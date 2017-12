Sparta oslaví 114. výročí! Nastoupí ve speciálních dresech a rozšíří klub legend

František Výborný se vrátil do Mladé Boleslavi. Ne však jako tamní kouč, ale jako soupeř ze Sparty • Barbora Reichová / Sport

Nedělní utkání 28. kola hokejové Tipsport extraligy mezi Spartou a Jihlavou (15:00) bude mít slavnostní nádech. A ne ledajaký! Domácí klub oslaví 114 let od svého založení a během ceremoniálu přijme do svého Klubu legend HCS tři nové členy, včetně bývalého vynikajícího obránce Jiřího Vykoukala. Svěřenci Františka Výborného navíc nastoupí ve speciální edici dresů s velkým logem Klubu legend HCS na prsou, jejichž následná aukce pomůže dobré věci.

Sparta už tradičně věnuje jeden ze zápasů základní části oslavám svého výročí a jinak tomu nebude ani letos. V nedělním utkání s Jihlavou oslaví už 114 let od založení klubu a zejména přijme do Klubu legend HCS tři nové členy. Kromě bývalého obránce Jiřího Vykoukala také dlouholetého vedoucího mužstva Jaroslava Velechovského a in memoriam také bývalého sekretáře Jana Císařovského.

Pražský celek tak pokračuje v rozšiřování svého klubu legend, který sdružuje nejvýznamnější hráče, trenéry a funkcionáře své historie. Klub legend HCS byl založen v roce 2012 a po dvou dalších rozšířeních má už 29 person, ke kterým přibudou další tři.

Většina žijících členů nebude chybět na nedělní autogramiádě, která proběhne od 13 hodin u hlavního vchodu nákupního centra, stojícího vedle O2 areny. Fanoušci tak mohou získat autogramy trenéra Luďka Bukače, Pavla Richtera, Petra Břízy, či Jana „Gusty“ Havla.

Speciální výroční dresy, ve kterých sparťané utkání odehrají, budou následně od pondělí 4. prosince ve speciální aukci. Její výtěžek pak bude věnován na konta Nadace policistů a hasičů a Vojenského fondu solidarity.

Sparta naváže dalším speciálním utkáním na sérii duelů, které věnuje na dobrou věc. Kromě zápasů pro studenty i zaměstnance pražských firem podporuje i dárcovství krve. Sparťanská krev 2017 proběhla během domácího duelu se Zlínem.