Faktor Kvapil se Tygrům vyplácí: Hrozně mě to tady baví, usmívá se

Měl jste podíl na všech gólech. Co říkáte zápasu proti Litvínovu?

„Důležité jsou hlavně dva body. Jsem rád, že jsem mohl pomoct a že se nám zadařily přesilovky. Upřímně jsem svůj výkon nějak víc neprožíval, důležitý byl obrat a fakt, že jsme se semkli na třetí třetinu.“

Čím to, že se vám přesilovky tak dařily? Vstřelili jste v nich tři góly.

„Nevím, snažíme se to trénovat a už je to pár zápasů, co to takto hrajeme. Asi jsme měli i štěstí, když se nám na hokejku odrazily nějaké puky. Snažíme se improvizovat podle situace, tentokrát to vyšlo.“

Po příchodu do Liberce už máte dvanáct bodů. Napadlo by vás, že se bude takto dařit?

„Doufal jsem, že jo. Hrozně mě to tady baví. I systém, který hrajeme, mi sedí, s kluky v lajně si navíc snažíme vyhovět. Všechno tady je zatím super, jsem tu nadšený a jsem rád, že tu jsem.“

Dokážete říct, co vám pomohlo k tomu, že si vše tak rychle sedlo?

„To, jak máme narýsovanou taktiku a i díky klukům, kteří tady jsou. Je to jedno s druhým. Hrajeme kombinační hokej, což se mi líbí.“

Tým čeká v úterý Liga mistrů, ale vy nebudete moct kvůli místu na soupisce nastoupit. Mrzí vás to o to víc vzhledem k formě?

„Přišel jsem hlavně kvůli extralize, takže mě to ani tolik nemrzí. Nic s tím nenadělám a budu se snažit odpočinout si na další zápasy. Doufám, že se klukům zadaří.“

Martin Bakoš o Marku Kvapilovi: Jednoznačně je to velká posila, zkušený a přitom ještě dobrý hráč. Přesně takovou posilu jsme hledali. Přinesl kvalitu, ale je to i velmi týmový hráč. Je jen dobře pro nás, že přišel.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:15. Bakoš, 41:03. Bakoš, 49:06. Redenbach, 60:44. M. Kvapil Hosté: 28:30. Ihnačák, 30:09. V. Hübl, 58:01. V. Hübl Sestavy Domácí: Will (Janus) – Pyrochta, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Maier – Ordoš, P. Jelínek (A), M. Kvapil – Bakoš, Bulíř, L. Krenželok – J. Stránský, Redenbach, Jašek – Lakatoš, D. Špaček, J. Vlach. Hosté: Petrásek (Kantor) – Hunkes, Kubát (A), Gula, L. Doudera, Sörvik, Baránek, Z. Sklenička – Nejezchleb, V. Hübl (A), Gerhát – Vandas, Ihnačák, J. Černý – Jánský, M. Hanzl, Trávníček (C) – Jurčík, Válek, Matoušek. Rozhodčí Hejduk, Úlehla – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5 454 diváků