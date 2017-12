Tradiční bitvu opepřila bitka à la NHL! Byla to docela dobrá show, těší Uhera

Dominiku, na trestnou lavici jste šli po šarvátce v brankovišti. Hned jste si domluvili pokračování?

„Trošku jsme se tam už štěkali. Jsem rád, že se k tomu odhodlal, pořád se k tomu pořádně neměl… Nakonec z toho podle mě byla docela dobrá show.“

Už jste se znali z dřívějška?

„Jo, už v přípravě na mě udělal zákrok podle mě za hranou pravidel. Teď to bylo znovu nepříjemné, šli jsme na trestnou a tam se to vyhecovalo ještě víc. Skončilo to, jak to skončilo.“

Jak jste říkal. Slušná show. Jak těžké je zvládnout takový klinč fyzicky?

„Náročné to je, ale jak u mě tak u něj bylo hodně adrenalinu a ten vás kope pořád k tomu, že se snažíte o další úder.“

720p 360p REKLAMA Pardubice - Sparta: Tvrdá bitka Uhera s Cardwellem skončila remízou! • VIDEO TV TIPSPORT

Pak jste ovšem museli strávit čtrnáct minut na trestné lavici. Jak je těžké se po takové pauze vracet do zápasu?

„Těžké. Nám to navíc ještě rozdělila klasická přestávka. Ono tedy chvíli trvá, než vyprchá z hlavy ten adrenalin, než se uklidníte. Jsem rád, že jsem to zvládl a zvládl to tým. Máme tři body, je to výborné.“

Je to vaše role? Být tvrdý, nepříjemný?

„Rozhodně. V tomhle týmu asi nebudu nejlepší střelec, tak musím být vidět nějakou energií, chodit do soubojů a držet puk v útočném pásmu. Pokud k tomu přijde šarvátka, tak se nesmím bát to zahodit.“

Pak musí být příjemné, když vás spoluhráči poklepou, ocení přínos.

„Přesně tak. Tohle na tom potěší nejvíc, když se cítíte být pro to mužstvo důležitý. Chci jim za to moc poděkovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 44:07. Rolinek Hosté: 31:42. Forman, 49:23. Kudrna, 54:50. Jarůšek, 58:59. J. Hlinka Sestavy Domácí: Kacetl (Martin Růžička) – Trončinský, Ščotka, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Voženílek – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Perret, Bojko, Treille – J. Sýkora, Dušek, Beran – M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Hosté: Aittokallio (Honzík) – Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček – Jarůšek, P. Vrána, Říčka – Kudrna, Pech, Smejkal – Forman, J. Hlinka, Kumstát – Uher, Černoch, Reichenberg – Rousek. Rozhodčí Hejduk, Šír – Barvíř, Pešek Stadion Návštěva 8 560 diváků