebylo mi to tehdy v Hradci příjemné. Na prvním tréninku jsme se k tomu vrátili, promluvili si, ale víc bych to nekomentoval, zůstane to mezi námi, ven takové věci ani nepatří,“ prohlásil Tomáš Knotek.

Staré trable a křivdy hodil za hlavu. Teď ho hlavně zajímá, aby Mladá Boleslav začala stoupat tabulkou. Zatím je to spíš takové přešlapování na místě, kousek k suterénu, kousek do první šestky. Bárka se nehýbá moc tam, ani tam. „Herně jsme se zvedli, teď by to chtělo i výsledky. Dvakrát prohrajete, jste skoro dvanáctí, dvakrát vám zápas vyjde a jste kousek od pátého místa. Je potřeba, abychom chytli vítěznou šňůru, což se nám zatím nedaří. Pokusíme se uhrát tři body v Jihlavě a začít ji právě tam,“ plánuje Knotek.

