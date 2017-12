Drzá Džerinšova paráda v nájezdech: Klička, kterou nikdo neviděl

Brněnský zadák Michal Barinka se dostal do souboje s finským útočníkem Henrim Tuominenem • ČTK

Velkou bitvu rozhodla lotyšská kulišárna. Podle výsledku byste netipovali, ale hodně atraktivní duel mezi Mountfieldem a Kometou, kde se před brankami pořád něco dělo, dospěl za stavu 0:0 až do samostatných nájezdů. V nich se vytáhl hradecký útočník Andris Džerinš. K brankáři Marku Čiliakovi se natočil bokem, v pohybu pokračoval a když k němu stál zády, vypálil mezi nohy bekhendem.

„Udělal to perfektně, zkouší nájezdy na tréninku, nebyla to u něj náhoda,“ chválil ho asistent trenéra Tomáš Martinec. Ovšem brankář Patrik Rybár byl způsobem zakončení hodně překvapený: „Konkrétně tohle na tréninku nezkoušel, improvizoval. Klobouk dolů, co tam předvedl,“ chválil ho za hodně sebevědomou kličku.

Džerinš se ke svému kousku odhodlal hlavně kvůli tomu, že led nebyl už moc kvalitní: „Bylo tam hodně sněhu. Šel jsem tam, vzpomněl si, co umím a prostě jsem to udělal,“ bez emocí svůj kousek komentoval hradecký útočník.

Na dálku fintu chválil i kapitán Jaroslav Bednář, který se kvůli zdravotním problémům na zápas díval jen doma přes internet. „Byla to od Adrise úplná novinka, ještě jsem to u něj neviděl. Ale parádně provedený,“ užíval si netradiční kličku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: . Džerinš Hosté: Sestavy Domácí: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený (C), Cibulskis, Gregorc, Zámorský, Graňák, F. Pavlík – Köhler (A), Dragoun, Berger – Látal, Džerinš, Kukumberg – Cingel, Koukal (A), Červený – R. Pavlík, Tuominen, Miškář. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec, Barinka, J. Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, L. Vágner – M. Erat (A), Nečas, Zaťovič (A) – H. Zohorna, Nahodil, Mallet – Vincour, L. Čermák (C), Horký – Haščák, Dočekal, T. Svoboda. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Klouček Stadion ČPP Aréna Návštěva 5011 diváků