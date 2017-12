Srandovní góly? Je lepší to nechat plavat, soudí Will po rošádě brankářů

Trenér Filip Pešán se před dvěma týdny vyjádřil po utkání s brněnskou Kometou jasně. „Stále dostáváme legrační góly, kterých se nemůžeme zbavit. Až se tak stane, budeme zápasy zvládat lépe,“ řekl tehdy. Tento nešvar ještě Tygry neopustil, proti Hradci Králové inkasovali odrazem od brusle obránce i po další kolizi útočníka s gólmanem. „Někdy takové období prostě je. Připravovat se na to můžete sebelíp, ale nejlepší je to nechat plavat,“ prozradil Roman Will po bitvě, kterou nakonec jeho tým vyhrál 5:4 po samostatných nájezdech.

Nastoupil jste do utkání za nezvyklého stavu. Tým vedl 4:3 a bylo před ním téměř celé oslabení. Co jste na povolání do třetí třetiny říkal?

„Vždy je to těžké, ale musím vyzdvihnout kluky, kteří mi tam pomohli. Někdy to tak prostě je, gólman musí být vždy připraven a jsem rád, že jsme získali dva body. Filip Pešán udělal to, co zrovna cítil a myslím, že i proto je takový trenér, jaký je. Dokáže tuto chvíli vychytat a udělat rozhodnutí, které třeba i zaskočí soupeře. Jsou z toho dva body s Hradcem Králové, což bylo cílem. A že to byl risk? Kdo neriskuje, nic nezíská.“

Na nájezdy šel zpět do branky Jaroslav Janus. Jak jste další výměnu vnímal?

„Bylo mi to jedno, byl jsem rád, že jsme uhráli druhý bod. Jaroslav Janus nájezdy výborně zvládnul, zase to byl možná od trenéra moment nějakého překvapení.“

Otázka srandovních gólů stále trvá. Jak se na to brankář může připravit?

„Obecně pro gólmany je důležité, soustředit se na každou střelu. Někdy je tato fáze sezóny, kdy se přesně toto děje a člověk se může připravovat sebelíp, ale nic s tím v tu chvíli neudělá. Stává se to, je to nepříjemné, ale v hokeji jsou vlny: nahoru – dolu. Když se nad tím někdo začne zamýšlet, tak je to podle mě ještě o trochu horší, než když to nechá plynout.“

Opět se stala podobná situace jako ve Vítkovicích, kdy tentokrát sice inkasoval gól Jaroslav Janus, ale znovu po kontaktu s hráčem. Jak jste to viděl?

„Nebudu na to odpovídat, chtěl bych, ale nebudu.“

Zpětně však již můžete okomentovat situaci ve Vítkovicích.

„Teď už je to jedno. Bavil jsem se o tom s hodně lidmi a někdo to viděl tak a jiný zase jinak. Dopadlo to takto a bohužel nás to ve Vítkovicích stálo nějaké body.“

Jaký jste měl pocit, když jste se dozvěděl o pokutě?

„Chtěl bych jen poděkovat fanouškům. Dostal jsem nespočet zpráv, že se na mě složí a vyberou na pokutu, což samozřejmě nechci, ale chci jim poděkovat. Vážím si toho. Stejně tak pomoci hráčů, kteří se hned složili a pomohli mi. I oni si zaslouží velký dík.“

