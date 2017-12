VIDEO: Kolo remíz! Plzeň i Mountfield zvládly šlágry, Sparta oslavila výročí

Jihlavský obrat z 1:4 na 5:4 nestačil

Utkání mělo hodně svižný úvod. Hned během prvního střídání se Dukla dostala do přečíslení dvou na jednoho, koncovku vzal na sebe Dostálek, ale Aittokallio jeho pokus zastavil. Vzápětí měl na druhé straně před sebou odkrytou branku Pech a přestože sudí po jeho pokusu rozpažil, kontrola u videa potvrdila, že se sparťanský střelec radoval právem. Gólman Volden sice zasáhl, jenže kotouč přesto skončil za brankovou čárou.

Na konci deváté minutě orazítkoval Pech brankovou konstrukci, Volden pak sebral radost Reichenbergovi, jehož parádní individuální akci chybělo pouze gólové razítko. Ve 12. minutě už ale domácí jásali znovu: bek Dvořák ideálním prudkým nahozením po ledě našel Kudrnovu hůl a na tuto teč neměl Volden šanci zareagovat. Duklu ale po chvilce vrátil do hry Rys, když nachytal Aittokallia zdánlivě symbolickým pokusem na bližší tyč.

Po povedeném nástupu Pražanů do druhého dějství se přesto zdálo, že budou mít vývoj utkání pevně pod svou kontrolou. Pech dal ve 24. minutě svůj druhý dnešní gól, Kalinovu ránu zastavila horní tyč a zanedlouho překonal Voldena po Stříteského chybě z mezikruží i Vrána. Přes stav 4:1 byl ale opak pravdou. Ze všeho nejvíc proto, že Sparta jako kdyby v ten okamžik naprosto vypnula.

Už o 39 vteřin později snížil pohotově tečující Dostálek. Sparta se pak sice ubránila při Švrčkově trestu, ale uběhlo jen pár sekund a gól slavil po další teči Žálčík, čímž poslal Aittokallia na střídačku. Náhradník Honzík držel nulu jen dvě a čtvrt minuty, než ho po ladné jízdě v útočném pásmu a ničím nerušeném obkroužení branky překonal De la Rose.

Na začátku třetí dvacetiminutovky nevyužili domácí přesilovku. Ve 46. minutě zazvonil Jiránek na horní tyč, budíček pro domácí však nepřinesl ani tento akusticky výrazný moment. Hned v další jihlavské útočné vlně napřáhl kousek nad kruhy De la Rose a stejně jako Pech se prosadil podruhé, když vymetl pravý horní růžek.

Pražané pak měli obrovskou porci štěstí, když Kalina stihl zastavit puk, který za Honzíkovými zády klouzal pomalu do branky, ale Forman při závaru fauloval a Jihlava hrála 63 vteřin pět na tři. Neúspěšně, domácí odolali. Sami pak jen ztěžka hledali cestu za vyrovnáním. V čase 57:38 už zůstala domácí branka prázdná a Říčka při power play vyrovnal. Následné prodloužení ukončil velmi rychle povedenou ranou na 6:5 Richard Jarůšek.

Hodnocení trenérů po zápasu HC Sparta Praha-HC Dukla Jihlava

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Do utkání jsme vstoupili dobře a v prvních 30 minutách šlo o jednostrannou záležitost. Pak přišel nějaký výpadek v hlavách hráčů, kteří přestali dělat jednoduché věci, které nás k tomu příznivému stavu dovedly. Jihlava začala více bruslit a hrát vabank, protože neměla za stavu 1:4 co ztratit, dostávala nás touto jednoduchostí pod tlak. A my jsme si prostě nenechali říct. Snažili jsme se hráčům něco poradit, ale naše křeč trvala asi 15 minut a inkasovali jsme při ní tři góly. Pak jsme byli pod dekou i ve třetí třetině, dostali jsme další branku a už to s námi nevypadalo dobře. Oceňuji, že jsme nesložili zbraně a dokázali zápas ještě překlopit ve dvoubodový zisk."

František Zeman (Jihlava): "Utkání se mi nehodnotí moc lehce, protože si myslím, že jsme do něj vstoupili hodně vlažně. Když to přeženu, tak jsme prohrávali už v Průhonicích. A odpovídala tomu i první třetina. Do druhé třetiny jsme zrovna tak nevstoupili dobře, ale musím smeknout před hráči, že to za stavu 1:4 nesložili, dokázali se do utkání vrátit a otočit stav na 5:4. Bohužel jsme pak opět lacino kasírovali, proto si ze Sparty odvážíme pouze bod."

Berani si po výprasku zastříleli

Beranům ideálně vyšel vstup do utkání. Ve třetí minutě Dynamo špatně střídalo, díky čemuž se dostal do samostatného úniku Ondráček, zakončit ale skrze faul Jána Sýkory nemohl. Zlínský útočník dostal druhý pokus v podobě trestného střílení, které střelou k tyči proměnil.

Domácí byli nadále nebezpečnější, hrozili především z brejků. Při jednom z něj pálil však Okál příliš vysoko, později Fořt také neuspěl. Pardubičtí poté gestem fair play odvolali možnou přesilovou hru, početní výhodu si hosté zahráli až v závěru první třetiny, vyrovnat v ní ale nedokázali.

Hned po úvodním buly druhé dvacetiminutovky se do další brejkové situace dostal Okál, snažil se ale o přihrávku, která neprošla. Bukarts poté trefil tyč. Zlínští se ale druhé branky dočkali, vyloučení Jána Sýkory potrestal ve 27. minutě pohotově tečující Kubiš.

Krátce po polovině zápasu kapituloval Kacetl potřetí, kdy v čase 30:34 střelu Bukartse bruslí dopravil do sítě puk Okál. Úmysl v podobě kopnutí puku neshledal na této situaci ani videorozhodčí. Dynamo se ale už ve 33. minutě dostalo zpět do hry, to když Kašík podruhé v krátké chvíli chyboval při rozehrávce, tentokrát toho využil Petr Sýkora.

Na ledě se začalo přiostřovat, desetiminutový trest dostal Treille za vystřelení po přerušení hry, shodný osobní trest dostal i Lotyš Freibergs za to, že po francouzském hráči vystřelil pukem. Radost na trestné lavici měl ale větší domácí hráč, na 4:1 zvýšil po úniku Okál.

Do třetí části vstupovali Berani v přesilovce, gólman Kacelt totiž po skončení druhé třetiny dostal dvě minuty za sekání. Dlouho se nic zajímavého nedělo, až pak z ničeho nic začaly Pardubice ještě mluvit do průběhu utkání. Po třinácti vteřinách dvojnásobné početní výhody snížil na 2:4 svým druhým gólem v zápase Petr Sýkora.

Následně měli třetí branku na hokejce hráči Dynama při pokračující početní výhodě či při čtyřminutovém trestu Matějíčka, Berani se ale ubránili. Na konečných 5:2 poté trefou do prázdné branky přes celé kluziště pečetil výhru Zlína Ondráček.

Hlasy trenérů po zápase Aukro Berani Zlín - HC Dynamo Pardubice

Martin Hamrlík (Zlín): "Pomohl nám první gól, ten nás nakopl. Hra nebyla špatná, tlačili jsme, byli jsme dobří na puku a měli jsme dobrý pohyb. Mohl to být klidný zápas až do konce, stupidní vyloučení to ale zkomplikovaly. Naštěstí soupeř nedal na 4:3, to by bylo drama a nevím, jak by to dopadlo. Fauly ke konci byly opravdu hodně zbytečné."

Pavel Marek (Pardubice): "Nepředvedli jsme dobrý výkon, udělali jsme v první třetině chybu, po které měl soupeř trestné střílení a dostal se do vedení. Za stavu 1:0 bylo utkání ještě hratelné, pak ale Zlín odskočil na 4:1. Dali jsme pak sice ještě branku a měli jsme dlouhou přesilovku, hloupě jsme ji ale pokazili."

Liberec dvakrát otočil, bere bod

Aktivněji do utkání vstoupili hosté a Will v liberecké brance musel být hned od začátku ve střehu. V první gólové šanci vychytal Vandase a nepřekonal jej ani Hübl. Tygři se osmělili až v přesilové hře. V ideální pozici se ocitnul Jelínek, také Petrásek ale svůj tým podržel. Poradil si rovněž s dělovkou Vlacha. Oba týmy se však soustředili spíše na obranu a první třetina tak příliš šancí nenabídla.

Ihned po přestávce mohl poslat Liberec do vedení Kvapil, Petrásek si ale s jeho střelou poradil. Na druhé straně se do úniku dostal Hübl, a protože byl při zakončení faulován Jánošíkem, dostal výhodu trestného střílení. Litvínovský útočník však Willa nepřekonal.

V polovině utkání Bulíř ostře narazil na hrazení Baránka a za svůj zákrok putoval předčasně do kabin. Verva dokázala přesilovku rychle využít, Hübl našel volného Ihnacaka, který střelou na Willovo rameno poslal Litvínov do vedení.

To však trvalo pouhých 45 vteřin. Po faulu Nejezchleba se hrálo ve čtyřech na obou stranách a Liberec dokázal zásluhou Bakoše vyrovnat. Také domácí se ale z vyrovnání příliš dlouho neradovali. Po minutě hry si odražený kotouč našel Hübl a tvrdou ranou pod horní tyč rychle vrátil hostům vedení.

To mohli Litvínovští ještě navýšit v další přesilovce, Will si však se střelami Kubáta a Ihnacaka dokázal poradit. V úvodu třetí části hráli Liberečtí v početní převaze a po krásné kombinaci vyrovnal svým druhým gólem v utkání Bakoš. Gól domácí nabudil a najednou jich byl plný led.

Dobrou šanci Krenželoka ale chytil Petrásek. Poté dostali Bílí Tygři další možnost přesilové hry a opět ji dokázali využít. Po Bakošově přiťuknutí otočil skóre utkání Redenbach.

Kanadský útočník mohl o chvíli později přidat čtvrtý gól, Petrásek ale s obtížemi jeho střelu vyrazil. Hosté se tlačili za vyrovnáním, Will ale odolával. Dvě minuty před koncem třetí třetiny se však až za domácí obranou objevil Hübl a svůj samostatný únik dokázal tentokrát proměnit. V samotném závěru ještě hráli domácí přesilovou hru, čtvrtý gól však nepřidali a tak se utkání prodlužovalo.

V úvodu nastaveného času ještě Liberec dohrával přesilovku a po krásné Bakošově přihrávce vystřelil domácím druhý bod Kvapil.

Hlasy trenérů po zápase Bílí Tygři Liberec - HC Verva Litvínov

Filip Pešán (Liberec): "První dvě třetiny jsme neodehráli vůbec podle našich představ, nedrželi jsme se plánu. Hráli jsme snad deset minut v kuse v oslabení. O druhé přestávce jsme si k naší hře něco řekli a změnili jsme přístup. Povedlo se nám zápas otočit v přesilovkách, bohužel v závěru nám soupeř z brejku vyrovnal. Jsem však rád, že jsme dokázali v prodloužení využít pokračující přesilovou hru a zvítězili."

Darek Stránský (Litvínov): "První třetina byla vyrovnaná, hrál se svižný hokej. Zbytek utkání byl poznamenán častými vylučováními. Udělali jsme dnes spoustu faulů, některé z kategorie školáckých. Místo toho, abychom v dlouhé přesilovce odskočili, tak jsme se o tuto možnost svojí nedisciplinovaností připravili. Liberec má šikovné hráče do přesilovek a také dokázal zápas otočit. My můžeme být rádi, že jsme dokázali alespoň z ojedinělého brejku vyrovnat. Za bod jsme rádi."

Na východě Čech gól ze hry nepadl

Hradec šel do zápasu bez kapitána, útočníka Bednáře nepustila do hry nemoc. Možná i to mělo vliv na první třetinu, v níž bylo Brno jasně lepší. Jenže Rybár, který byl v pátek v Liberci střídán už po šesti minutách a třech gólech, byl tentokrát perfektní.

Především v 10. minutě předvedl famózní zákrok při šanci Zohorny. Navíc zvládl i následující závar. Rybár se vyznamenal také ve 13. minutě při Haščákově teči. Minutu před koncem třetiny Svoboda projel do jasné šance, ale v koncovce selhal.

Mountfield tak přežil první část bez úhony a ve druhé byl mnohem nebezpečnější. Hned v první minutě měl velkou příležitost po Dragounově nahození od mantinelu nejlepší střelec týmu Köhler, ale Čiliak byl na místě. Největší šance však domácí vyprodukovali v nerovnovážném stavu hráčů. Nejprve v přesilovce.

Ve 27. minutě mohl otevřít skóre Dragoun, poté po teči Zámorského střely Červený. Ani jednou se to však Hradeckým nepovedlo. Dragoun poté mohl udeřit i ve vlastním oslabení ve 32. minutě, ale nájezd ze strany mu Čiliak vykryl a přestál i následnou Köhlerovu dorážku.

Třetí třetina začala velkou hradeckou možností. Berger se elegantně zbavil obránce, ale jeho střelu Čiliak vyrazil betonem. Poté už byli aktivnější hosté. Jenže Rybár v hradecké brance zářil. Nepřekonal ho Zohorna, při Nahodilově dorážce mu pomohla tyč, což potvrdil také videorozhodčí.

Nečasovu šanci zastavil sám hradecký gólman, stejně jako v 56. minutě únik Horkého a o o chvíli později Nahodilovu příležitost. V 59. minutě Rybárovi proti Svobodově střele pomohla tyčka.

Rybár nakonec pomohl Hradci k prodloužení. Přestože ho Brno začalo přesilovkou a Hradec dostal podobnou možnost na konci, gól nepadl. Rybár s Čiliakem potvrdili postavení nejlepších hráčů utkání.

O vítězi rozhodly nájezdy. Hned první brněnský proměnil Mallet, z hradeckých zareagoval Červený ranou do horního rohu. Poté se nečekanou fintou prosadil domácí Džerinš a hradeckou výhru potvrdil v souboji s Eratem brankář Rybár.

Hodnocení trenérů po zápasu Mountfield HK-HC Kometa Brno

Tomáš Martinec (Mountfield HK): "Byl to hodně kvalitní zápas s velmi silným soupeřem. Přestože nepadaly branky, byl dramatický až do konce, do nájezdů. V první třetině Kometa prokazovala svoji sílu a velkou kvalitu v ofenzivě, tam jsme měli velké štěstí, že jsme nedostali gól. Podržel nás Patrik Rybár. Ve druhé jsme byli lepší, vypracovali jsme si šance. Ve třetí jsme zase měli štěstí v závěru, Kometa trefila v přesilovce i tyč. Naopak v prodloužení jsme mohli rozhodnout z přesilovky my. Nakonec byla remíza asi spravedlivá. Nájezdy jsme konečně sehráli parádně, takže jsme šťastní za dva body a klukům děkujeme za výkon.“

Kamil Pokorný (Kometa): "Přestože diváci neviděli v 65 minutách branku, tak myslím, že to byl vynikající zápas. V první třetině jsme byli lepším mužstvem, naopak ve druhé nás Hradec zatlačil a diktoval tempo hry. Ve třetí třetině to bylo kdo s koho, šance na obou stranách. Dali jsme tyčku, jednou se nám otevřela prázdná brána, ale gól jsme nedali. Mužstvo ale předvedlo velice dobrý výkon proti kvalitnímu soupeři a nad vším čněli oba gólmani, kteří dostali zápas do bezbrankového stavu. Soupeř byl ve dvou proměněných nájezdech šťastnější a máme bod. Hráči ale splnili všechny pokyny a hráli s obrovským nasazením.“

Třinec byl blízko, slaví ale Plzeň

Hosté mohli jít v úvodu rychle do vedení, Rákos ovšem během početní výhody minul kotouč mezi kruhy před odkrytou brankou. Udeřilo tak na druhé straně, ve vlastním oslabení si Petr Straka při přečíslení dvou na jednoho vyměnil puk se Schleissem a přesnou střelou k pravé tyči otevřel skóre. Domácí navíc ve 13. minutě využili svoji první přesilovku, když po Kracíkově přihrávce od zadního mantinelu prosadil Kratěna.

Slezané poté promarnili další početní výhodu, když Chmielewski v dobré pozici vypálil jen do náruče Svobody. Více ze hry měli Indiáni, ale před koncem první třetiny ještě lapačku plzeňského gólmana řádně prověřil pokusem po rychlém brejku Rákos.

Do druhé třetiny vstoupili lépe domácí, Sklenička však zblízka minul odkrytou branku a Presinger pokazil rychlé přečíslení špatnou přihrávkou. Oceláři postupně zvýšili tempo a převzali v polovině utkání iniciativu. Po odražené střele Adamského ale stačil Svoboda ještě vyrazit dorážku nekrytého Krajíčka.

Ve 34. minutě už si kanonýr Růžička vyjel od levého mantinelu do střelecké pozice a snížil. O pouhých 39 vteřin později ovšem dokázal nedůrazu třinecké obrany využít k opakované střele Gulaš a zvýšil na 3:1. Hosté ale dokázali o necelou minutu později zareagovat, když faul Stacha potrestal Doudera gólovým nahozením od modré čáry. Domácí poté přečkali další oslabení a krátce před druhou sirénou selhal znovu v zakončení z bezprostřední blízkosti Sklenička.

Závěrečná třetina přinesla boj o střední pásmo. Indiáni se více zatáhli a dlouho drželi těsný náskok. Oceláři výborně bruslili, v 53. minutě se protáhl zleva až před branku Růžička a po dlouhé forhendové kličce vyrovnal na 3:3. Vzápětí mohl odpovědět Kracík, jeho střelu z mezikruží však stačil Hamerlík zlikvidovat a zápas dospěl do prodloužení.

Už v jeho 34. vteřině neproměnil trestné střílení Růžička, jehož zakončení mezi betony Svoboda přečetl. Na druhé straně svůj únik nedotáhl Preisinger a osamocený Kaňák s ležícím Hamerlíkem přehodil i branku. Až vyloučení Rákose potrestal vítěznou ránou z pravého kruhu Indrák a vteřinu před koncem nastavení rozhodl o plzeňském vítězství.

Hlasy trenérů po zápase HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Bylo to vyrovnané utkání. Myslím si, že jsme získali relativně lehko dvoubrankové vedení. Od druhé třetiny byl Třinec bruslivější a silnější v osobních soubojích. Zaslouženě se vrátil do zápasu a vyrovnal. Měli tam dlouhé pasáže hry, kdy jsme se nedokázali dostat na puk, vyloženě nás mleli. Díky vítězným soubojům měli i spoustu přečíslení. V prodloužení měl soupeř samostatný nájezd. Byla to trochu loterie a štěstí se nakonec přiklonilo k nám. Soupeř byl opticky o kousek lepší. Mám pocit, že u nás teď šla sportovní forma malinko dolů. Naštěstí nás drží brankář Svoboda."

Václav Varaďa (Třinec): "Viděli jsme kvalitní zápas dvou týmů, které chtějí hrát hokej. Samozřejmě nejsme spokojeni se startem. Dostali jsme se do díry 0:2 a naše hra nebyla extra dobrá. Od poloviny utkání to bylo od nás parádní a sahali jsme po více bodech, než si odvážíme. Těší mne nasazení týmu, který to ani za tak nepříznivého stavu 1:3 nevzdal. Cením si toho, že jsme zabrali a dotáhli to do prodloužení. V něm jsme měli dvě šance s nájezdem a nakonec rozhodla pro nás smolná branka sekundu před koncem. Dostali jsme dnes hodně laciné góly. V poslední době nám chybějí zkušení hráči na přesilovkách, kteří dokážou zklidnit hru. Inkasovaný gól v naší přesilovce si nesmíme dovolit. Musíme si na to dávat větší pozor."

Fotbalovou výhru vystřelil Olesz

Olomouc se hned v úvodu musela bránit při vyloučení Houdka, Vítkovice však brankáře Konráda vůbec neohrozily. V 5. minutě mohla jít Olomouc do vedení. Tlak první formace vyústil v tutovku Eberleho, který ale netrefil odkrytou branku hostí.

Vítkovice se do šance dostaly o tři minuty později. Střelu Tršky ale slovenský reprezentant v brance domácích viděl a chytil. V polovině třetiny mohl po Trškově chybě skórovat Jergl, Bartošák byl ale připravený. Při trestu Lva zahrozil v oslabení Szturc, i Konráda ale předvedl jistý zákrok.

Ve druhé třetině hráli hosté tři přesilovky, největší možnost v první z nich měl Kuscera, Konráda však neprostřelil. V další početní převaze ostravský tým držel domácí téměř minutu v obranném pásmu, Kolouchovu a Barankovu ránu olomoucký brankář chytil a Lev trefil horní tyč.

Ve třetí části začali aktivně Hanáci, Bartošák měl potíže se střelami Káni a Ostřížka. Bezbrankový stav se změnil až ve 44. minutě, kdy se hosté prosadili v oslabení. Vítkovický kapitán Olesz vystihl rozehrávku Olomouce a blafákem překonal Konráda.

Další gól mohl přidat Kurovský, nevyzrál však na Konráda. Připravenost Bartošáka na druhé straně prověřili Káňa, Laš a Knotek, nikdo z nich vyrovnat nedokázal. Tři minuty před koncem mohl definitivně rozhodnout Olesz, Konrád jej tentokrát dokázal "ustát" a střelu chytil. Poslední šanci vyrovnat měl v 59. Strapáč, proti svým bývalým spoluhráčům se však neprosadil ani on.

Hodnocení trenérů po zápase HC Olomouc-HC Vítkovice Ridera

Zdeněk Venera (Olomouc): "Těsná prohra samozřejmě mrzí. Velmi zjednodušeně by se dalo označit za důvod výsledku chyba před obdrženou brankou, ovšem tak se na to nemůžeme dívat. Mnohem horší je, že jsme nedokázali vůbec skórovat. V přesilovkách jsme hodně postrádali Davida Škůrka. Často nám také odskakovaly puky ve vyložených šancích, nebo jsme rovnou trefovali prvního clonícího hráče. V kombinaci s dobrou vítkovickou defenzívou je prohra celkem logickým vyústěním našeho trápení."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Před zápasem jsme si byli vědomi kvalit soupeře, které se v utkání jasně ukázaly. Olomouc hrála perfektně v defenzívě, nebojím se říci skoro ukázkově. Za výhru díky velmi šťastné trefě jsme samozřejmě rádi. Bartošákova nula je jen třešničkou na dortu. Znovu ukázal, jak stabilně letos chytá."

O výhře Středočechů rozhodly přesilovky

Mladá Boleslav se musela obejít bez potrestaného obránce Jiřího Říhy, který dostal od disciplinární komise třízápasový distanc za faul na útočníka Tomáše Kubalíka z pátečního utkání v Jihlavě.

Středočeši prohráli ve vzájemných duelech s Chomutovem doma čtyřikrát za sebou včetně březnového předkola play off, ale v první třetině rázně vykročil za odplatou. Do vedení se dostali v páté minutě při Slovákově vyloučení, když se po Klepišově pokusu trefil z dorážky do odkryté branky Holík.

Další možnost domácích měl Klepiš, na druhé straně nedotáhnul v polovině úvodního dějství únik Vondrka. Piráti se následně ubránili při Skokanově trestu, ale v 15. minutě už prohrávali 0:2. Musilovo nahození z rohu hřiště tečoval za Laca Pabiška. Domácí vzápětí odolali při Kurkově trestu.

V druhé třetině se hrálo dlouho bez velkých šancí a hosté se ubránili i při pobytech Mrázka a Poletína na trestné lavici. V polovině utkání prověřil Laca Procházka. Vzápětí při Klepišově vyloučení neuspěl s dělovkou Vondrka a domácí udeřili dokonce ve vlastním oslabení. Němečkovu střelu od modré čáry tečoval před Lacem Knotek.

Na bezpečném náskoku Mladé Boleslavi nic nezměnilo ani Kotvanovo vyloučení v závěru druhé části. Naopak domácí ve 44. minutě Dlapův faul potrestali, když Knotkovu přihrávku zužitkoval Procházka. Debakl Pirátů ještě dokonal 22 vteřin před koncem v další početní výhodě Orsava, který po Holíkově přihrávce zakončil do odkryté branky.

Hodnocení po zápase BK Mladá Boleslav-Piráti Chomutov

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): "Jsme spokojeni s předvedeným výkonem i výsledkem. Tohle jsme potřebovali. Paradoxně nám pomohl nepovedený výkon v Jihlavě, proti Chomutovu jsme nastoupili hodně koncentrovaní. Potřebovali jsme dát prvního góla, což se nám povedlo. Poté jsme pro mě poněkud nepochopitelně přenechali aktivitu soupeři, kdy jsme asi doufali, že náskok navýšíme. S každým dalším gólem nám ale narůstalo sebevědomí a bylo vidět, že i my dokážeme mít pěkné akce. Že to není jen to upracované. Pak už to byla paráda."

Jan Šťastný (Chomutov): "Delší dobu se nacházíme v situaci, kdy se nám vůbec nic nedaří. Ačkoli se na další utkání připravujeme, a říkáme si, co bychom měli změnit, tak se z toho nedokážeme vymanit. Víceméně jsme na naše tristní výkony navázali i v Boleslavi. Už to nemůžu dále hodnotit… Pokud nevstřelíme branku, tak nemůžeme pomýšlet na nějaké body. Leží na nás deka. Všichni makáme, pracujeme na tom, ale momentálně to prostě nejde."

