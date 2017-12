Momenty 27. kola extraligy: Rybár na ručník, první góly beků i legendy

MOMENTY KOLA | Hokejová Tipsport extraliga plynule přešla do své druhé poloviny a v pátečním 27. kole rozhodně nenudila! Jubilejní 250. bitva mezi Pardubicemi a Spartou nabídla kromě pěti gólů i bitku jako z NHL, ale jinde se rozdávaly hity, padaly premiérové góly a i neprůstřelný Patrik Rybár zažil, jaké to je, když jdete po pár minutách na střídačku. Co páteční duely nabídly?

Dočkala se hvězda, Američan i legenda

Tipsport extraliga má za sebou už první polovinu základní části, i přesto se však stále najdou tací, kteří na první gól sezony čekají. Střelecký půst však ukončil plzeňský Jakub Kindl, jenž dal svůj první gól po příchodu do Plzně, když po dvanácti zápasech zvýšil proti Litvínovu už na 3:1.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Litvínov: Jakub Kindl zvýšil přesnou střelou na 3:1 • VIDEO TV TIPSPORT

V indiánských barvách ale nebyl jediným premiantem. Kompletních šestadvacet zápasů, které Plzeň odehrála, čekal na gól americký obránce Nick Jones. Letní posila z norského Stjernenu tak oslavila první extraligový gól. „Možná nejdelší čekání v kariéře,“ přiznal šťastný střelec (celý rozhovor čtěte ZDE).

720p 360p REKLAMA Plzeň - Litvínov: Nick Jones nekompromisní dělovkou zvýšil na 5:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Čekání na gól však neukončili pouze obránci, ale i daleko ostřílenější borci. Když totiž Sparta na ledě Pardubic zvýšila za rozhodnutého stavu na 4:1, celá sparťanská střídačka se radovala, jako by šlo o rozhodující gól. Nečekaně dlouhé čekání totiž ukončil kapitán Jaroslav Hlinka. „Částečná úleva, ale doufám, že na ten druhý gól nebudu čekat dalších dvacet kol,“ smál se zkušený borec.

720p 360p REKLAMA Pardubice - Sparta: Jaroslav Hlinka svým prvním gólem v letošní sezoně zpečetil výhru Sparty, 1:4 • VIDEO TV TIPSPORT

Veselý se nesmál, Olesz ho chytil pod krkem

Bylo jasné, že to bude ostré utkání. Druhé vzájemné utkání Zlína a Vítkovic (4:7) na ledě Beranů se odehrálo v rámci 14. kola a do pátečního duelu přeneslo nevyřízené účty. Vítkovičtí totiž nezapomněli na hit Ondřeje Veselého, který tak na dlouho vyřadil útočníka Rastislava Deje. „Naším cílem bylo udržet nervy na uzdě,“ přiznal trenér Jakub Petr.

Jeho týmu se to podařilo, přesto za stavu 5:0 pro Ostravany se u střídačky Zlína strhla mela, při které kapitán domácích Rostislav Olesz chytil pod krkem právě Ondřeje Veselého a důrazně mu promlouval do duše.

720p 360p REKLAMA Vítkovice - Zlín: Emoce v plném proudu! Hráči se do sebe pustili u zlínské střídačky • VIDEO TV TIPSPORT

Brankář Volden bude platit

Když v závěru desáté minuty utkání Jihlavy s Mladou Boleslaví (3:0) jeden z domácích hráčů zastavil pas Vladimíra Emingera na najíždějícího soupeře, možná se nezdálo, že se jedná o klíčový moment, ale měl svou roli. Kromě toho, že zabránil jisté brance, tak pomohl Larsi Voldenovi k tomu, aby vychytal první extraligovou nulu. Norský brankář se tak dočkal při svém devátém startu za jihlavskou Duklu.

720p 360p REKLAMA Jihlava - Mladá Boleslav: Eminger byl blízko gólu, narazil ale na obětavého obránce • VIDEO TV TIPSPORT

Říha trefil Kubalíka dohrál

Tak tenhle počin si za rámeček nedá. Ve 47. minutě duelu Jihlavy proti Mladé Boleslavi (3:0) se hrubým atakem "vyznamenal" hostující obránce Jiří Říha. Ještě do minulé sezony elitní jihlavský zadák a nejlepší střelec neurvale vrazil přímo na mantinel svého soupeře Tomáše Kubalíka.

Starší bratr dvojnásobného extraligového krále extraligových střelců se stěží zvedl z ledu a zamířil rovnou do kabin. Hříšníka Říhu čekalo po hrubém faulu to samé. Vyfasoval trest 5 + 10 + do konce utkání a při cestě do šatny po něm jeden z tamních fanoušků mrskl kusem chleba.

720p 360p REKLAMA Jihlava - Mladá Boleslav: Říha dohrál! Tvrdě narazil Kubalíka na mantinel a byl předčasně poslán do kabiny • VIDEO TV TIPSPORT

Rybár poprvé hodil ručník

Patří mezi špičku extraligových gólmanů, v pátek však gólman Patrik Rybár ve službách Hradce poprvé v sezoně zakusil střídání během utkání. Výměna slovenského gólmana přišla již za šest minut od začátku zápasu, ve kterém inkasoval tři bleskové góly od libereckých Bílých Tygrů.

Rybárův parťák Jaroslav Pavelka následně pomohl Mountfieldu k tomu, aby nedošlo k debaklu a odchytal zápas až do samostatných nájezdů. V nich si však lépe počínal Liberec a po porážce 4:5 tak Mountfield HK bere alespoň bod. Zajímavé je, že utkání nedochytal ani domácí Jaroslav Janus, kterého po druhé třetině nahradil Roman Will.

720p 360p REKLAMA Liberec - Hradec Králové: Kvapil třetím gólem vyhnal Rybára z brány, 3:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Uher se pral s Kanaďanem

Za takovou řezanou by se nestyděla ani NHL! Hokejová bitva Pardubic se Spartou (1:4) nabídla vedle kvalitního hokeje i pořádnou show v podobě bitky kanadského obránce Dynama Jacoba Cardwella a sparťana Dominika Uhera. Oba výtečníci si šli pěkně do těla ještě před již zmíněnou rvačkou. V patnácté minutě první třetiny si po sobě už sápali, ale stačili je roztrhnout rozhodčí a poslali je na trestnou za hrubost.

Téměř okamžitě po vypršení dvouminutového trestu se však do sebe Cardwell s Uherem pustili uprostřed hřiště jako vzteklí šakali. „Byla to docela dobrá show," usmíval se po utkání hostující útočník (celý rozhovor čtěte ZDE).