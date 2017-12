ONLINE: Hradec udolal Kometu na nájezdy. Boleslav vede nad Piráty 4:0

Brněnský zadák Michal Barinka se dostal do souboje s finským útočníkem Henrim Tuominenem • ČTK

Brněnský zadák Michal Barinka se dostal do souboje s finským útočníkem Henrim Tuominenem • ČTK

ONLINE | Vypadalo to na hladký zápas, místo toho se však konalo drama. Hokejisté Sparty sice vedli nad Jihlavou v polovině zápasu 4:1, Dukla však dokázala duel otočit na 5:4. Záchanou Sparty se stal útočník Richrad Jarůšek, který přihrával na vyrovnávací gól a na začátku prodloužení rozhodl o výhře 6:5. Zlínští Berani vyhráli na svém ledě nad Pardubicemi 5:2. Liberec urval severočeské derby 4:3 v prodloužení proti Litvínovu. Hradecký Mountfield po vleklé bitvě bez branky udolal úřadující mistry z Brna až na nájezdy. Lídři z Plzně přehráli třinecké Oceláře na samém konci prodloužení. V čase 64:59 se prosadil střelec Miroslav Indrák. Vítkovice vezou z Olomouce tři body díky hubené výhře 1:0. Poslední zápas 28. kola v Mladé Boleslavi se stále hraje. ONLINE přenos sledujte na iSport.cz

Jihlavský obrat z 1:4 na 5:4 nestačil

Utkání mělo hodně svižný úvod. Hned během prvního střídání se Dukla dostala do přečíslení dvou na jednoho, koncovku vzal na sebe Dostálek, ale Aittokallio jeho pokus zastavil. Vzápětí měl na druhé straně před sebou odkrytou branku Pech a přestože sudí po jeho pokusu rozpažil, kontrola u videa potvrdila, že se sparťanský střelec radoval právem. Gólman Volden sice zasáhl, jenže kotouč přesto skončil za brankovou čárou.

Na konci deváté minutě orazítkoval Pech brankovou konstrukci, Volden pak sebral radost Reichenbergovi, jehož parádní individuální akci chybělo pouze gólové razítko. Ve 12. minutě už ale domácí jásali znovu: bek Dvořák ideálním prudkým nahozením po ledě našel Kudrnovu hůl a na tuto teč neměl Volden šanci zareagovat. Duklu ale po chvilce vrátil do hry Rys, když nachytal Aittokallia zdánlivě symbolickým pokusem na bližší tyč.

Po povedeném nástupu Pražanů do druhého dějství se přesto zdálo, že budou mít vývoj utkání pevně pod svou kontrolou. Pech dal ve 24. minutě svůj druhý dnešní gól, Kalinovu ránu zastavila horní tyč a zanedlouho překonal Voldena po Stříteského chybě z mezikruží i Vrána. Přes stav 4:1 byl ale opak pravdou. Ze všeho nejvíc proto, že Sparta jako kdyby v ten okamžik naprosto vypnula.

720p 360p REKLAMA Sparta - Jihlava: Je hotovo! Jarůšek v prodloužení rozhodl o bodu navíc pro domácí, 6:5 • VIDEO TV TIPSPORT

Už o 39 vteřin později snížil pohotově tečující Dostálek. Sparta se pak sice ubránila při Švrčkově trestu, ale uběhlo jen pár sekund a gól slavil po další teči Žálčík, čímž poslal Aittokallia na střídačku. Náhradník Honzík držel nulu jen dvě a čtvrt minuty, než ho po ladné jízdě v útočném pásmu a ničím nerušeném obkroužení branky překonal De la Rose.

Na začátku třetí dvacetiminutovky nevyužili domácí přesilovku. Ve 46. minutě zazvonil Jiránek na horní tyč, budíček pro domácí však nepřinesl ani tento akusticky výrazný moment. Hned v další jihlavské útočné vlně napřáhl kousek nad kruhy De la Rose a stejně jako Pech se prosadil podruhé, když vymetl pravý horní růžek.

Pražané pak měli obrovskou porci štěstí, když Kalina stihl zastavit puk, který za Honzíkovými zády klouzal pomalu do branky, ale Forman při závaru fauloval a Jihlava hrála 63 vteřin pět na tři. Neúspěšně, domácí odolali. Sami pak jen ztěžka hledali cestu za vyrovnáním. V čase 57:38 už zůstala domácí branka prázdná a Říčka při power play vyrovnal. Následné prodloužení ukončil velmi rychle povedenou ranou na 6:5 Richard Jarůšek.

720p 360p REKLAMA Sparta - Jihlava: Domácí fanoušci si na speciální zápas připravili zajímavé choreo • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:56. Pech, 11:54. Kudrna, 23:37. Pech, 26:20. P. Vrána, 58:23. Říčka, 60:23. Jarůšek Hosté: 15:04. Rys, 26:59. Dostálek, 33:19. Žálčík, 35:35. de la Rose, 46:29. de la Rose Sestavy Domácí: Aittokallio (34. Honzík) – Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček – Jarůšek, P. Vrána (A), Říčka – Kudrna, Pech, Smejkal – Forman, J. Hlinka (C), Kumstát (A) – Uher, Černoch, Reichenberg – Rousek. Hosté: Volden (Škarek) – Suchánek, de la Rose, Šidlík, Stříteský, Ulrych, Kajínek, J. Zdráhal, D. Váňa – Jiránek, Skořepa (A), Dostálek – L. Květoň, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, F. Seman, Žálčík – Diviš (A), Rys. Rozhodčí Hodek, R. Svoboda – Blümel, Pešek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8041 diváků

Berani si po výprasku zastříleli

Beranům ideálně vyšel vstup do utkání. Ve třetí minutě Dynamo špatně střídalo, díky čemuž se dostal do samostatného úniku Ondráček, zakončit ale skrze faul Jána Sýkory nemohl. Zlínský útočník dostal druhý pokus v podobě trestného střílení, které střelou k tyči proměnil.

Domácí byli nadále nebezpečnější, hrozili především z brejků. Při jednom z něj pálil však Okál příliš vysoko, později Fořt také neuspěl. Pardubičtí poté gestem fair play odvolali možnou přesilovou hru, početní výhodu si hosté zahráli až v závěru první třetiny, vyrovnat v ní ale nedokázali.

Hned po úvodním buly druhé dvacetiminutovky se do další brejkové situace dostal Okál, snažil se ale o přihrávku, která neprošla. Bukarts poté trefil tyč. Zlínští se ale druhé branky dočkali, vyloučení Jána Sýkory potrestal ve 27. minutě pohotově tečující Kubiš.

Krátce po polovině zápasu kapituloval Kacetl potřetí, kdy v čase 30:34 střelu Bukartse bruslí dopravil do sítě puk Okál. Úmysl v podobě kopnutí puku neshledal na této situaci ani videorozhodčí. Dynamo se ale už ve 33. minutě dostalo zpět do hry, to když Kašík podruhé v krátké chvíli chyboval při rozehrávce, tentokrát toho využil Petr Sýkora.

720p 360p REKLAMA Zlín - Pardubice: Okál se trefil na 3:0, volal se videorozhodčí • VIDEO TV TIPSPORT

Na ledě se začalo přiostřovat, desetiminutový trest dostal Treille za vystřelení po přerušení hry, shodný osobní trest dostal i Lotyš Freibergs za to, že po francouzském hráči vystřelil pukem. Radost na trestné lavici měl ale větší domácí hráč, na 4:1 zvýšil po úniku Okál.

Do třetí části vstupovali Berani v přesilovce, gólman Kacelt totiž po skončení druhé třetiny dostal dvě minuty za sekání. Dlouho se nic zajímavého nedělo, až pak z ničeho nic začaly Pardubice ještě mluvit do průběhu utkání. Po třinácti vteřinách dvojnásobné početní výhody snížil na 2:4 svým druhým gólem v zápase Petr Sýkora.

Následně měli třetí branku na hokejce hráči Dynama při pokračující početní výhodě či při čtyřminutovém trestu Matějíčka, Berani se ale ubránili. Na konečných 5:2 poté trefou do prázdné branky přes celé kluziště pečetil výhru Zlína Ondráček.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2:08. J. Ondráček, 26:42. Kubiš, 30:34. Okál, 35:41. Okál, 59:14. J. Ondráček Hosté: 32:37. P. Sýkora, 48:59. P. Sýkora Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Matějíček, Řezníček, Valenta, Žižka, Petran, Gazda – Roberts Bukarts, Honejsek, Okál – O. Veselý, Fořt, Kubiš – J. Ondráček, Fryšara, Šťastný – Illo, P. Sedláček, Klhůfek. Hosté: Kacetl (Martin Růžička) – Ščotka, Trončinský, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Holland – Rolinek, Marosz, P. Sýkora – Treille, Bojko, Perret – Beran, Dušek, J. Sýkora – Vondráček, Poulíček, M. Kaut. Rozhodčí Stadion Návštěva 2885 diváků

Liberec dvakrát otočil, bere bod

Aktivněji do utkání vstoupili hosté a Will v liberecké brance musel být hned od začátku ve střehu. V první gólové šanci vychytal Vandase a nepřekonal jej ani Hübl. Tygři se osmělili až v přesilové hře. V ideální pozici se ocitnul Jelínek, také Petrásek ale svůj tým podržel. Poradil si rovněž s dělovkou Vlacha. Oba týmy se však soustředili spíše na obranu a první třetina tak příliš šancí nenabídla.

Ihned po přestávce mohl poslat Liberec do vedení Kvapil, Petrásek si ale s jeho střelou poradil. Na druhé straně se do úniku dostal Hübl, a protože byl při zakončení faulován Jánošíkem, dostal výhodu trestného střílení. Litvínovský útočník však Willa nepřekonal.

V polovině utkání Bulíř ostře narazil na hrazení Baránka a za svůj zákrok putoval předčasně do kabin. Verva dokázala přesilovku rychle využít, Hübl našel volného Ihnacaka, který střelou na Willovo rameno poslal Litvínov do vedení.

720p 360p REKLAMA Liberec - Litvínov: Bulíř dohrál! Tvrdě narazil Baránka na mantinel a zamířil pod sprchy • VIDEO TV TIPSPORT

To však trvalo pouhých 45 vteřin. Po faulu Nejezchleba se hrálo ve čtyřech na obou stranách a Liberec dokázal zásluhou Bakoše vyrovnat. Také domácí se ale z vyrovnání příliš dlouho neradovali. Po minutě hry si odražený kotouč našel Hübl a tvrdou ranou pod horní tyč rychle vrátil hostům vedení.

To mohli Litvínovští ještě navýšit v další přesilovce, Will si však se střelami Kubáta a Ihnacaka dokázal poradit. V úvodu třetí části hráli Liberečtí v početní převaze a po krásné kombinaci vyrovnal svým druhým gólem v utkání Bakoš. Gól domácí nabudil a najednou jich byl plný led.

Dobrou šanci Krenželoka ale chytil Petrásek. Poté dostali Bílí Tygři další možnost přesilové hry a opět ji dokázali využít. Po Bakošově přiťuknutí otočil skóre utkání Redenbach.

720p 360p REKLAMA Liberec - Litvínov: Kvapil v prodloužení rozhodl o bodu navíc pro Bílé Tygry, 4:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Kanadský útočník mohl o chvíli později přidat čtvrtý gól, Petrásek ale s obtížemi jeho střelu vyrazil. Hosté se tlačili za vyrovnáním, Will ale odolával. Dvě minuty před koncem třetí třetiny se však až za domácí obranou objevil Hübl a svůj samostatný únik dokázal tentokrát proměnit. V samotném závěru ještě hráli domácí přesilovou hru, čtvrtý gól však nepřidali a tak se utkání prodlužovalo.

V úvodu nastaveného času ještě Liberec dohrával přesilovku a po krásné Bakošově přihrávce vystřelil domácím druhý bod Kvapil.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:15. Bakoš, 41:03. Bakoš, 49:06. Redenbach, 60:44. M. Kvapil Hosté: 28:30. Ihnačák, 30:09. V. Hübl, 58:01. V. Hübl Sestavy Domácí: Will (Janus) – Pyrochta, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Maier – Ordoš, P. Jelínek (A), M. Kvapil – Bakoš, Bulíř, L. Krenželok – J. Stránský, Redenbach, Jašek – Lakatoš, D. Špaček, J. Vlach. Hosté: Petrásek (Kantor) – Hunkes, Kubát (A), Gula, L. Doudera, Sörvik, Baránek, Z. Sklenička – Nejezchleb, V. Hübl (A), Gerhát – Vandas, Ihnačák, J. Černý – Jánský, M. Hanzl, Trávníček (C) – Jurčík, Válek, Matoušek. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5 454 diváků

Na východě Čech gól ze hry nepadl

Podrobnosti připravujeme...

720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Kometa Brno: Andris Džerinš neobvyklým nájezdem vystřelil druhý bod pro Hradec, 1:0 • VIDEO TV TIPSPORT

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: . Džerinš Hosté: Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený (C), Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík – Köhler (A), Dragoun, Berger – Látal, Džerinš, Kukumberg – Cingel, Koukal (A), Červený – R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec, Barinka, J. Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, L. Vágner – M. Erat (A), Nečas, Zaťovič (A) – H. Zohorna, Nahodil, Mallet – Vincour, L. Čermák (C), Horký – Haščák, Dočekal, T. Svoboda. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Klouček Stadion ČPP Aréna Návštěva 5011 diváků

Třinec byl blízko, slaví ale Plzeň

Hosté mohli jít v úvodu rychle do vedení, Rákos ovšem během početní výhody minul kotouč mezi kruhy před odkrytou brankou. Udeřilo tak na druhé straně, ve vlastním oslabení si Petr Straka při přečíslení dvou na jednoho vyměnil puk se Schleissem a přesnou střelou k pravé tyči otevřel skóre. Domácí navíc ve 13. minutě využili svoji první přesilovku, když po Kracíkově přihrávce od zadního mantinelu prosadil Kratěna.

Slezané poté promarnili další početní výhodu, když Chmielewski v dobré pozici vypálil jen do náruče Svobody. Více ze hry měli Indiáni, ale před koncem první třetiny ještě lapačku plzeňského gólmana řádně prověřil pokusem po rychlém brejku Rákos.

Do druhé třetiny vstoupili lépe domácí, Sklenička však zblízka minul odkrytou branku a Presinger pokazil rychlé přečíslení špatnou přihrávkou. Oceláři postupně zvýšili tempo a převzali v polovině utkání iniciativu. Po odražené střele Adamského ale stačil Svoboda ještě vyrazit dorážku nekrytého Krajíčka.

720p 360p REKLAMA Plzeň - Třinec: Indrák pěknou střelou rozhodl prodloužení, 4:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Ve 34. minutě už si kanonýr Růžička vyjel od levého mantinelu do střelecké pozice a snížil. O pouhých 39 vteřin později ovšem dokázal nedůrazu třinecké obrany využít k opakované střele Gulaš a zvýšil na 3:1. Hosté ale dokázali o necelou minutu později zareagovat, když faul Stacha potrestal Doudera gólovým nahozením od modré čáry. Domácí poté přečkali další oslabení a krátce před druhou sirénou selhal znovu v zakončení z bezprostřední blízkosti Sklenička.

Závěrečná třetina přinesla boj o střední pásmo. Indiáni se více zatáhli a dlouho drželi těsný náskok. Oceláři výborně bruslili, v 53. minutě se protáhl zleva až před branku Růžička a po dlouhé forhendové kličce vyrovnal na 3:3. Vzápětí mohl odpovědět Kracík, jeho střelu z mezikruží však stačil Hamerlík zlikvidovat a zápas dospěl do prodloužení.

Už v jeho 34. vteřině neproměnil trestné střílení Růžička, jehož zakončení mezi betony Svoboda přečetl. Na druhé straně svůj únik nedotáhl Preisinger a osamocený Kaňák s ležícím Hamerlíkem přehodil i branku. Až vyloučení Rákose potrestal vítěznou ránou z pravého kruhu Indrák a vteřinu před koncem nastavení rozhodl o plzeňském vítězství.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:20. Straka, 12:37. Kratěna, 33:51. Gulaš, 64:59. Indrák Hosté: 33:12. Martin Růžička, 34:49. M. Doudera, 52:04. Martin Růžička Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – J. Kindl, Jones, Moravčík, L. Kaňák, Kvasnička, Čerešňák, D. Sklenička – Schleiss, Kracík, Gulaš (C) – D. Kindl, Stach, Indrák (A) – Straka, Kratěna, M. Chalupa – Rubner, Preisinger, Hollweg (A). Hosté: Hamerlík (Hrubec) – Krajíček (C), M. Doudera, Linhart, D. Musil, L. Kovář, Adámek, Jank – Rákos, Marcinko (A), Martin Růžička – Dravecký, Mikulík, Christov – Adamský (A), Cienciala, Irgl – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Rozhodčí Hribik, Pavlovič – Gerát, Hynek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6 009 diváků

Olomouc - Vítkovice 0:1

Podrobnosti připravujeme...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 43:27. Olesz Sestavy Domácí: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Houdek, Ondrušek (A), Jaroměřský, L. Galvas, J. Galvas – Laš, J. Knotek (A), Eberle – Burian, R. Vlach, Skladaný – Strapáč, Mráz, Ostřížek – J. Káňa, Sundher, Jergl – Holec. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Klok, Sloboda (A), Baranka, Hrbas, D. Krenželok, Trška – Olesz (C), Lev, Bartovič – D. Květoň, O. Roman, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Š. Stránský – Tomi. Rozhodčí Hradil, Souček – Gebauer, Lhotský Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4207 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:58. P. Holík, 14:36. Pabiška, 32:09. T. Knotek, 43:54. Martin Procházka Hosté: Sestavy Domácí: Maxwell (J. Růžička) – Hanzlík (C), Kurka, Němeček, Eminger, Kotvan, Knot, Bernad – Klepiš (A), P. Holík, Orsava – Lenc (A), P. Musil, Pabiška – Pacovský, T. Knotek, V. Němec – Martin Procházka, L. Volf, P. Kousal. Hosté: J. Laco (Pavlát) – Mrázek, Valach, Dietz, Flemming, L. Chalupa, Slovák, Dlapa – Koblasa, Sklenář, Vondrka (C) – Tomica (A), V. Růžička, Skokan – Poletín, Huml (A), J. Havel – Chrpa, Šťovíček, Lauko. Rozhodčí Lacina, Pražák – Flégl, Polonyi Stadion ŠKOENERGO Aréna