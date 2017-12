Bartošák změnil masku a shodil vousy. Vypadal jsem jako blbec, smál se

„Dokázali jsme všem, že jsme lepší tým než Zlín,“ radoval se Bartošák, který poprvé představil novou masku. „Přehrávali jsme je od první do poslední minuty. Až na jednu šanci ve druhé třetině tam nic neměli, byl to jeden z našich nejlepších výkonů letos. Doufám, že v tom budeme pokračovat.“

Proč jste měnil masku? A vidím, že jste stříhal i vousy...

„Tahle maska má trošku kratší bradu než bývalá a fusy mi z toho lezly. Vypadal jsem trošku jako blbec. (usmívá se) To je jeden důvod, proč jsem shodil vousy. A nová maska? Tu dřívější už jsem měl nějakou dobu, tak jsem se rozhodl pro změnu image.“

Je světlá a s jednoduchým designem, takto jste to chtěl?

„Jo, trošku jsem se inspiroval u masky Roberta Luonga, má ji taky strašně jednoduchou. Jen loga týmu po stranách a uprostřed malý kroužek. Já mám dva, vypadá to myslím dobře.“

Pokřtil jste ji nulou, to je slušné, souhlasíte?

„To není špatné. (usměje se) Jestli to takhle půjde dál, budeme jen spokojeni. Důležité je, že jsme ji pokřtili třemi body proti těžkému soupeři, který se nás snaží dohnat v tabulce.“

Ve 28. minutě jste za stavu 1:0 řešil únik Okála, jak byste zákrok popsal?

„Snažil jsem se vyjet a když byl blízko, zastavil jsem a on trefil do kraje vyrážečky. Od okraje se to odrazilo do betonu, nebyl to nějaký těžký zákrok. Spíš jsem si dával pozor, ať jsem pozičně dobře.“

Důležitá byla i dvě dlouhá oslabení ve třech, je to tak?

„No...v první třetině to bylo hodně důležité, na konci už šlo spíš o to, jestli udržíme čisté konto nebo ne. Jsem rád, že jsme to zvládli. Nebo spíš za to, jak jsme to zvládli. Já tam neměl na konci ani zákrok, zase. Stejně jako v Brně, kde jsme měli na konci čtyřminutové oslabení. Kluci zarvali a pomohli mi k čistému kontu. Prvnímu letos, konečně!“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:34. P. Zdráhal, 32:15. O. Roman, 34:08. Lev, 44:27. Lev, 49:54. Sloboda Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Sloboda (A), Klok, Hrbas, Baranka, Trška, Výtisk (A) – Bartovič, Lev, Olesz (C) – Szturc, O. Roman, D. Květoň – P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera – Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský – Tomi. Hosté: Kašík (Štůrala) – Matějíček, Freibergs, Valenta, Řezníček, Petran, Žižka (A), Gazda – Šťastný, Fořt, O. Veselý (C) – Okál, Honejsek, Roberts Bukarts – J. Ondráček, Fryšara, Kubiš (A) – Klhůfek, P. Sedláček, Illo. Rozhodčí Hribik, Pavlovič – Gebauer, Lederer Stadion Ostravar aréna Návštěva 5 958 diváků