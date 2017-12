Vítězství Sparty zkomplikoval zkrat. Regulérně jsme se p**rali, uznal Vrána

Oslavy 114 let od založení klubu se vyvíjely skvěle. Sparta přijala tři nové členy Klubu legend, proti Jihlavě vedla už 4:1 a zdálo se, že míří za třemi body. Výroční duel proti nováčkovi se ale ve 28. kole hokejové Tipsport extraligy vymkl kontrole. Pražané svůj náskok do konce druhé třetiny ztratili, vystřídali brankáře a ještě dvě minuty před koncem zápasu prohrávali 4:5. Sparta nakonec vyrovnala a v prodloužení rozhodla o zisku dvou bodů. „Deset minut nás stalo tři body,“ mrzelo po utkání autora gólu a vyrovnávací asistence Petra Vránu.

Petře, co se to krátce po vašem gólu na 4:1 stalo?

(hořce se usmívá) „Tak jako… Regulérně jsme se posrali, bych řekl. Vedli jsme 4:1 a bohužel jsme udělali chyby a dostali laciné góly. Jihlavu jsme dostali do hry, oni začali lítat a my měli trošku strach, aby nedali ještě jeden. Naštěstí to bylo po dvou třetinách 4:4, to bylo naše jediné štěstí.“

Začátek jste ale měli vynikající. Šlo mu něco vytknout?

„Řekli jsme si, že doma nechceme zápas pustit a nastoupíme na ně. Víme, že má Jihlava aktivní tým, který velmi dobře bruslí a poslední dva zápasy vyhráli, takže budou chtít urvat body i tady. Myslím si, že začátek jsme zvládli výborně, bohužel jsme měli deset minut, které jsme nezvládli, a Jihlava se dostala do hry.“

Důležité bylo také ubráněné oslabení ve třech proti pěti. Bylo klíčové?

„Bylo to super, že jsme ho ubránili po zbytečných faulech. Tam jsme to zvládli, šli jsme tomu trochu naproti, abychom ty body urvali a naštěstí se nám to podařilo.“

720p 360p REKLAMA

Co si z tohoto zápasu odnést?

„My bychom si měli uvědomit, že ani za stavu 4:1 není konec. I proti týmům jako Jihlava, i když to možná není papírově top tým, nesmíme přestat hrát. To je to nejdůležitější, co si z dnešku musíme vzít.“

Když celé utkání shrneme, považujete dva body za zisk nebo ztrátu?

„Dá se říct obojí. (usmívá se) V první třetině, kdy jsme vedli 4:1, je to z toho pohledu samozřejmě škoda. Za stavu 4:5 jsme ke konci dokázali vyrovnat a rozhodli v prodloužení, takže ty dva body berem. Ale je to škoda, zápas jsme měli rozehraný výborně.“

Jihlava vás potrápila už v prvním domácím utkání sezony. Dá se říct, že vám její styl hry nesedí?

„Neřekl bych. Jihlava není špatný mančaft. Dobře bruslí, hrají agresivně a mají tam hráče, kteří jsou pro ně rozdíloví. Oba zápasy byly podobný, dneska jsme to nastartovali výborně, ale udělali jsme z toho zbytečné drama.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:56. Pech, 11:54. Kudrna, 23:37. Pech, 26:20. P. Vrána, 58:23. Říčka, 60:23. Jarůšek Hosté: 15:04. Rys, 26:59. Dostálek, 33:19. Žálčík, 35:35. de la Rose, 46:29. de la Rose Sestavy Domácí: Aittokallio (34. Honzík) – Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, Mikuš, Tomáš Dvořák, Švrček – Jarůšek, P. Vrána (A), Říčka – Kudrna, Pech, Smejkal – Forman, J. Hlinka (C), Kumstát (A) – Uher, Černoch, Reichenberg – Rousek. Hosté: Volden (Škarek) – Suchánek, de la Rose, Šidlík, Stříteský, Ulrych, Kajínek, J. Zdráhal, D. Váňa – Jiránek, Skořepa (A), Dostálek – L. Květoň, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, F. Seman, Žálčík – Diviš (A), Rys. Rozhodčí Hodek, R. Svoboda – Blümel, Pešek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8041 diváků