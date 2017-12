Gól vteřinu před sirénou! Ani jsem nemířil, směje se plzeňský Indrák

Brněnský zadák Michal Barinka se dostal do souboje s finským útočníkem Henrim Tuominenem • ČTK

Jediná vteřina dělali utkání mezi Plzní a Třincem od nájezdů. K těm nakonec nedošlo. V čase 64:59 totiž radost škodovce vystřelil Miroslav Indrák. Koukl na kostku, zmerčil, že do konce prodloužení schází poslední sekundy, zakvedlal s kotoučem na holi a… rozvlnil síť. „Bylo štěstí, že to tam spadlo. Ani jsem nemířil,“ usmíval se plzeňský střelec.

Gól sekundu před koncem, to se moc často nevidí. Jak se celá situace seběhla?

„Dostal jsem kotouč na hůl, koukl jsem se nahoru a viděl jsem sedm vteřin. Chvíli jsem ho podržel, vybruslil do středu a vystřelil. Nijak zvlášť jsem nemířil, snažil se jen trefit branku. Bylo štěstí, že to tam spadlo.“

Zápas se dohrával ve velkých emocích. Cítili jste po některých rozhodnutích rozhodčích křivdu?

„To nevím, ale každopádně emoce k tomu patří. Byl to zápas dvou týmů ze špice tabulky a bylo to znát.“

720p 360p REKLAMA Plzeň - Třinec: Indrák pěknou střelou rozhodl prodloužení, 4:3 • VIDEO TV TIPSPORT

Byl Třinec hodně nepříjemný soupeř?

„Strašně moc. Hlavně ve druhé třetině byli mnohem lepší než my, přehrávali nás. My můžeme jen děkovat našemu gólmanovi Mírovi Svobodovi, který nás opět parádně podržel.“

Docházely vám síly, nebo čím si vysvětlujete, že vás Oceláři tak přehrávali?

„To bych neřekl. V šatně jsme si po druhé třetině ale hodně věcí řekli a třetí část pak vypadala zase o něco líp. Vyrovnání pak trefil po parádní individuální akci Martin Růžička, který je skvělý střelec. Bod byl pro obě strany zasloužený, pak už to byla loterie.“

Na vše poměry jste měli „pouze“ podprůměrných 26 střel. Čím to?

„Oni dobře bránili a do střeleckých pozic nás prostě nepouštěli.“

V úterý vás čeká další domácí zápas. Je dobře, že jste v tempu, nebo byste raději uvítal odpočinek?

„Je to dobře, nevadí mi to. Jsem hlavně rád, že hrajeme doma a nemusíme nikam cestovat. I taková věc dokáže ušetřit spoustu sil.“

720p 360p REKLAMA Plzeň - Třinec: Rozjetý Martin Růžička se prohnal před Svobodu a vyrovnal na 3:3 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Plzeň - Třinec: Nahození Milana Doudery od modré čáry skončilo v brance Plzně, 3:2 • VIDEO TV TIPSPORT

720p 360p REKLAMA Plzeň - Třinec: Milan Gulaš uklidil volný puk do třinecké branky, 3:1 • VIDEO TV TIPSPORT

Z V R P Skóre B